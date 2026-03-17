“พิพัฒน์” นำถก ครม.แทน "อนุทิน" รมต.ลาพรึบ 11 คน

รองนายกฯ “พิพัฒน์” เป็นประธานประชุม ครม.แทน "อนุทิน" ที่มีภารกิจตามเสด็จไป สปป.ลาว ขณะ รมต.ลาพรึบ 11 คน
เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 17 มีนาคม ที่ทำเนียบรัฐบาล นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรมว.มหาดไทย มอบหมาย นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รองนายกรัฐมนตรีและ รมว.คมนาคม เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เนื่องจากนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติหน้าที่รัฐมนตรีเกียรติยศ ในโอกาสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวอย่างเป็นทางการ ระหว่างวันที่ 16 - 18 มีนาคม 2569
ทั้งนี้ วาระการประชุมต้องจับตากระทรวงพาณิชย์ จะเสนอมาตรการดูแลราคาสินค้าในสถานการณ์วิกฤตตะวันออกกลาง รวมถึงศูนย์บริหารและติดตามสถานการณ์การสู้รบในภูมิภาคตะวันออกกลาง (ศบก.) รายงานมาตรการดูแลราคาพลังงาน
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในการประชุมวันเดียวกันนี้มีรัฐมนตรีลาประชุม ได้แก่ 1.นายอนุทิน 2.ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รองนายกฯและรมว.เกษตรและสหกรณ์ 3.พล.อ.ณัฐพล นาคพาณิชย์ รมว.กลาโหม 4.นายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว รมว.ต่างประเทศ 5.นายอรรถกร ศิริลัทธยากร รมว.เกษตรและสหกรณ์
6.นายไชยชนก ชิดชอบ รมว.ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 7.นายอัครา พรหมเผ่า รมว.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 8.น.ส.ซาบีดา ไทยเศรษฐ์ รมว.วัฒนธรรม 9.น.ส.ตรีนุช เทียนทอง รมว.แรงงาน 10.นายอามินทร์ มะยูโซ๊ะ รมช.เกษตรและสหกรณ์ และ 11.นายองอาจ วงษ์ประยูร รมช.ศึกษาธิการ