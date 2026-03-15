มติ กธ.งดออกเสียงโหวต ปธ.สภาฯ-รอง กำชับ สส.ศึกษาข้อบังคับก่อนพูด ทำหน้าที่ให้ดีคนที่บ้านดูอยู่

"ธรรมนัส" เผยมติ ‘กล้าธรรม’ งดออกเสียง โหวตประธานสภาฯ-รองประธาน กำชับ สส. ศึกษาข้อบังคับก่อนพูด ลั่น ทำหน้าที่ให้ดีเพราะคนที่บ้านดูอยู่
วันที่ (15 มี.ค. 2569) ที่ห้อง 202 อาคารรัฐสภา ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รองนายกฯ และรมว.เกษตรและสหกรณ์ ในฐานะประธานที่ปรึกษาพรรคกล้าธรรม และนางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รมว.ศึกษาธิการ ในฐานะหัวหน้าพรรคกล้าธรรม ร่วมเป็นประธานการประชุม สส. เพื่อหารือถึงทิศทางการโหวตประธานสภาฯ และรองประธานสภาฯ
โดย ร.อ.ธรรมนัส กล่าวว่า วันนี้เป็นวันแรกที่เข้าสู่การเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เต็มรูปแบบหลังจากที่เมื่อวันที่ 14 มี.ค. ก็ยินดีกับทุกท่านที่มาถึงวันนี้ ทุกคนมีความยากลำบากกว่าจะมาถึงวันนี้ ปฏิญาณตนเมื่อเข้าประชุมสภาเราก็ต้องกล่าวปฏิญาณตนทำหน้าที่ ซึ่งพวกท่านสามารถพูดได้ตลอดเวลา ท่านอยากจะพูดอะไรก็พูดได้แต่ก็ต้องอ่านข้อบังคับให้ดีๆ ตนเป็นสส.มา 3 สมัยยังจำไม่ได้เลย ต้องทำหน้าที่ให้ดีเพราะคนที่บ้านดูอยู่ว่าเมื่อไหร่ท่านจะกดไมค์พูด ซึ่งก็มีการถ่ายทอดสดทีวีรัฐสภา โดยส่วนใหญ่จะมีการประชุมสส.ในวันพุธและวันพฤหัส ยกเว้นในกรณีที่มีวาระสำคัญ เช่น การประชุม 2 สภา สส.และ สว.
จากนั้นเวลา 09.25 น. ร.อ.ธรรมนัส เปิดเผยภายหลังประชุมพรรคกล้าธรรม ถึงทิศทางการโหวตประธานสภาฯ และรองประธานสภาฯ ว่า ที่ประชุม สส.พรรคกล้าธรรม มีมติงดออกเสียงในการเลือกประธานสภาฯ และรองประธานสภาฯ