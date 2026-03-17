“บัวแก้ว” อัปเดตสถานการณ์ตะวันออกกลาง ชี้กระทบเศรษฐกิจโลก หลังขีปนาวุธพุ่งเป้าจุดยุทธศาสตร์ ไทยรุกใช้กลไกอาเซียนสำรองปิโตรเลียม

กระทรงต่างประเทศอัปเดตสถานการณ์สู้รบในตะวันออกกลาง ชี้กระทบเศรษฐกิจโลก หลังขีปนาวุธพุ่งเป้าจุดยุทธศาสตร์น้ำมันและเรือขนส่ง ติดค้างช่องแคบฮอร์มุซ ด้านไทยรุกใช้กลไกอาเซียนสำรองปิโตรเลียม รับมือน้ำมันขาดแคลน พร้อมเปิดแผนอพยพคนไทยในอิหร่านผ่านพรมแดนตุรกีต่อเนื่อง ขอบคุณยูเออีดูแลลูกเรือ "มยุรี นารี" 20 ชีวิตให้เดินทางกลับอย่างปลอดภัย สรุปยอดรวม 1,116 รายได้รับการช่วยออกจากพื้นที่เสี่ยง
ที่ทำเนียบรัฐบาล วันที่ 17 มี.ค. เมื่อเวลา 11.30 น.นายปาณิดล ปัจฉิมสวัสดิ์ รักษาการอธิบดีกรมสารนิเทศและรองโฆษกกระทรวงการต่างประเทศ แถลงอัปเดตสถานการณ์การสู้รบในภูมิภาคตะวันออกกลางและความคืบหน้าการให้ความช่วยเหลือคนไทย ประจำวันที่ 17 มีนาคม ว่า สถานการณ์ในภูมิภาคยังคงขยายตัวต่อเนื่องโดยมีการแลกเปลี่ยนโจมตีทางอากาศระหว่างกันหลายหลายประเทศ ซึ่ง การ์ตา ยูเออีและซาอุดิอาระเบีย สามารถสกัดกั้นขีปนาวุธและ โดรนจำนวนมาก ที่พุ่งเป้าหมายไปยังจุดยุทธศาสตร์สำคัญทั้งแหล่งน้ำมันและสนามบิน
นอกจากนี้ปัจจุบันเรือน้ำมันจำนวนมากยังคงติดค้างช่องแคบฮอร์มุซ ซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อราคาน้ำมันและเศรษฐกิจโลกหลายประเทศแสดงความห่วงกังวลและประณามอิสราเอลที่ส่งกองกำลังเข้าไปโจมตีในเลบานอน ซึ่งส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตและพลัดถิ่นจำนวนมาก ขณะที่หลายประเทศได้ปฏิเสธการร่วมกองกำลังเรือรบเปิดช่องแคบฮอร์มุซตามคำขอของสหรัฐฯ
ทั้งนี้เนื่องจากสถานการณ์ยังมีความไม่แน่นอนกระทรวงการต่างประเทศจึงขอให้คนไทยพิจารณาออกจากพื้นที่เสี่ยงโดยเร็วที่สุดติดตามข่าวสารและคำแนะนำจากช่องทางของทางการ สถานเอกอัครราชทูตและกงสุลใหญ่ที่รับผิดชอบรวมถึงลงทะเบียน แจ้งข้อมูล ที่อยู่และช่องทางติดต่อให้กับสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ่ที่รับผิดชอบ
นายปาณิดล กล่าวอีกว่า จากรายงานผลการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนสมัยพิเศษ เรื่องสถานการณ์ในตะวันออกกลาง ซึ่งจัดขึ้นตามข้อเสนอของไทย เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้แถลงข่าวเกี่ยวกับผลการประชุมดังกล่าวไปเบื้องต้นแล้วประเด็นที่ยังคงต้องติดตามต่อไปที่ส่งผลกระทบต่อชีวิตและความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนคือการใช้กลไกอาเซียนในการรับมือกับผลกระทบของสถานการณ์ เช่น ห่วงโซ่อุปทานราคาสินค้าและพลังงานที่หารือกันกว้างขวางในการประชุม โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้เสนอให้อาเซียนใช้กลไกที่มีอยู่เช่นความตกลงอาเซียนว่าด้วยความมั่นคงทางปิโตรเลียมหรืออาเซียนปิโตรเลียม ชีเคียวริตี้ Agreement เพื่อลดผลกระทบจากการขาดแคลนพลังงาน และในระยะยาวรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศยังได้เสนออาเซียน ต้องเริ่มเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานหมุนเวียนและพลังงานทางเลือกรวมทั้งอาศัยโครงข่ายสายส่งไฟฟ้าอาเซียน เพื่อเพิ่มพูนความร่วมมือด้านความเชื่อมโยงของพลังงานในภูมิภาค
นอกจากความร่วมมือด้านพลังงานที่ประชุมเห็นพร้อมที่จะยกระดับความร่วมมือด้านการค้าการเงินและการขนส่ง โดยการส่งเสริมความเชื่อมโยงลดอุปสรรคทางการค้า เพื่อสร้างความเข้มแข็งเศรษฐกิจทางอาเซียนท่ามกลางผลกระทบวิกฤติภายนอกและภายหลังการประชุมฟิลิปปินส์ในฐานะประธานอาเซียนในปีนี้ได้ประกาศแถลงการจากผลลัพธ์ของการประชุม ย้ำถึงความรุนแรงของสถานการณ์ตอกย้ำท่าทีอาเซียนที่ต้องการให้ทุกฝ่ายหันหน้ามาเจรจาและใช้วิธีการทางการทูต เพื่อยุตติความรุนแรงแถลงการณ์ขั้นต้นได้ชี้ถึงผลกระทบของสถานการณ์ในมิติด้านเศรษฐกิจพร้อมย้ำความสัมพันธ์ของการเสริมสร้างความเข้มแข็งของกลไกอาเซียน ในการรับมือกับผลกระทบดังกล่าวด้วย
ส่วนความคืบหน้าในการให้ความช่วยเหลือ คนไทยในพื้นที่โดย 16 มีนาคม 2569 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้หารือกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศบาห์เรนและรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้ขอบคุณในการดูแลคนไทยที่พำนักอยู่ในสองประเทศและการอำนวยความสะดวกให้กับผู้ที่เดินทางกลับประเทศไทยและได้ขอบคุณสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ที่ได้อำนวยความสะดวกให้แก่ลูกเรือมยุรี นารีจำนวน 20 คนในการเดินทางผ่านไปโอมานก่อนเดินทางกลับไทยโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้แสดงความกังวลต่อสถานการณ์และภูมิภาคและหวังว่าสถานการณ์จะได้รับการแก้ไขโดยสันติวิธี ซึ่งไทยพร้อมสนับสนุนความพยายามทางการทูตของทุกประเทศในการฟื้นฟูสันติภาพโดยเร็ว
สำหรับกรณีอิหร่านเจ้าหน้าที่เอกอัครราชทูต ณ กรุง เตฮะราน ซึ่งได้ย้ายที่ทำการชั่วคราว มาที่เมืองวาน ประเทศตุรกี ยังคงดูแลช่วยเหลือคนไทยในอิหร่านอย่างต่อเนื่องและตามที่ได้นำเรียนไปในชั้นนี้มีการกำหนดการอพยพเพิ่มเติมจำนวนสองรอบโดยวันนี้ 17 มีนาคมและรอบถัดไปวันที่ 25 มีนาคม ซึ่งสถาน เอกอัครราชทูต ได้นำเจ้าหน้าที่ประสานงานในพื้นที่และด่านตรวจคนเข้าเมืองชายแดนตุรกี เพื่อให้คนไทยสามารถเดินทาง โดยทางบกไปขึ้นเครื่องที่ประเทศตุรกีกลับไทยได้ ทั้งนี้สถานเอกอัครราชทูตอาจจะจัดยอดอพยพเพิ่มเติมตามความจำเป็นและ ความเหมาะสมของสถานการณ์ขอให้คนไทยในอิหร่าน โดยขอให้ติดตาม สถานการณ์จากช่องทาง ที่เป็นทางการ เพื่อประเมินสถานการณ์ความปลอดภัยอย่างสม่ำเสมอและขอให้ผู้ประสงค์เดินทางกลับแจ้งลงทะเบียนกลับสถานเอกอัครราชทูตโดยเร็วนอกจากในอิหร่านแล้วสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ่ในตะวันออกกลางทุกแห่งยังคงเดินหน้าอำนวยความสะดวกดูแลให้คำแนะนำและประสานงานกับสายการบินพร้อมมอบสิ่งของจำเป็นในการยังชีพให้กับคนไทยที่ประสงค์เดินทางกลับไทยในพื้นที่ที่ยังสามารถทำการบินได้ รวมทั้งช่วยประสานงานกับหน่วยงานที่ปิดน่านฟ้า เพื่อขออนุญาตเดินทางผ่านแดนทางบกไปยังประเทศข้างเคียงหรือประเทศที่สาม เพื่อให้คนไทยเดินทางกลับไทยได้อย่างปลอดภัย ณ ตั้งแต่เกิดเหตุการณ์มีคนไทยที่ได้รับความช่วยเหลือออกจากประเทศในภูมิภาคตะวันออกกลางมายังประเทศไทยหรือประเทศที่สามรวมทั้งทั้งสิ้น 1,116 คน
"รัฐบาลไทยยึดมั่นในการให้ความช่วยเหลือคนคนไทยในภูมิภาคตะวันออกกลางที่ได้รับผลกระทบจากการสู้รบในพื้นที่ให้ออกจากพื้นที่อันตราย ด้วยความปลอดภัย"