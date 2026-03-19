"อนุทิน" ไร้กังวลโหวตนายกฯแต่หวั่นงานที่รอ พร้อมฟังทุกฝ่ายเพื่อประโยชน์ชาติ ปัดตอบกธ.หนุนหรือไม่

“อนุทิน” พร้อมนั่งนายกฯ ลั่นไม่กังวลเสียงโหวต แต่กังวลงานที่รออยู่ ขอบคุณพรรคร่วมรัฐบาลที่ให้ความไว้วางใจ ย้ำพร้อมฟังทุกฝ่ายเพื่อประโยชน์ชาติ ปัดตอบ" กล้าธรรม” ร่วมโหวตหนุนนั่ง นายกฯ หรือไม่
วันนี้ (19มี.ค.) เมื่อเวลา 09.30 ที่อาคารรัฐสภา นายอนุทิน ชาญวีรกูล แคนดิเดตนายกรัฐมนตรี พรรคภูมิใจไทย กล่าวถึงความรู้สึกอย่างไรที่จะได้รับโหวตจากสภาฯ ให้เป็นนายกรัฐมนตรี ว่า วันนี้มาประชุมกับสมาชิกพรรคร่วมรัฐบาล ขอบคุณทุกท่านที่ให้ความมั่นใจ และให้การสนับสนุนให้ตนนายกรัฐมนตรี แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องรอ การประชุมสภาให้เรียบร้อยก่อน
เมื่อถามว่า มีสัญญาณอะไรจากพรรคกล้าธรรมมาบ้างหรือไม่ นายอนุทินไม่ได้ตอบคําถามนี้
เมื่อย้ำถามถึงความรู้สึกของนายอนุทิน ที่จะได้รับโหวตเป็นนายกรัฐมนตรีวันนี้ นายอนุทิน กล่าวว่า รู้สึกดีใจที่มีโอกาสจะได้ทํางานร่วมกันกับพรรคร่วมรัฐบาล แม้กระทั่งพรรคที่ไม่ได้อยู่ในพรรคร่วมรัฐบาล ถ้ามีสิ่งใดที่จะเสนอแนะ แล้วเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมหรือต่อบ้านเมืองต่อประชาชน นายกฯคนนี้พร้อมที่จะรับฟัง และก็ให้ความร่วมมือ
เมื่อถามว่าหากมีพรรคอื่น นอกพรรคร่วมรัฐบาล โหวตให้จะทำอย่างไร นายอนุทิน ระบุว่า ก็วันนี้เชิญมาหมดแล้ว มีเสียงเพียงพอที่จะตั้ง
ผู้สื่อข่าวถามอีกว่า จะกังวลหรือไม่ว่าจะเสียงสนันสนุนอื่นนอกเหนือจากพรรคร่วมรัฐบาล นายอนุทิน ถามกลับว่า ทำไมผู้สื่อข่าวชอบถามว่ากังวล พร้อมหัวเราะ และตอบว่า “กังวลงานที่จะเข้ามามากกว่า”
สำหรับงานแรกที่จะเริ่มหลังได้รับตำแหน่งเป็นนายกรัฐมนตรี นายอนุทิน ไม่ได้ตอบคำถามนี้ ก่อนเข้าร่วมประชุมสภาทันที