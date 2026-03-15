"อรรถกร" เผย กธ.จ่อถกโหวตปธ.สภาฯ-รอง บอกแนวโน้มกลางๆ หวังให้ทำงานทิศทางเดียวกัน

ส.ส.ฉะเชิงเทรา เผย ‘กล้าธรรม’ เตรียมประชุมเคาะโหวต ประธานสภาฯ - รองฯ บอก แนวโน้มออกมากลาง ๆ หวัง อยากให้ทำงานไปในทิศทางเดียวกัน
วันนี้ (15 มี.ค. 69) นายอรรถกร ศิริลัทธยากร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (สส.) จ.ฉะเชิงเทรา พรรคกล้าธรรม ให้สัมภาษณ์ถึงแนวทางการลงมติ เลือกประธานสภาผู้แทนราษฎร และรองประธานสภาผู้แทนราษฎรในวันนี้ ว่า พรรคกล้าธรรมจะมีการหารือกันในเช้าวันนี้อีกครั้งเพื่อหาข้อสรุป ซึ่งจะต้องมีความเป็นเอกภาพ
ส่วนการประชุมพรรคเมื่อวานนี้แนวโน้มเป็นอย่างไรนั้น นายอรรถกร กล่าวว่า กลาง ๆ ซึ่งมีความเห็นของสมาชิกหลากหลาย ก็เลยให้การบ้านกลับไปคิดหนึ่งคืน ก่อนกลับมาประชุมวันนี้
เมื่อผู้สื่อข่าวถามว่าการลงมติจะให้เป็นเอกสิทธิ์ สส. หรือมติของพรรค นายอรรถกร กล่าวว่า ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า ประธานที่ปรึกษาพรรคกล้าธรรม และนางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ ในฐานะหัวหน้าพรรค ไม่ได้บังคับ แต่หากถามใจ ตั้งแต่วันแรก ก็อยากให้ทำงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน