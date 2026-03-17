ครม.ผ่านหลักการร่างพ.ร.ฎ.เปลี่ยนสภาพที่สาธารณะเลิกใช้ในนิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด รองรับภาคอุตสาหกรรม

รองโฆษกรัฐบาล เผย ครม. เห็นชอบหลักการร่างพระราชกฤษฎีกา เปลี่ยนสภาพที่ดินสาธารณะเลิกใช้ในนิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง) ส่วนขยาย เพื่อพัฒนาพื้นที่รองรับภาคอุตสาหกรรม
วันที่ (17 มีนาคม 2569) นางสาวลลิดา เพริศวิวัฒนา รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า คณะรัฐมนตรีเห็นชอบหลักการ ร่างพระราชกฤษฎีกาเปลี่ยนแปลงสภาพสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน ในเขตอุตสาหกรรมทั่วไป นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง) ส่วนขยาย ในท้องที่ตำบลตาสิทธิ์ อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง ให้เป็นกรรมสิทธิ์ของการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) ตามที่กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอ
รองโฆษกฯ กล่าวว่า สาระสำคัญของร่างพระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ เป็นการเปลี่ยนแปลงสภาพที่ดินสาธารณสมบัติของแผ่นดิน ซึ่งเดิมเป็นทางสาธารณะและพลเมืองเลิกใช้ประโยชน์แล้ว จำนวน 2 แปลง เนื้อที่รวมประมาณ 1 ไร่ 36.9 ตารางวา ภายในเขตอุตสาหกรรมทั่วไป นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง) ส่วนขยาย เพื่อให้ตกเป็นกรรมสิทธิ์ของ กนอ. และนำไปใช้พัฒนาพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมให้เป็นแปลงต่อเนื่องสำหรับรองรับการประกอบอุตสาหกรรมต่อไป
ทั้งนี้ พื้นที่ดังกล่าวอยู่ภายในเขตอุตสาหกรรมทั่วไป นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง) ส่วนขยาย ซึ่งจัดตั้งขึ้นเพื่อรองรับการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมและการลงทุนในพื้นที่จังหวัดระยอง โดยการคงสภาพที่ดินสาธารณะซึ่งเลิกใช้แล้วไว้ภายในเขตนิคมอุตสาหกรรม ส่งผลให้เกิดข้อจำกัดต่อการพัฒนาและการจัดสรรพื้นที่สำหรับกิจกรรมอุตสาหกรรมที่ต้องใช้พื้นที่ขนาดใหญ่และต่อเนื่อง
รองโฆษกฯ ระบุเพิ่มเติมว่า การดำเนินการในเรื่องนี้ได้ผ่านขั้นตอนตามกฎหมายครบถ้วนแล้ว ทั้งการขอความเห็นจาก องค์การบริหารส่วนตำบลตาสิทธิ์ และ อำเภอปลวกแดง ซึ่งไม่ขัดข้อง รวมถึงมีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่แล้ว ขณะที่กระทรวงมหาดไทยได้ให้ความยินยอม และ กนอ. ได้ชำระราคาที่ดินให้แก่กระทรวงการคลังเรียบร้อยแล้ว เป็นเงินทั้งสิ้น 4,041,325 บาท
นอกจากนี้ กรมการปกครองได้ตรวจสอบและรับรองความถูกต้องของท้องที่และแนวเขตการปกครองในแผนที่ท้ายร่างพระราชกฤษฎีกาแล้ว เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีและหลักเกณฑ์ของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
“การเห็นชอบหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาครั้งนี้ จะช่วยให้การพัฒนาพื้นที่ในนิคมอุตสาหกรรมเป็นไปอย่างต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพ และสนับสนุนศักยภาพในการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรมไทยในระยะต่อไป” นางสาวลลิดา กล่าว
พร้อมกันนี้ คณะรัฐมนตรีได้มอบหมายให้กระทรวงอุตสาหกรรมร่วมกับกระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รับความเห็นของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาไปพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป.