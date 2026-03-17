"ไอซ์" จี้กกต.เร่งสอบกปน.สุพรรณ ฉะเห็นกันหมดเมื่อไหร่จะเห็น รู้นับก็ไม่พลิกแต่เจตจำนงปชช.ควรสะท้อนแท้จริง

“ไอซ์ รักชนก” จี้ กกต. เร่งสอบ กปน. สุพรรณบุรี ชี้ประชาชนเห็นคาตาทั่วประเทศแล้ว กกต. เมื่อไหร่จะเห็น รู้ดีนับใหม่ก็ไม่พลิกผลเลือกตั้ง แต่เจตจำนงประชาชนควรถูกสะท้อนอย่างแท้จริง
วันที่ (17 มีนาคม 2569) รักชนก ศรีนอก สส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาชน กล่าวถึงกรณีที่ แสวง บุญมี เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เปิดเผยถึงการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริตของกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง (กปน.) ระหว่างการเลือกตั้ง และกำลังให้มีการเร่งรัดสอบสวนอยู่
รักชนกระบุว่าจนถึงวันนี้เขต 2 จ.สุพรรณบุรี เป็นเขตเลือกตั้งเดียวในประเทศไทย ที่ กกต. ยังไม่รับรองผลการเลือกตั้ง และเมื่อวานนี้แสวงได้ให้สัมภาษณ์ว่าขณะนี้อยู่ระหว่างการสอบสวนของสำนักงาน กกต.ประจำ จ.สุพรรณบุรี และได้เร่งรัดให้เร่งดำเนินการโดยเร็วแล้ว โดยผลการสอบจะเสร็จภายใน 60วัน
ตนจึงขอถามถึงความคืบหน้าและฝากข้อห่วงกังวลไปถึงสำนักงาน กกต.สุพรรณบุรี อย่าให้ 60 วันผ่านไปอย่างล่าช้า ขอให้เร่งดำเนินการตรวจสอบตามที่พรรคประชาชนได้ยื่นคำร้องต่อประธาน กกต. เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2569 และ ตามที่ นุศรา ศรีสังข์งาม อดีตผู้สมัคร สส.สุพรรณบุรี เขต 2 พรรคประชาชน ได้ยื่นหนังสือต่อผู้อำนวยการสำนักงาน กกต.สุพรรณบุรี ไปเมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2569
รักชนกกล่าวต่อไปว่าวันนี้ประชาชนเห็นกับตาจนชัดเจนหมดแล้ว กกต. จะเห็นและยอมรับได้หรือยัง ว่าการเลือกตั้งในเขต 2 จ.สุพรรณบุรี มีการทุจริตโดย กปน. เกิดขึ้นจริง คะแนนผู้สมัคร สส.พรรคประชาชน จากเดิม 104 คะแนน เพิ่มขึ้นเท่าตัวเป็น 228 คะแนน ขณะที่ผู้สมัครของพรรคภูมิใจไทย ได้ 427 คะแนน แต่นับใหม่ได้คะแนนลดลงเท่าตัวเหลือเพียง 263 คะแนน
นี่แค่หน่วยเดียวเท่านั้นที่เจอความผิดปกติ คำถามคือถ้านับใหม่อีกจะเจอแบบนี้อีกกี่หน่วย การนับคะแนนที่สุพรรณบุรีมีหน่วยเลือกตั้งจำนวนมากที่นับแบบแปลกๆ ไม่เป็นไปตามหลักปฏิบัติ ดูเองขานเองขีดเอง ปกปิดไม่ให้ประชาชนเห็นใบลงคะแนน ซึ่งทำให้ไม่รู้ว่าคะแนนที่ขานออกมา ตรงกับในบัตรเลือกตั้งหรือไม่
รักชนกกล่าวต่อไปว่าจากความผิดพลาดในการนับคะแนนของ กปน. หน่วยเลือกตั้งที่ 1 หมู่ที่ 1 ตำบลบางตาเถร และ กปน. หน่วยเลือกตั้งที่ 4 หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านช้าง ใน อ.สองพี่น้อง เขต 2 จังหวัดสุพรรณบุรี มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าเป็นการที่ กปน. จงใจนับหรือรวมคะแนนผิดไป พรรคประชาชนจึงขอให้เร่งตรวจสอบว่าการนับคะแนนหรือรวมคะแนนในหน่วยเลือกตั้งหน่วยอื่นๆ ของเขต 2 จ.สุพรรณบุรี ผิดพลาดแบบเดียวกันหรือไม่ ซึ่งเป็นเหตุอันสมควรให้ กกต. สั่งให้มีการนับและรวมคะแนนเลือกตั้งใหม่ ในการเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อ และแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง ของ จ.สุพรรณบุรี เขต 2 ทุกหน่วยเลือกตั้งใหม่ได้
“เราทราบดีและรู้แน่แก่ใจแล้ว ว่าการนับใหม่จะไม่พลิกผลการเลือกตั้ง แต่เราต้องยืนยันว่าเจตนำนงของประชาชนควรถูกสะท้อนอย่าตรงไปตรงมาผ่านคูหาเลือกตั้ง เมื่อมีเคสที่พิสูจน์แล้วว่ามีความผิดปกติอยู่จริง กกต. ไม่ควรจะนิ่งเฉย อย่าทำให้ความเชื่อมั่นที่ประชาชนมีให้น้อยอยู่แล้วเหือดแห้งไปมากกว่านี้ ขอให้เร่งดำเนินการโดยไว และขอให้พิจรณานับใหม่เพื่อทำให้ประชาชนสุพรรณบุรีสิ้นสงสัย ผู้ชนะจะได้ชนะอย่างสง่างาม” รักชนกกล่าว