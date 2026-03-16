“ศุภจี” ยันมีมาตรการรับมือวิกฤตพลังงาน-ราคาสินค้าพุ่ง เผย ชง ครม.พรุ่งนี้ รอ ศบก.ประกาศ

รมว.พณ. ยัน มีมาตรการช่วยเหลือ ปชช. รับมือวิกฤตราคาพลังงาน ดันราคาสินค้าพุ่ง จ่อชง ครม.พรุ่งนี้ ให้รอ ศบก.ประกาศ ปลัดคลัง โยน “เอกนิติ” ออก พ.ร.ก.กู้เงินชดเชยกองทุนน้ำมัน หรือไม่
วันนี้ (16 มี.ค.) เมื่อเวลา 13.45 น. ที่ทำเนียบรัฐบาล นางศุภจี สุธรรมพันธุ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ให้สัมภาษณ์ภายหลังการประชุมหารือร่วมกับนายกรัฐมนตรีเรื่องรับมือวิกฤตพลังงาน ถึงกรณีราคาสินค้าที่เริ่มปรับตัวสูงขึ้นตามราคานํ้ามัน ว่า ยังไม่มีอะไร โดยจะมีมาตรการออกมา แต่ขอให้รอฟังศูนย์บริหารและติดตามสถานการณ์การสู้รบในภูมิภาคตะวันออกกลาง (ศบก.) พร้อมยอมรับว่า พรุ่งนี้ตนจะมีการเสนอมาตรการในการช่วยเหลือประชาชน เข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.)
เมื่อถามว่า ขณะนี้ประชาชนเกิดความกังวลจะเริ่มกักตุนสินค้าอุปโภคบริโภค จะให้ความมั่นใจประชาชนได้อย่างไร นางศุภจี ไม่ได้ตอบคำถาม แต่พยักหน้ารับ และขึ้นรถออกจากทำเนียบรัฐบาลไปทันที
ด้าน นายลวรณ แสงสนิท ปลัดกระทรวงการคลัง ปฏิเสธตอบคำถามว่า อาจรัฐบาลจำเป็นต้องออก พ.ร.ก.กู้เงินชดเชยกองทุนน้ำมัน หรือไม่ โดยระบุเพียงว่า ขอให้ไปถาม นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง