"ชูศักดิ์" ชี้ประชุมสภาสำคัญไม่รอแค่ลงมติวางคนอภิปรายให้ชัด เลี่ยงถกกมธ.ชนกัน แนะตัดข้าวเช้ากับเย็น

สส.พท. โพสต์ย้ำการประชุมสภาฯคือหน้าที่สำคัญ ไม่ใช่รอแต่ลงมติแล้วเรียกกันมา ควรจัดประชุมกมธ.ไม่ให้ชนกันเลี่ยงวันพุธ-พฤหัส อภิปรายกำหนดให้ชัดกี่คน ขีดเส้นไม่เกิน 5 โมงเย็น ตัดงบอาหารแค่เช้า-กับเย็นเพราะทานข้าวนอกได้
วันนี้ (18มี.ค.) นายชูศักดิ์ ศิรินิล สส.บัญชีรายชื่อ พรรคเพื่อไทย โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว ถึงเรื่องสภาผู้แทนราษฎร มีเนื้อหาดังนี้
มีการเลือกประธานสภาและรองประธานสภาผู้แทนราษฎร จนได้มีพระบรมราชโองการแต่งตั้งกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ผมเองได้ทำหน้าที่ในสภาผู้แทนราษฎรมาพอสมควร รวมทั้งชุดปัจจุบันในฐานะ สส.บัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทย ขอฝากประเด็นเสนอแนะที่เป็นประสบการณ์การทำหน้าที่ที่ผ่านมา ดังต่อไปนี้
1. สภาผู้แทนราษฎร คือองค์กรที่ทำหน้าที่นิติบัญญัติ ออกกฎหมายควบคุมตรวจสอบการบริหารราชการแผ่นดิน หน้าที่นี้คือหนึ่งในอำนาจอธิปไตยสูงสุด คือใช้อำนาจนิติบัญญัติแทนปวงชนชาวไทย จึงเป็นหน้าที่อันมีเกียรติ มีความศักดิ์สิทธิ์ จึงควรต้องตั้งใจปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถ ถือว่าการมาประชุมและร่วมประชุมคือหน้าที่สำคัญของทุกๆ ท่าน การประชุมคือการประชุมที่มิใช่มานั่งคุยกัน มาบ้าง อยู่ข้างนอกบ้าง ไปทำหน้าที่อื่นๆ บ้าง จะลงมติก็ต้องตามกันมา ระหว่างอภิปรายก็ลุกเข้าลุกออก ยืนคุยกันเหมือนไม่ใช่การประชุม
2. หากกำหนดวันประชุมสภาคือวันพุธ - พฤหัส ก็ต้องถือเป็นหน้าที่ที่ทุกท่านต้องเข้าประชุม ไม่ควรถือเอาการเซ็นชื่อเข้าประชุมว่าครบองค์ประชุมแล้ว และมาเช็คองค์ประชุมกันตอนจะลงมติ มีกฎหมายเข้าสภา มีรายงานเข้าสภา แต่มีผู้เข้าประชุมซักถามอยู่แบบโหรงเหรงบางตาบางช่วงมีอยู่ไม่ถึง 50 คน การประชุมวันพุธ – พฤหัส จึงไม่ควรมีการประชุมกรรมาธิการอื่นๆ ควรไปจัดไว้ในวันจันทร์ อังคาร ศุกร์ เพื่อหลีกเลี่ยงการไม่เข้าร่วมประชุม พิจารณาวาระและต้องตามกันมาลงมติ
3. การอภิปรายกฎหมายหรือญัตติใดๆ ควรกำหนดว่าควรจะอภิปรายสักกี่คน มิใช่ว่าใครอยากอภิปรายก็มาลงชื่อกันหน้าบัลลังก์ ประเด็นซ้ำไปซ้ำมา การประชุมวันพุธ - พฤหัส ควรสิ้นสุดในเวลาไม่เกิน 17.00 น. ได้แค่ไหนเอาแค่นั้น ไม่ใช่ว่าประชุมกันไปมีคนอยู่ไม่ถึง 100 คน เดินทางกลับบ้านแล้วก็มีมาก หากรู้ว่าไม่มีการลงมติ
4. ผมเห็นว่าการจัดงบเลี้ยงอาหารควรมีเฉพาะกลางวัน งดอาหารเช้า – เย็น หากเราเริ่มประชุม 09.30 น. เลิกประชุมได้ 17.00 น. อาหารเช้า-เย็นก็ไม่มีความจำเป็น ไม่ต้องมีกรณีใส่กล่องกลับบ้าน อาหารเช้าก็รับประทานกันมาจากบ้านหรือข้างนอกก่อนประชุมได้อยู่แล้วผมฝากไว้เป็นประเด็นต่อท่านประธานและรองประธานสภาผู้แทนราษฎรทั้งสองด้วยความเคารพครับ เป็นความเห็นส่วนตัวที่ผมคิดอยู่ในใจมานานแล้ว ไม่เกี่ยวกับพรรคหรือการฟอร์มรัฐบาลใดๆ ทั้งสิ้นชูศักดิ์ ศิรินิลสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร