ปชป.งดออกเสียงโหวตเลือกนายกฯ จ่อส่ง “มาร์ค” อภิปรายคุณสมบัติและชี้แจงเหตุผลกลางสภา

"สาทิตย์" เผย “ปชป.” งดออกเสียงโหวตเลือกนายกฯ จ่อส่ง “อภิสิทธิ์” ลุกอภิปรายคุณสมบัติ และชี้แจงเหตุผลกลางสภา หวังภท.เปิดโอกาสให้พูดในสภา
เมื่อวันที่ (18 มี.ค.) เวลา 14.00 น. ที่พรรคประชาธิปัตย์มีการประชุมสส. เพื่อพิจารณาในการโหวตนายกรัฐมนตรีที่จะมีขึ้นในวันที่ 19 มี.ค. เวลา 10.00 น. โดยมีนายสาทิตย์ วงศ์หนองเตย สส. บัญชีรายชื่อ และประธานสส.พรรคประชาธิปัตย์เป็นประธาน โดยมีสส. 20 คนเข้าร่วมประชุม ขาดเพียง นายชวน หลีกภัย สส.บัญชีรายชื่อประชาธิปัตย์ ลาการประชุมไปพบแพทย์
นายสาทิตย์ แถลงว่าพรรคมีมติงดออกเสียงในการโหวตนายกรัฐมนตรี เพราะจากที่ผ่านมาพรรคจะลงมติงดออกเสียงเป็นส่วนใหญ่ และหากที่ประชุม ให้สมาชิกอภิปรายเรื่องคุณสมบัตินายกรัฐมนตรีพรรคมีมติให้นายอภิสิทธิ์เป็นผู้อภิปราย และชี้แจงเหตุผลรายละเอียดว่าเหตุใดพรรคจึงงดออกเสียง
ทั้งนี้พรรคได้รับการประสานจากประธานสภาผู้แทนราษฎรเชิญหัวหน้าพรรคหารือ ที่สภาฯ ในเวลา 09.00 น.วันที่ 19 มี.ค.ซึ่งทำให้ไม่แน่ใจว่าอาจจะไม่ให้มีการอภิปรายเรื่องคุณสมบัตินายกรัฐมนตรี ก็ได้แต่หวังว่าเสียงข้างมากในสภาฯคือพรรคภูมิใจไทยจะเปิดโอกาสให้มีการอภิปรายเรื่องคุณสมบัตินายกรัฐมนตรี เพราะถือว่าเป็นเรื่องใหญ่มาก และตำแหน่งนายกรัฐมนตรีเป็นตำแหน่งที่สำคัญในการบริหารราชการแผ่นดิน คุณสมบัติความโปร่งใส ก็ควรได้รับการตรวจสอบ จากสภาฯด้วยเช่นกัน
เมื่อถามว่าเป็นเพราะมีการส่งชื่อเข้าแข่ง พรรคจึงได้มีมติงดออกเสียง หรือไม่ นายสาทิตย์ กล่าวว่า เป็นเหตุผลหนึ่ง แต่ไม่ใช่ทั้งหมด เพราะเราได้พิจารณาคุณสมบัติของทั้งสองคนที่จะลงแข่งขันเป็นนายก แต่เห็นว่าการงดออกเสียงจำเป็นและสำคัญส่วนเหตุผล และรายละเอียดนายอภิสิทธิ์จะเป็นผู้ชี้แจง