ครม.อนุมัติร่างผังเมืองรวมเมืองเชียงใหม่ วางกรอบพัฒนาเมือง-คมนาคม-สิ่งแวดล้อม รับการเติบโตยั่งยืน

รองโฆษกรัฐบาล เผย ครม. เห็นชอบร่างผังเมืองรวมเมืองเชียงใหม่ ฉบับใหม่ วางกรอบพัฒนาเมือง-คมนาคม-สิ่งแวดล้อม รองรับการเติบโตอย่างยั่งยืน
วันที่ (17 มีนาคม 2569):นางสาวลลิดา เพริศวิวัฒนา รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า คณะรัฐมนตรีเห็นชอบ ร่างประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองเชียงใหม่ พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ เพื่อกำหนดทิศทางการพัฒนาและการดำรงรักษาเมืองเชียงใหม่และพื้นที่เกี่ยวเนื่องให้สอดคล้องกับการเติบโตของเมืองในอนาคต ทั้งด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน การคมนาคมและการขนส่ง การสาธารณูปโภค บริการสาธารณะ และการดูแลสภาพแวดล้อม
รองโฆษกฯ กล่าวว่า ผังเมืองรวมเมืองเชียงใหม่ฉบับใหม่นี้ครอบคลุมพื้นที่ในท้องที่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ อำเภอสันทราย อำเภอแม่ริม อำเภอหางดง อำเภอสารภี อำเภอดอยสะเก็ดบางส่วน และอำเภอสันกำแพงบางส่วน จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีเป้าหมายสำคัญเพื่อสร้างความสมดุลระหว่างการพัฒนาเมืองกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ วัฒนธรรม และวิถีชีวิตของประชาชน เพื่อผลักดันเชียงใหม่สู่การเป็นศูนย์กลางของภาคเหนือที่มีคุณภาพและเติบโตอย่างยั่งยืน
สำหรับสาระสำคัญของการปรับปรุงผังเมืองครั้งนี้ มีการปรับขอบเขตพื้นที่ผังเมืองรวมให้ครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 1428.90 ตารางกิโลเมตร รวมทั้งปรับประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดินให้มีความเหมาะสมกับสภาพพื้นที่และการพัฒนาเมืองมากขึ้น โดยกำหนดประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดินไว้ 15 ประเภท เพิ่มจากเดิม 4 ประเภท ได้แก่ ที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก ที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม ที่ดินประเภทอนุรักษ์ป่าไม้ และที่ดินประเภทปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
นอกจากนี้ ยังมีการปรับปรุงแผนผังด้านคมนาคมและการขนส่ง โดย เพิ่มแนวถนนโครงการใหม่ 18 สายทาง เพื่อรองรับพื้นที่พัฒนาใหม่ และ ยกเลิกถนนโครงการเดิม 7 สายทาง ที่ไม่สอดคล้องกับสภาพพื้นที่และแนวทางพัฒนาในปัจจุบัน
ในส่วนของข้อกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดิน ได้มีการปรับรายละเอียดให้เหมาะสมยิ่งขึ้น เช่น การแบ่งพื้นที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อยออกเป็นย่านย่อย เพื่อให้สอดคล้องกับบทบาทของแต่ละพื้นที่ และเพิ่มข้อห้ามสำหรับกิจการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบหรือความขัดแย้งต่อชุมชน เช่น การตั้งคลังน้ำมัน คลังแก๊สปิโตรเลียมเหลวเพื่อการจำหน่าย หรือโรงฆ่าสัตว์ในบางพื้นที่ พร้อมทั้งปรับแนวทางควบคุมกิจการอุตสาหกรรมให้ชัดเจนขึ้น
นางสาวลลิดา กล่าวว่า การจัดทำผังเมืองรวมเมืองเชียงใหม่ครั้งนี้ ได้ดำเนินการตามขั้นตอนของพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2562 ครบถ้วนแล้ว และผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการผังเมือง รวมถึงการเปิดรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้เสียในพื้นที่ โดยมีการนำข้อคิดเห็นที่เหมาะสมมาปรับปรุงร่างผังเมืองให้สอดคล้องกับสภาพจริงและความต้องการของประชาชนมากขึ้น
รองโฆษกฯ กล่าวเพิ่มเติมว่า คณะรัฐมนตรีได้กำชับให้กระทรวงมหาดไทยรับความเห็นของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะกระทรวงคมนาคม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ไปพิจารณาประกอบการดำเนินงานอย่างรอบคอบ เพื่อให้การใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองเชียงใหม่เป็นเครื่องมือสำคัญในการพัฒนาเมืองอย่างมีประสิทธิภาพ ควบคู่กับการรักษาสิ่งแวดล้อม มรดกทางวัฒนธรรม และคุณภาพชีวิตของประชาชนในระยะยาว.