กธ.จี้ "อนุทิน" อย่าลืมปชช.เดือดร้อน ลั่นไม่ตีรวนให้ชาติเดินหน้าแต่ของดออกเสียง วอนใจกว้างฟังปัญหา

"อรรถกร" เตือน "อนุทิน" อย่าลืมความเดือดร้อนประชาชน ย้ำ “กล้าธรรม” ไม่ตีรวน อยากให้ประเทศไทยเดินหน้า แต่ขอใช้สิทธิ์งดออกเสียง วอน รัฐบาลใจกว้างรับฟังปัญหา
เมื่อวันที่ (19 มี.ค.) ที่รัฐสภา นายอรรถกร ศิริลัทยากร สส.ฉะเชิงเทรา พรรรคกล้าธรรม อภิปรายต่อที่ประชุมสภาฯ ในวาระเรื่องด่วน พิจารณาให้ความเห็นชอบบุคคลซึ่งสมควรได้รับแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรี ตามมาตรา 159 ของรัฐธรรมนูญ ซึ่งมีบุคคลที่ถูกเสนอชื่อ 2 คน คือ นายอนุทิน ชาญวีรกูล แคนดิเดตนายกฯจากพรรคภูมิใจไทย และ นายณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ แคนดิเดตนายกฯจากพรรคประชาชน ว่า นายอนุทิน ฐานะนายกฯ ทำงานได้รวดเร็ว แต่วันนี้ตนไม่แน่ใจว่านายอนุทินมีความจำที่ดีหรือไม่ เพราะตนกังวลว่าการทำงานมากเกินไป อาจมีภาวะขี้ลืม หากลืมเยอะ อาจกระทบต่อการรทำงานแก้ป้ญหาให้ประชาชนได้ครบทุกมิติ
นายอรรถกร กล่าวต่อว่า ที่ผ่านมานายกฯ ตั้งศูนย์ศปก. แก้วิกฤติปัญหาสงคราม องค์ประกอบคณะดูดี แต่นายกฯ ลืม ภาคการท่องเที่ยว รวมถึงลืมคำมั่นสัญญาที่บอกว่าให้คนไทยรวยทุกคน มีรายได้ แต่การแก้วิกฤติน้ำมันเป็นทิศทางตรงกันข้าม และ ผมกลัวว่าจะลืมพี่ ลืมน้อง ลืมเพื่อน เดือนที่แล้วบอกว่าไม่น่าพลิกขั้วแต่คนร่วมสู้กันมา ลืมผู้กองธรรมนัส ผมไม่ว่า ขออย่างเดียวว่าอย่าลืมความเดือดร้อนของประชาชน
“พรรคกล้าธรรม จะไม่ตีรวนเพราะอยากให้ประเทศไทยเดินหน้าขอให้สภาฯเร่งแก้ไขปัญหาประชาชน หากเป็นคนไม่ลืม ขอความกรุณาใจกว้างด้วย หลังจบสิ้นกระบวนการโหวตนายกฯ ขอให้ใจกว้างให้มีการเสนอญัตติ เพื่อให้ สส.นำปัญหาที่เดือดร้อนของประชาชนมาหารือ วันนี้ไม่สามารถโหวตให้ได้ แต่หากพาประเทศผ่านวิกฤติที่น่ากังวลได้ เราอาจจะโหวตกฎหมายที่ท่านเสนอมา เราจะทำหน้าที่ต่อไป ครั้งนี้พรรคกล้าธรรมใช้สิทธิ์งดออกเสียง”นายอรรถกร กล่าว