จับตา ศบก.ถก หลังตรึงราคาน้ำมันสิ้นสุดวันนี้ ยึดค่าครองชีพ-เสถียรภาพกองทุน ไม่ให้เป็นภาระ ศก.เกินไป

จับตา "ศบก." ถกมาตรการรับมือสงครามตะวันออกกลาง หลังมาตรการตรึงราคาน้ำมันสิ้นสุดวันนี้ เร่งวางแนวทางบริหารจัดการราคาระยะต่อไป คำนึงถึงทั้ง ค่าครองชีพ-เสถียรภาพกองทุนน้ำมัน ไม่ให้เป็นภาระต่อระบบศก.เกินจำเป็น
วันนี้ (17มี.ค.) ที่ทำเนียบฯ เวลา 16.00 น. นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานการประชุมศูนย์บริหารและติดตามสถานการณ์การสู้รบในภูมิภาคตะวันออกกลาง (ศบก.) โดยมีรัฐมนตรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพียง
นายพิพัฒน์ กล่าวเปิดประชุมว่า ในส่วนของสถานการณ์ปัจจุบัน ท่ามกลางสถานการณ์สู้รบ ในตะวันออกกลาง ที่ยังมีความไม่แน่นอนสูง ซึ่งอาจส่งผลกระทบโดยตรงต่อเสถียรภาพเศรษฐกิจของโลก โดยเฉพาะทางช่องแคบฮอร์มุซ ซึ่งเป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญต่อการขนส่งน้ำมัน ฝากสถานการณ์ยืดเยื้อต่อไปย่อมหลีกเลี่ยงไม่ได้ ที่จะส่งผลกระทบ ต่อเศรษฐกิจ ทั้งในระดับโลก และประเทศไทย ด้วยเหตุนี้นับจากเกิดสถานการณ์สู้รบในตะวันออกกลาง ภาครัฐได้ติดตามและประเมินสถานการณ์ อย่างใกล้ชิด พร้อมกำหนดมาตรการต่างๆเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน และภาคธุรกิจอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะมาตรการด้านพลังงาน การรักษา เสถียรภาพของสินค้า การดูแลค่าครองชีพ
อย่างไรก็ดีมาตรการตรึงราคาน้ำมันในช่วง 15 วันที่ผ่านมา ได้สิ้นสุดลงในวันนี้ ในขณะที่ ภาระการอุดหนุนกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงเพิ่มสูงขึ้น ดังนั้นการประชุมในวันนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อ กำหนดแนวทางการบริหารจัดการราคาน้ำมันของประเทศ ในระยะต่อไปยังเป็นระบบ โดยคำนึงถึงผลกระทบต่อประชาชนภาคธุรกิจ และผู้ประกอบการน้ำมัน ตลอดจนปัจจัยต่างๆอย่างรอบคอบ เพื่อให้การดำเนินนโยบายด้านพลังงานของประเทศเป็นไป อย่างมี เสถียรภาพ และไม่ ก่อให้เกิดภาระกับประชาชนและภาคธุรกิจเกินความจำเป็นเพื่อสร้างความเข้าใจและความเชื่อมั่นต่อมาตรการต่างๆรัฐบาลขอเน้นย้ำให้กระทรวงการต่างประเทศกระทรวงพลังงานกระทรวงพาณิชย์เข้าร่วมแถลงของสปกเพื่อสื่อสารข้อเท็จจริงและรายงานสถานการณ์รวมถึงการดำเนินมาตรการต่างๆให้ประชาชนและภาคธุรกิจได้ทราบในทุกครั้ง