รมว.พลังงานยันน้ำมันไม่ขาด เร่งแก้ปมขนส่ง-ใช้กองทุนฯ ตรึงราคา มีแหล่งนำเข้าจากอเมริกา-แอฟริกาใต้ทดแทน

“อรรถพล” ยันน้ำมันไม่ขาดแคลน เร่งแก้ปมขนส่ง-จ่อใช้กองทุนฯ ตรึงราคา เผยผู้ประกอบการนำเข้าทั้งอเมริกาและแอฟริกาใต้ทดแทนหมุนเวียนได้ 100 วัน
วันที่ 17 มี.ค.นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน กล่าวก่อนเข้าร่วมการประชุมว่า วันนี้ที่ ศบก. จะมีการประชุม เพื่อพิจารณาเรื่องการดูแลราคาน้ำมัน ส่วนการตรึงราคาน้ำมันยังคงใช้กองทุนเข้ามาช่วยได้อยู่ คาดว่าจะมีการประชุม ศบก.ในวันนี้
ส่วนมาตรการอื่นที่นอกเหนือจากการตรึงราคา นายอรรถพล กล่าวว่า ได้มีการออกหลายมาตรการ ซึ่งเมื่อวานก็ได้เชิญผู้ประกอบการโรงกลั่นน้ำมัน ผู้ค้าน้ำมันเข้ามาพูดคุยถึงเรื่องปัญหา ซึ่งภาพรวมน้ำมันของเราขณะนี้ มีการนำแหล่งอื่นมาทดแทนทั้งจากอเมริกาและแอฟริกาใต้สามารถใช้ได้อีกกว่า 100 วัน
ส่วนปัญหาน้ำมันที่ขาดแคลนที่หน้าสถานีน้ำมัน นายอรรถพล กล่าวว่า เป็นเรื่องของการขนส่ง ซึ่งสินค้ามันไม่เหมือนสินค้าประเภทอื่น เนื่องจากเรื่องความปลอดภัย ฉะนั้นการจำหน่ายจะต้องผ่านช่องทางที่ระบุไว้แล้ว รวมถึงใช้รถยนต์เฉพาะในการขนส่ง เมื่อความต้องการของประชาชนมากขึ้น ทำให้ยอดขายเพิ่มเป็น 2 เท่า ขณะที่อุปกรณ์และเครื่องมือเท่าเดิม ขนาดนี้โรงกันน้ำมันทุกโรง เดินเครื่อง 100% และหากทำเกิน 100 ได้ก็ต้องทำเกิน
ส่วนการกระจายน้ำมันไปยังคลังน้ำมันต่างจังหวัด ได้ขอความร่วมมือผู้ค้าน้ำมันให้เปิดคลัง 7 วัน ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อให้รถเข้ามาเติมน้ำมันได้ ในส่วนรถบรรทุกน้ำมันที่มีข้อจำกัดในช่วงเวลาที่ไม่สามารถวิ่งได้ กระทรวงพลังงานได้ทำหนังสือถึง 4 หน่วยงาน คือ กระทรวงคมนาคม กระทรวงมหาดไทย กรุงเทพมหานคร และตำรวจ ให้ช่วยผ่อนปรนในบางพื้นที่ให้รถน้ำมันสามารถวิ่งเข้าออกไปเติมน้ำมันในคลัง ซึ่งจะช่วยผ่อนคลาย ให้มีการกระจายน้ำมันไปยังสถานีน้ำมันได้ดีขึ้น และเพิ่มเที่ยวรถในการขนน้ำมันไปยังปลายทาง
เมื่อถามว่า ผู้ประกอบการปั้มน้ำมันออกมาระบุว่าถูกลดโควต้าน้ำมันเหลือ 50% นายอรรถพล กล่าวว่า คาดว่า 50% อาจมาจากยอดที่สูงเกินปกติ ขอยืนยันว่าการจ่ายน้ำมัน ให้ผู้ค้าน้ำมันไม่ได้ต่ำไปกว่ายอดปกติก่อนที่จะเกิดการแตกตื่น เมื่อเกิดความแตกแตกตื่น ก็พยายามจะเพิ่มปริมาณน้ำมันให้แต่อาจไม่เท่าที่ต้องการ ซึ่งการเพิ่มรถบรรทุกน้ำมันในช่วงระยะเวลาสั้นนี้สามารถทำได้ยากจึงต้องไปเพิ่มจำนวนเที่ยววิ่ง
เมื่อถามว่ากองทุนน้ำมันจะสามารถอุ้มราคาน้ำมันไปได้นานแค่ไหน นายอรรถพล กล่าวว่า ตนขอใช้ตัวเลขเดิมที่เราติดลบไป 100,000 กว่าล้านบาท แม้ตอนนี้กองทุนจะติดลบ แต่ยังไม่ถึงจำนวนที่เคยเป็น ซึ่งเย็นนี้จะมีการหารือว่าราคาจะเป็นอย่างไรแต่ขอยืนยันว่าจะยังคงใช้กลไกของกองทุนน้ำมันเข้ามาช่วยบริหารจัดการได้อยู่