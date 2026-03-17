“ธนพร” เชื่อน้ำมันยังพอ มาถูกทางผ่อนปรนขนส่ง เพิ่มรอบวิ่งรถ เร่งเครื่องผลิต ชี้สร้างความมั่นใจไม่ได้วุ่น

ผู้เชี่ยวชาญด้านรัฐศาสตร์ เชื่อ น้ำมันไทยยังเพียงพอ ย้ำ มาถูกทางผ่อนปรนกฎขนส่ง เพิ่มรอบวิ่งรถ เร่งเครื่องผลิต ย้ำ ภารกิจด่วน ต้องสร้างความมั่นใจประชาชน ทำไม่ได้ วุ่นไม่เลิก
วันที่ (17 มีนาคม 2569) รศ.ธนพร ศรียากูล ผู้เชี่ยวชาญด้านรัฐศาสตร์ แสดงความเห็นต่อสถานการณ์น้ำมันหมดปั๊ม ที่กำลังเป็นกระแสในสังคม โดยระบุว่า ปัญหาที่เกิดขึ้นไม่ใช่การขาดแคลนน้ำมัน แต่เป็นปัญหาเชิงระบบขนส่ง ที่ยังไม่สามารถรองรับความต้องการที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วได้
รศ.ธนพร กล่าวว่า เชื่อมั่นในข้อมูลของภาครัฐที่ยืนยันว่าปริมาณน้ำมันในประเทศยังเพียงพอ และไม่มีข้อกังวลเรื่องการขาดแคลนเชื้อเพลิง โดยสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นผลจากความตื่นตระหนกของประชาชน (Panic Buying) ทำให้มีการเติมน้ำมันเกินความจำเป็น ส่งผลให้ปริมาณน้ำมันในสถานีบริการบางแห่งหมดลงชั่วคราว
อย่างไรก็ตาม มองว่ารัฐบาลเดินมาถูกทางแล้วในการแก้ไขปัญหา โดยเฉพาะการเพิ่มเที่ยวขนส่งน้ำมัน เพื่อเร่งเติมสต๊อกเข้าสู่สถานีบริการให้เร็วขึ้น พร้อมระบุว่า ในภาวะไม่ปกติ รัฐจำเป็นต้องปรับมาตรการให้สอดรับกับสถานการณ์ ไม่สามารถใช้รูปแบบเดิมได้
“คนตื่นกลัวเป็นเรื่องปกติในภาวะวิกฤต สิ่งสำคัญคือรัฐต้องตื่นตัวและเร่งแก้ไข ซึ่งถือว่าขณะนี้เริ่มดำเนินการได้ถูกทิศทางแล้ว หากมาตรการทำได้ต่อเนื่อง สถานการณ์จะคลี่คลายได้เอง” รศ.ธนพร กล่าว
ในด้านแหล่งพลังงาน รศ.ธนพร ยังระบุว่า ปัจจุบันตลาดน้ำมันโลกมีการปรับตัว โดยมีน้ำมันจากรัสเซีย แอฟริกา และแหล่งอื่น ๆ เข้ามาเพิ่มในตลาดมากขึ้น ทำให้ประเทศไทยยังสามารถจัดหาน้ำมันเข้าสู่ระบบได้อย่างต่อเนื่อง
ทั้งนี้ เห็นว่าประเด็นสำคัญที่รัฐบาลต้องเร่งดำเนินการ คือ การสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชน เนื่องจากแม้จะมีน้ำมันสำรองเพียงพอ แต่หากประชาชนยังไม่สามารถเข้าถึงน้ำมันได้จริง ก็จะทำให้ภาพรวมยังถูกมองว่ามีปัญหาอยู่
พร้อมเสนอให้เร่งกระจายน้ำมันไปยังสถานีบริการอย่างทั่วถึง โดยเฉพาะปั๊มน้ำมันท้องถิ่นหรือปั๊มขนาดเล็กที่ไม่ใช่แบรนด์ใหญ่ ซึ่งมักได้รับผลกระทบมากกว่าปกติ และควรมีมาตรการช่วยเหลือเพื่อให้สามารถกลับมาให้บริการได้ตามปกติ
“โจทย์สำคัญไม่ใช่แค่ว่ามีน้ำมันในคลัง แต่ต้องทำอย่างไรให้น้ำมันไปถึงปั๊ม และประชาชนเติมได้จริงโดยเร็วที่สุด เพื่อให้สถานการณ์กลับสู่ภาวะปกติ และการสร้างความมั่นใจสำคัญมาก ถ้าประชาชนยังตื่นตระหนก ต่อให้เพิ่มรอบขนส่งอีก 2 เท่าตัว ก็ไม่พอ ดังนั้น ต้องทำให้ประชาชน ใจเย็น และเข้าใจว่า ไม่จำเป็นต้องกักตุน ไทยมีน้ำมันสำหรับทุกคน ไม่ใช่ว่ายังแห่เอาแกลลอนมาเติม ถ้าเป็นแบบนั้น ปัญหาไม่จบ อันนี้ คือโจทย์ที่รัฐบาลต้องแก้ ” รศ.ธนพร