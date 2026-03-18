สหพันธ์ขนส่งฯ รวมพลังรถบรรทุกพันคันกดดันรัฐบาล จี้ถามน้ำมันสต๊อกเก่าทำไมต้องขึ้นราคา

ประธานสหพันธ์ขนส่งฯ รวมพลังรถบรรทุกนับพันคัน กดดันรัฐบาล จี้ถามน้ำมันสต๊อกเก่าทำไมต้องขึ้นราคา ลั่น รัฐบาลหน่อมแน้ม บริหารจัดการไม่เป็น แล้วมาโทษคนอื่น ซัด เก่งแต่โทษชาวบ้าน ไม่เคยโทษตัวเอง ย้ำอย่าล้อเล่นความตาย-ความเดือดร้อนของประชาชน
เวลา 09.20 น. วันที่ 18 มี.ค. 69 ที่ จ.ชลบุรี นายทองอยู่ คงขันธ์ ประธานสหพันธ์การขนส่งทางบกแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า สาเหตุหลักของการรวมตัว เกิดจากความไม่พอใจต่อข้อมูลของภาครัฐ ที่ระบุว่าสาเหตุของน้ำมันขาดแคลนในบางพื้นที่ มาจากรถขนส่งไม่ไปขนน้ำมัน ซึ่งทางสหพันธ์ตรวจสอบแล้วพบว่าไม่เป็นความจริง พร้อมระบุว่าปัญหาที่แท้จริงเกิดจากการบริหารจัดการน้ำมันของภาครัฐ ทั้งในเรื่องการจัดสรรโควต้า และช่วงเวลาการปล่อยน้ำมันจากคลัง ที่ไม่สอดคล้องกับระบบขนส่ง
นายทองอยู่ กล่าวต่อว่า ปัจจุบันมีผู้ประกอบการขนส่งทั่วประเทศกว่า 140,000 ราย และมีรถบรรทุกประมาณ 1.5 ล้านคัน โดยเป็นสมาชิกสหพันธ์ราว 400,000 คัน ซึ่งถือเป็นกลไกสำคัญของระบบเศรษฐกิจ ทำหน้าที่ขนส่งสินค้าทุกประเภท ทั้งอุปโภคบริโภค อุตสาหกรรม และการเกษตร
นอกจากนี้ ยังมองว่าปัญหาน้ำมันขาดแคลนในครั้งนี้ มีลักษณะผิดปกติ โดยเชื่อว่ามีกลุ่มทุนพลังงานหา ผลประโยชน์จากความเดือดร้อน ของประชาชน และอาจมีการสร้างสถานการณ์ให้เกิดความตื่นตระหนกในหมู่ประชาชน ทั้งการกักตุน และความไม่ชัดเจนของข้อมูลจากภาครัฐ ส่งผลให้เกิดผลกระทบเป็นวงกว้าง อาทิ กลุ่มธุรกิจพลังงาน กลุ่มทุนพลังงานในตลาดหลักทรัพย์ นายทุนการเมือง
โดยทางสหพันธ์ฯ เคยยื่นข้อเรียกร้องต่อรัฐบาลแล้ว 8 ข้อ และยืนยันว่าเป็นข้อเสนอที่สามารถดำเนินการได้ทั้งหมด แต่ยังไม่ได้รับการแก้ไขอย่างเป็นรูปธรรม โดยหลังจากนี้จะมีการประชุมเพื่อพิจารณามาตรการยกระดับการเคลื่อนไหว หากยังไม่มีการตอบสนองจากภาครัฐ
นายทองอยู่ ตั้งข้อสงสัยว่าตั้งแต่วันที่ 28 ก.พ.69 ที่ผ่านมา จนถึงตอนนี้มันเป็นน้ำมันสต๊อกเก่า โรงกลั่นเก่า อยู่ในคลังเก่า ทำไมต้องขึ้นราคาน้ำมัน แล้วเอากองทุนน้ำมันไปพยุงราคาน้ำมัน ซึ่งมองว่าการกระทำดังกล่าวเป็นการฉวยโอกาส ไม่ควรทำในยุคข้าวยากหมากแพง รัฐบาลจึงต้องให้คำตอบว่าทำไมจึงขึ้นราคาน้ำมัน
อย่างไรก็ตามนายทองอยู่มองว่ารัฐบาลหน่อมแน้ม บริหารจัดการไม่เป็น แล้วมาโทษคนโน้นคนนี้ รัฐบาลนี้เก่งแต่โทษชาวบ้าน ไม่เคยโทษตัวเอง
วิกฤตแบบนี้ เกิดขึ้นตั้งแต่ปี 2526 และ 2551 แต่ครั้งนี้หนักกว่าทุกครั้ง ซึ่งทำให้ประชาชนมองว่าเรื่องนี้มีผลประโยชน์ทับซ้อนหรือไม่ ซึ่งเชื่อว่ามีคนได้ประโยชน์จากเหตุการณ์นี้
ทั้งนี้ นายทองอยู่ ย้ำว่า รัฐบาลอย่าล้อเล่นกับความตายและความเดือดร้อนของประชาชนและต้องสร้างความเป็นธรรม อย่าให้ประชาชนเดือดร้อนเกินกว่าข้อเท็จจริง และรัฐบาลอื่นไม่เป็นแบบนี้จึงว่าสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหมดเราไม่เคยเจอกันมาก่อน