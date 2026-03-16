“ไอติม” ป้อง ปชน.โวยคำสั่ง ปค.ไม่สมเหตุสมผล จ่ออุทธรณ์ พร้อมสื่อสารให้ชัดประเด็นข้อสงสัย

โฆษกพรรคส้ม กางปีกป้อง ปชน. ถูกแฮกข้อมูลสมาชิกรั่วไหล มอง กรมการปกครอง ออกคำสั่งไม่สมเหตุสมผล จ่อยื่นอุทธรณ์ ย้ำ หลังจากนี้ จะสื่อสารให้ชัดเจนในประเด็นข้อสงสัย
วันนี้ (16 มี.ค.) ที่อาคารอนาคตใหม่ นายพริษฐ์ วัชรสินธุ์ โฆษกพรรคประชาชน กล่าวถึงเรื่องกรมการปกครองสั่งยกเลิกการให้พรรคประชาชนใช้งานระบบ DOPA-Digital ID และเครื่องอ่าน Smart Card ทันที ตั้งแต่วันที่ 14 มีนาคม หลังพบข้อมูลสมาชิกรั่วไหล ว่า คำสั่งของกรมการปกครองกับข้อมูลสมาชิกรั่วไหล มีทั้งส่วนที่คาบเกี่ยวกันและไม่เกี่ยวกัน แม้จะมีคำสั่งของกรมการปกครองออกมา แต่พรรคประชาชนขอยืนยันไปตามที่พรรคได้ออกแถลงการณ์ก่อนหน้านี้ ซึ่งในภาพรวมเห็นว่ามีบางอย่างที่ไม่สมเหตุสมผล และตั้งใจว่าจะอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าว
ส่วนข้อมูลที่รั่วไหล ขอย้ำว่า เป็นไปตามแถลงการณ์ก่อนหน้านี้ของพรรคประชาชนเช่นกัน ทั้งนี้ พรรคได้หารือกับสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคค (PDPC) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง ซึ่งน้อมรับในข้อบกพร่องที่เกิดขึ้น เรารับฟังเสียงสะท้อนจากสมาชิกเช่นกัน ประเด็นอะไรที่เป็นข้อสงสัยอยู่ก็จะพยายามสื่อสารให้ชัดเจนขึ้น