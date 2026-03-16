“โสภณ” รับโปรดเกล้าฯ เป็น ปธ.สภา ลั่นปรับงานทำมากกว่าพูด บอกข้อเสนอ “วรงค์” เลิกเลี้ยงข้าว สส.ตลก อ้างมีมานานแล้ว

โปรดเกล้าฯ ตั้ง “โสภณ” นั่ง ปธ.สภา พร้อมรอง ปธ. 1-2 เจ้าตัวลั่นเดินหน้าปรับวิธีทำงานสภา เน้นการกระทำมากกว่าคำพูด ย้ำ ต้องเป็นที่พึ่ง ปชช. เปิดพื้นที่ สส.เสนอแนวทางพัฒนาสภา และขับเคลื่อน กม.พาชาติฝ่าวิกฤตโลก ขำข้อเสนอ “หมอวรงค์” ปมอาหาร สส. บอกไม่ต้องพูดให้เป็นเรื่อง ย้ำ อยู่สภามาตั้งแต่ปี 44 มีข้าวเลี้ยงนี้มานานแล้ว โยนให้ทั้งสภาตัดสินใจ
วันนี้ (16 มี.ค.) เมื่อเวลา 14.30 น. ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม แต่งตั้ง นายโสภณ ซารัมย์ เป็นประธานสภาผู้แทนราษฎร พร้อม นางสาวมัลลิกา จิระพันธุ์วาณิช เป็นรองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่ 1 และ นายเลิศศักดิ์ พัฒนชัยกุล เป็นรองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่ 2 โดยมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจากพรรคภูมิใจไทย และข้าราชการรัฐสภาเข้าร่วมในพิธีดังกล่าว
นายโสภณ กล่าวว่า ถือเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้แก่ชีวิตของทั้ง 3 คน และครอบครัว ที่ได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประธานและรองประธานสภาผู้แทนราษฎร พร้อมยืนยันว่า จะน้อมนำพระราชดำรัสในวันเปิดประชุมรัฐสภามาเป็นแนวทางในการทำงาน
นายโสภณ ระบุว่า วันนี้ถือเป็นวันที่ทั้ง 3 คน ได้เริ่มปฏิบัติหน้าที่อย่างสมบูรณ์ และจะตั้งใจทำงานเพื่อสร้างศรัทธาให้เกิดขึ้นกับสภาชุดนี้ โดยต้องการให้สภาแห่งนี้เป็นที่พึ่งของประชาชน พร้อมทั้งอยากเห็นการเปลี่ยนวิธีคิดและวิธีทำงานของสภา โดยให้สภาทำงานด้วยการกระทำมากกว่าการพูด เรื่องใดที่ประชาชนไม่ชอบหรือรู้สึกเบื่อหน่าย จะพยายามไม่ให้เกิดขึ้นในสภา รวมถึงเรื่องที่ไม่เป็นประโยชน์หรือมีสาระน้อย จะพยายามให้เกิดขึ้นให้น้อยที่สุด
นายโสภณ ยังกล่าวด้วยว่า การนำปัญหาความทุกข์ร้อนของประชาชนมาหารือหรือยื่นญัตติในสภาจะต้องนำไปสู่การแก้ไขอย่างเป็นรูปธรรม และอยากให้กระทู้หรือญัตติเป็นเรื่องเร่งด่วนจริงๆ ส่วนปัญหาปกติให้ดำเนินการตามกลไกอื่นที่มีอยู่ ขณะเดียวกัน การถ่วงดุลตรวจสอบยังเป็นหน้าที่ของฝ่ายค้านตามระบบรัฐสภา
นอกจากนี้ ยังอยากเห็นสภาชุดนี้ช่วยขับเคลื่อนกฎหมายเพื่อเป็นเครื่องมือของฝ่ายบริหารในการพาประเทศก้าวข้ามวิกฤตของโลกในปัจจุบัน โดยทั้งสามคนจะทำงานร่วมกันอย่างสามัคคี เพราะหากผู้นำทำงานไม่ราบรื่นหรือไม่ไว้ใจกัน ก็ยากที่จะสร้างความสามัคคีในสภาได้
“เราอยากเรียกร้องให้สมาชิกสภาคำนึงถึงความรู้สึกของประชาชน สิ่งไหนที่ประชาชนไม่ชอบ หรือเบื่อหน่าย ขอความกรุณาอย่านำมาใช้ในสภา แม้บางเรื่องจะพูดเหมือนเป็นอุดมการณ์ แต่ก็ต้องอยู่บนโลกแห่งความเป็นจริง และทำให้เกิดทิศทางที่ดีได้” นายโสภณ กล่าว
นายโสภณ ยังฝากถึงประชาชนว่า ขอให้เป็นกำลังใจและสามารถวิพากษ์วิจารณ์ได้อย่างสร้างสรรค์ โดยตนและรองประธานสภาทั้งสองคนพร้อมรับฟังทุกความคิดเห็น ไม่ว่าจะมาจากภาคประชาชน หน่วยราชการ หรือสมาชิกสภา และพร้อมนำมาปรับปรุงการทำงาน
อย่างไรก็ตาม เมื่อผู้สื่อข่าวถามถึงข้อเสนอของ นพ.วรงค์ เดชกิจวิกรม ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคไทยภักดี ที่เสนอให้ยกเลิกสวัสดิการอาหารของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร นายโสภณ หัวเราะ ก่อนกล่าวว่า ตลก เรื่องนี้ไม่จำเป็นต้องหยิบมาพูดในลักษณะนี้ เพราะสามารถหารือกันภายในสภาได้ และหากได้ข้อสรุปอย่างไรจึงค่อยมาแถลง
“ผมอยู่ในสภามาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2544 ก็มีการจัดอาหารให้สมาชิกเช่นนี้มาโดยตลอด เนื่องจากในอดีตการประชุมสภามีระยะเวลานาน เช่น วันพุธเริ่มประชุมตั้งแต่บ่ายโมงจนถึงหกทุ่ม และวันพฤหัสบดีตั้งแต่เก้าโมงเช้าถึงหกโมงเย็นเรื่องนี้สามารถหารือร่วมกันได้ หากสมาชิกเห็นอย่างไรก็ให้เป็นมติของสมาชิกสภา โดยตนพร้อมดำเนินการตามมติ”
นอกจากนี้ นายโสภณ ยังระบุว่า จะเปิดโอกาสให้สภาชุดนี้เป็นสภาชุดแรกที่ก่อนการประชุม ยกเว้นวันเลือกนายกรัฐมนตรี จะเปิดให้สมาชิกอภิปรายในนามตัวแทนพรรค เพื่อเสนอแนวคิดว่าอยากเห็นสภาชุดนี้เดินไปในทิศทางใด และจะนำข้อเสนอเหล่านั้นไปปรับใช้ในการทำงาน เพื่อให้เกิดมิติใหม่ในการทำงานของรัฐสภาไทย