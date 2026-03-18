“อรรถวิชช์” ซัด รมว.พลังงานทำดีเซล 2 ราคา ชงใช้ พ.ร.ก.ปี 16 ตรึงราคาไม่ต้องพึ่งกองทุนน้ำมัน

“อรรถวิชช์” จี้สอบกองทุนน้ำมัน แฉกลไกอุ้มราคาสมมุติทำโรงกลั่นฟันกำไร ชี้รัฐใช้เงินประชาชนชดเชยผิดจุด เป็นเหตุให้ดีเซลขาดตลาด แนะใช้ พ.ร.ก.ปี 2516 ตรึงราคาโดยไม่ต้องใช้เงินกองทุนฯ
นายอรรถวิชช์ สวรรณภักดี สส.บัญชีรายชื่อ รองหัวหน้าพรรครวมไทยสร้างชาติ กล่าวถึง การเดินหน้าตรวจสอบกองทุนน้ำมัน ว่า ในยุคที่นายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค หัวหน้าพรรครวมไทยสร้างชาติ เป็นรมว.พลังงาน ได้มีการออกประกาศเพื่อให้โรงกลั่นแจ้งต้นทุนที่แท้จริง เมื่อถึงเวลาที่เราเอากองทุนน้ำมันที่เป็นเงินจากประชาชนไปชดเชยจะสามารถชดเชยในต้นทุนที่แท้จริงได้ ไม่ใช่การชดเชยที่ต้นทุนสมมุติหรือการชดเชยกำไรต้องเป็นการชดเชยการขาดทุน ดังนั้นเมื่อรู้ทุนก็ต้องรู้แล้วว่าชดเชยกี่บาท ไม่ใช่ชดเชยจากราคาสมมุติ
นายอรรถวิชช์ กล่าวอีกว่าราคาน้ำมันไทยในปัจจุบันเป็นราคาสมมุติ ที่มีต้นทุนราคาน้ำมันดิบจากดูไบ และน้ำมันสำเร็จรูปจากสิงคโปร์ จึงเกิดค่าการกลั่นสมมุติ เมื่อเกิดสถานการณ์หรือสภาวะวิกฤต ค่าการกลั่นจึงปรับตัวขึ้นสวนทางกับต้นทุนที่ไม่ได้ปรับขึ้น จึงเกิดเหตุการณ์ลาภลอยขึ้น ซึ่งในต่างประเทศมีการเก็บภาษีลาภลอย แต่ไทยไม่มีการเก็บภาษีในส่วนนี้ จึงไม่สามารถปล่อยโรงกลั่นได้กำไรเช่นนี้ได้ การชดเชยจึงต้องชดเชยกับราคาที่ขาดทุนไม่ใช่ชดเชยกำไร หากกองทุนน้ำมันชดเชยราคาสมมุติมีเท่าไหร่ก็ไม่พอ เพราะสถานการณ์ปิดช่องแคบฮอร์มุชจะอีกนานเท่าไหร่ ดังนั้นการตรวจสอบกองทุนน้ำมัน จะทำให้กองทุนน้ำมันทำงานได้อย่างถูกต้องมากขึ้น
“เราไม่ได้อยู่ในสถานการณ์ปกติที่บริหารประเทศในความผันผวนของน้ำมันแต่เรากำลังบริหารวิกฤต เงินทุกบาททุกสตางค์ ต้องใช้ให้มีความคุ้มค่า ผมพยายามนำเสนอเรื่องแบบนี้ผ่านสาธารณะ ไม่รู้จะพูดอะไรกับรมว.พลังงานคนปัจจุบันแล้ว เพราะได้นำเสนอไปหมดแล้ว หวังว่ารมว.พลังงานคนต่อไปหรือรัฐบาลจะรับข้อเสนอนี้ทำต่อไป” นายอรรถวิชช์ กล่าว
เมื่อถามว่ามองการรับมือสถานการณ์พลังงานของรมว.พลังงานอย่างไร นายอรรถวิชช์กล่าวว่า ตนคิดว่า รมว.พลังงานชงสถานการณ์ให้กับนายกฯไม่ถูกจังหวะเพราะสถานการณ์ในขณะนี้ไม่ใช่ความผันผวนน้ำมันตามปกติ เนื่องจากการการปิดช่องแคบฮอร์มุชเป็นการขู่กันมานาน ในสมัยที่พวกตนอยู่กระทรวงพลังงานก็ขู่แบบนี้ แต่เราบริหารด้วยการใช้กองทุนน้ำมันไปอุ้มในกรณีที่น้ำมันแพง ซึ่งขณะนั้นเกิดภาวะสั้นๆ แต่ตอนนี้จะเกิดภาวะขาดแคลนน้ำมันในอีกหนึ่งเดือนข้างหน้าเพราะช่องแคบฮอร์มุซ ปิดมา 2 สัปดาห์แล้ว และน้ำมันจะมาในอีกหนึ่งเดือนข้างหน้าทำให้ตอนนี้เป็นภาวะที่น้ำมันดิบมีอยู่ครบ อย่างนี้น้ำมันจะขาดได้อย่างไร
“ที่ตอนนี้ปั๊มน้ำมันขาด โดยเฉพาะดีเซล ผมใช้คำว่าเป็นระบบน้ำมันดีเซลสองราคา คือราคาขายปลีก และขายส่ง ซึ่งราคาขายส่งจะสูงกว่าขายปลีก โรงกลั่นจึงไปขายให้กับคนกลางที่ได้ราคาสูงกว่า จึงทำให้น้ำมันหน้าปั๊มขาด ถ้าปั๊มไหนเป็นปั๊มของ ปตท.โดยตรงน้ำมันจะไม่ขาด เพราะมีโควตาตลอด แต่ปตท.และบางจาก เอกชน เขามีการลดโควตาที่รับน้ำมันไป รวมถึงปั๊มน้ำมันเอกชนนที่เป็นปั๊มเล็กถ้าขายให้ประชาชนได้ลิตรละ 30 บาท แต่ถ้าเอาไปขายได้อุตสาหกรรม ก็ได้ในราคาที่แพงกว่า จึงทำให้เกิดการบริหารแบบนี้ ซึ่งผมเสนอให้นำพระราชกำหนด(พ.ร.ก.)แก้ไขและป้องกันสภาวะการขาดแคลนน้ำมันปี 2516 มาใช้ เพราะขณะนี้รัฐบาลใช้เพียงครึ่งเดียวคือห้ามส่งออก จึงควรนำกฎหมายฉบับนี้มาใช้เพื่อตรึงราคาน้ำมัน โดยที่กองทุนน้ำมันไม่ต้องชดเชย เพราะเป็นต้นทุนเก่า ที่นำเข้ามาเมื่อ 2-3 เดือนที่แล้ว และหากน้ำมันล็อตใหม่มาค่อยเอาเงินในกองทุนไปชดเชยในต้นทุนที่แท้จริง ผมสงสัยว่าทำไมกระทรวงพลังงานจึงบริหารน้ำมันในลักษณะผันผวนปกติ แต่ไม่ใช่สถานการณ์ขาดแคลน” นายอรรถวิชช์ กล่าว