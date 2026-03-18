จับตา ศาล รธน. ถกรับ-ไม่รับคำร้องปมบัตรเลือกตั้งมีบาร์โค้ด

จับตา ศาล รธน. ถก "รับ-ไม่รับ" ปมคำร้องผู้ตรวจการแผ่นดิน เรื่องบัตรเลือกตั้งมีบาร์โค้ด-คิวอาร์ด ทำเลือกตั้งไม่ลับ
วันนี้(18มี.ค.)ศาลรัฐธรรมนูญ นัดประชุมในเวลา 9.30 น. ซึ่งเป็นการประชุมประจำสัปดาห์ โดย1 ในวาระการประชุมที่น่าจับตา คือศาลจะมีการพิจารณาว่าจะรับหรือไม่รับคำร้องของผู้ตรวจการแผ่นดิน ที่ส่งความเห็นและคำร้องของประชาชนขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยกรณีการจัดการเลือกตั้ง 8 กุมภาพันธ์ 2569 ชอบด้วยรัฐธรรมนูญ มาตรา 83 และ 85 หรือไม่
จากคำร้องดังกล่าวมีประชาชนยื่นเรื่องเพื่อขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยเนื่องจากเห็นว่ากรณีการจัดพิมพ์บาร์โค้ดและคิวอาร์โค้ด บนบัตรเลือกตั้งเป็นการละเมิดสิทธิเสรีภาพ เนื่องจากอาจสามารถเชื่อมโยงให้มีการตรวจสอบย้อนหลังกลับไปถึงผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ว่าเลือกใครหรือลงคะแนนให้กับพรรคการเมืองใด เนื่องจากเห็นว่าการเลือกตั้งไม่เป็นไปโดยลับ ขัดเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ
สำหรับแนวทางการพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญในวันนี้ อาจเป็นไปได้ใน 2 แนวทางคือ 1.ไม่รับคำร้องไว้พิจารณาวินิจฉัย อันหมายถึงประเด็นนี้จบไป การเลือกเมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์เป็นไปตามกฎหมาย หรือ2.หากรับคำร้องไว้พิจารณาวินิจฉัย ตามขั้นตอน ศาลเปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องได้ชี้แจงในประเด็นที่ศาลรัฐธรรมนูญสงสัยภายใน 15 วัน
สำหรับบรรยากาศที่ศาลรัฐธรรมนูญมีสื่อมวลชนรอติดตามทำข่าวการประชุมของศาลในวันนี้ หลังศาลประชุมเสร็จสิ้น ศาลจะออกเอกสารข่าวเผยแพร่มติผลการประชุมของศาลให้สาธารณะรับทราบ