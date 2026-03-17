สภาพัฒน์คาด 3 ฉากทัศน์ศึกตะวันออกกลางดันราคาน้ำมัน-เงินเฟ้อพุ่ง เผยคนไทยแห่เติมดีเซลเพิ่ม 2 เท่า เหตุส่งน้ำมันตามปั๊มไม่ทัน

เลขาสภาพัฒน์ฯ ประเมิน 3 ฉากทัศน์ เหตุปะทะตะวันออกกลาง หนักสุดเกิดสงครามเต็มรูปแบบยืดเยื้อ น้ำมันดิบพุ่ง 102 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ดันเงินเฟ้อพุ่ง 3% แต่โอกาสเกิดยังน้อย เผยตัวเลขตั้งแต่เหตุปะทะเริ่มคนไทยแห่เติมน้ำมันเพิ่ม 2 เท่า ดีเซล 1 มี.ค.เติม 61 ล้านลิตร พอ 4 มี.ค.เพิ่มเป็น 118 ล้านลิตร และยืนระดับ 100 กว่าล้านลิตรอีก 2 วัน ทำให้การขนส่งไปที่ปั๊มไม่ทันตามต้องการ ย้ำไทยมีน้ำมันเพียงพอ ขออย่าตื่นตระหนก
วันที่ 17 มี.ค.นายดนุชา พิชยนันท์ เลขาธิการสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เปิดเผยภายหลังการประชุมศูนย์ศูนย์บริหารและติดตามสถานการณ์การสู้รบในภูมิภาคตะวันออกกลาง (ศบก.) ถึงการประเมินสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลาง โดย สศช.จัดทำ 3 สมมติฐานหลัก เพื่อประเมินผลกระทบต่อเศรษฐกิจโลกและไทย ในเรื่องความกังวลด้านราคาพลังงาน เงินเฟ้อ และเสถียรภาพตลาดการเงิน
โดยสมมติฐานที่ 1 หากเหตุการณ์คลี่คลายภายใน 1 เดือน (ประมาณกลางเดือนมีนาคม-สิ้นเดือนเมษายนนี้) จะเกิดผลกระทบจำกัด เศรษฐกิจโลกจะชะลอตัวลง จากแรงกดดันราคาน้ำมันที่ปรับสูงขึ้น ส่งผลให้อัตราเงินเฟ้อเพิ่มขึ้น ตลาดเงินตลาดทุนผันผวน และค่าเงินบาทอ่อนค่าในบางช่วง ซึ่งบางวันอ่อนค่านำภูมิภาค
ทั้งนี้ คาดว่า ราคาน้ำมันเฉลี่ยทั้งปีจะอยู่ที่ 75-85 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ซึ่งสูงกว่าที่ประเมินไว้ก่อนมีเหตุการณ์ คือ 58-68 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ขณะที่เงินเฟ้อไทยอาจเพิ่มขึ้นราว 1%
สำหรับสมมติฐานที่ 2 คือ เหตุการณ์ยืดเยื้อประมาณ 3 เดือน การผลิตและขนส่งน้ำมันมีข้อจำกัดมากขึ้น เสี่ยง Stagflation หากความขัดแย้งรุนแรงขึ้นแต่ยังไม่ขยายวงกว้าง และส่งผลกระทบต่อการขนส่งผ่านช่องแคบฮอร์มุซเพิ่มมากขึ้น เรืออาจจะผ่านไม่ได้ และยืดยาวเป็นเวลา 3 เดือน จะทำให้หลายประเทศเข้าสู่ภาวะเศรษฐกิจถดถอย และบางประเทศเผชิญภาวะ Stagflation ราคาน้ำมันเฉลี่ยจะอยู่ที่ 95-105 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล และเงินเฟ้อไทยอาจพุ่งขึ้นถึง 1.9%
และสมมติฐานที่ 3 คือ การเกิดสงครามเต็มรูปแบบ เราต้องอยู่ให้ได้ด้วยตัวเอง แต่ยังประเมินว่า โอกาสที่เกิดขึ้นน้อย ซึ่งจะส่งผลให้ราคาน้ำมันทะลุ 120 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล และเงินเฟ้อมีโอกาสทะลุกรอบเป้าหมาย 3%
ทั้งนี้ ราคาน้ำมันจะมีผลต่อ 3 ส่วน คือ 1.ภาคเกษตรกรรม 2.ภาคอุตสาหกรรมการผลิต และ 3.ภาคขนส่ง
เลขาฯ สภาพัฒน์ กล่าวเพิ่มเติมว่า การใช้น้ำมันในประเทศในภาวะปกติ ยกตัวอย่าง น้ำมันเบนซินอยู่วันละ 34 ล้านลิตร ตั้งแต่เริ่มมีการโจมตีโครงสร้างพื้นฐานอิหร่าน วันที่ 1 มีนาคม การบริโภคน้ำมันเบนซินในประเทศยังอยู่ที่ 28.97 ล้านลิตร พอมาวันที่ 2 มี.ค.เริ่มมีข่าวโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านน้ำมัน ตัวเลขการบริโภคน้ํามันในกลุ่มเบนซินเพิ่มขึ้นเป็น 50.77 ล้านลิตร ส่วนดดีเซลหมุนเร็ววันที่ 1 มี.ค.เพิ่มเป็น 61 ล้านลิตร วันที่ 2 มี.ค.ขยับเป็น 98 ล้านลิตร จะเห็นว่าเพิ่มขึ้นสูงมาก เพราะประชาชนหวั่นเกรงว่าน้ำมันอาจจะขาดแคลน แต่ขอให้มั่นใจว่ากระทรวงพลังงานออกตัวเลขทุกวัน ว่าสามารถใช้ได้กี่วันถ้าไม่มีน้ำมันเข้ามาเพิ่มเติม และยืนยันว่าปริมาณน้ำมันยังเพียงพออยู่ ต่อมาวันที่ 4 มีนาคม ปริมาณการใช้น้ำมันดีเซลขยับขึ้นมาเป็น 118 ล้านลิตร และอยู่ในระดับมากกว่า 100 ล้านลิตรอีก 2 วัน ถึงวันที่ 6 มี.ค.
นายดนุชากล่าวอีกว่า สิ่งเหล่านี้ทำให้น้ำมันในสถานีต่างๆ ไม่พอ ยืนยันว่าการขนส่งน้ำมันไม่ใช่จะเอารถอะไรก็ได้มาขนต้องเป็นรถเฉพาะ ซึ่งวันจันทร์ที่ผ่านมาการขนส่งน้ำมันสามารถส่งได้ตลอดวัน ทำให้เติมน้ำมันจากคลังมาสถานีบริการได้มากขึ้น
ทั้งนี้ สถานการณ์น้ำมันในไทยเพียงพอไม่จำเป็นต้องตื่นตระหนก รีบไปเติม และขอย้ำว่า การปรับราคาน้ำมัน กระทรวงพลังงานไม่เคยปรับแบบก้าวกระโดด อาจทิ้งช่วงเวลาแล้วแต่สถานการณ์ ดังนั้นไม่จำเป็นต้องรีบไปกักตุน ขอให้ทุกท่านใช้ชีวิตปกติ