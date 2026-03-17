"ชิบ" ชี้ระบบสำรองน้ำมันไทยป่วยหนัก บี้รัฐแก้ "คลังมีแต่ปั๊มไม่มี" อุดช่องโหวาก่อนระบบขนส่งหยุดชะงัก

"สว.ชิบ" ชี้ศึกตะวันออกกลางพ่นพิษ! บทเรียนสตรอว์เบอร์รีถูกเท ชี้ระบบสำรองน้ำมันไทยป่วยหนัก บี้รัฐแก้ปม "คลังมีแต่ปั๊มไม่มี" เลิกแก้ปัญหาเฉพาะหน้า เร่งอุดช่องโหว่พลังงานสำรองก่อนระบบขนส่งของประเทศหยุดชะงัก
วันนี้ (17มี.ค.) นายชิบ จิตนิยม สมาชิกวุฒิสภา เปิดเผยถึงผลกระทบจากสงครามในตะวันออกกลางที่กระทบต่อระบบพลังงานและปากท้องคนไทย โดยระบุถึงเหตุการณ์ที่จังหวัดกำแพงเพชร รถขนสตรอว์เบอร์รีมูลค่ากว่า 80,000 บาท มุ่งหน้าเข้ากรุงเทพฯ แต่น้ำมันดีเซลหมดและไม่มีให้เติม จนถูกยกเลิกออเดอร์ทั้งหมด บีบให้พ่อค้าต้องเปิดท้ายขายราคาถูกในปั๊มเพื่อ ลดความเสียหาย ประจานความล้มเหลวของระบบสำรองน้ำมันไทยที่เกิดปัญหาคลังมีแต่ปั๊มไม่มี"
นายชิบระบุว่า วิกฤตน้ำมันขาดแคลนปลายท่อสะท้อนความอ่อนแอของรัฐบาล หากสงครามลุกลามจนกระทบเส้นทางพลังงานโลก ระบบขนส่งอาหารไทยเสี่ยงอัมพาตทันที รัฐบาลควรวางยุทธศาสตร์เพื่อหาทางออกและแก้ไขปัญหา โดยเริ่มจากการ ปฏิรูประบบกระจายน้ำมันสำรองพื้นที่ ด้วยการปรับปรุงการสำรองน้ำมันระดับจังหวัด เพื่อแก้จุดอ่อนน้ำมันขาดแคลนในปั๊มน้ำมัน โดยเฉพาะเส้นทางเกษตรหลักที่มุ่งหน้าเข้ากรุงเทพฯ
นอกจากนี้ยังต้อง จัดลำดับความสำคัญการจ่ายน้ำมัน ด้วยการออกเกณฑ์จัดสรรน้ำมันฉุกเฉินให้กลุ่มผลิตอาหารและเกษตรกรก่อนเป็นลำดับแรก เพื่อรักษาเสถียรภาพเศรษฐกิจฐานราก รวมถึงการ ใช้ระบบพยากรณ์อัจฉริยะ นำเทคโนโลยีมาประเมินความต้องการน้ำมันให้สอดคล้องกับฤดูกาลผลผลิต เพื่ออุดช่องโหว่การบริหารจัดการและป้องกันความเสียหายทางเศรษฐกิจไม่ให้ซ้ำรอยเดิม
"รัฐบาลต้องเลิกแก้ปัญหาเฉพาะหน้า และเร่งอุดช่องโหว่พลังงานสำรองก่อนที่ระบบขนส่งของประเทศจะหยุดชะงัก" นายชิบ กล่าว