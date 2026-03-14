ศบก.เผยสงคราม ตอ.กลางขยายวง ยํ้าเตือนคนไทยเร่งออกจากพื้นที่เสี่ยง ยันเดินหน้าค้นหาอีก 3 ลูกเรือมยุรีนารี

ศบก.รายงานสถานการณ์ตะวันออกกลางขยายวงเลยเป้าหมายทางทหาร อิหร่านยกระดับโจมตีโครงสร้างพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับที่เกี่ยวข้องสหรัฐฯ และอิสราเอล ขณะการสู้รบในอิรักทวีความรุนแรง ยํ้าเตือนคนไทยเร่งออกจากพื้นที่เสี่ยง เดินหน้าค้นหาอีก 3 ชีวิตลูกเรือมยุรี นารี
เมื่อเวลา 11.05 น. วันที่ 14 มี.ค. ที่ทำเนียบรัฐบาล ศูนย์บริหารและติดตามสถานการณ์การสู้รบในภูมิภาคตะวันออกกลาง (ศบก.) แถลงสถานการณ์ประจำวัน โดยนายปาณิดล ปัจฉิมสวัสดิ์ รักษาการอธิบดีกรมสารนิเทศและรองโฆษกกระทรวงการต่างประเทศ แถลงสถานการณ์ในตะวันออกกลาง และความคืบหน้าในการให้ความช่วยเหลือคนไทยว่า สถานการณ์โดยรวมในภูมิภาค ขยายวงนอกเหนือจากเป้าหมายทางทหาร โดยอิหร่านยกระดับการโจมตีไปยังโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงาน การเดินเรือ และระบบไซเบอร์ ที่เกี่ยวข้องกับที่เกี่ยวข้องสหรัฐฯ และอิสราเอล ในหลายประเทศของภูมิภาค ขณะที่กองทัพอิสราเอล กับกลุ่มฮิซบุลลอฮ์ ยังมีการแลกเปลี่ยนการโจมตีกันอย่างรุนแรง นอกจากนี้ สถานการณ์การสู้รบในอิรักทวีความรุนแรงเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ ดังนั้น ขอให้คนไทยพิจารณาออกจากพื้นที่เสี่ยงโดยเร็วที่สุด
นายปาณิดล กล่าวว่า เมื่อวันที่ 13 มี.ค. นายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ได้เข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนสมัยพิเศษ ว่าด้วยสถานการณ์ตะวันออกกลาง ซึ่งจัดขึ้นตามข้อเสนอของไทย โดยที่ประชุมเห็นพ้องว่า สถานการณ์ยังมีความตึงเครียด และเรียกร้องให้มีการยุติการใช้ความรุนแรง และกลับสู่แนวทางการทูตโดยเร็ว พร้อมย้ำถึงความสำคัญของกฎหมายหลักกฏหมายระหว่างประเทศ โดยเฉพาะเสรีภาพในการบินและการเดินเรือ
นายปาณิดล กล่าวว่า ส่วนความคืบหน้าการให้ความช่วยเหลือคนไทยในพื้นที่ เริ่มจากกรณีเรือบรรทุกสินค้าไทยที่ช่องแคบฮอร์มุซ ขณะนี้สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมัสกัต ได้ออกหนังสือเดินทางฉุกเฉิน และส่งมอบให้กับลูกเรือทั้ง 20 คน เพื่อเดินทางออกจากเมืองคาซาบ ไปยังประเทศโอมาน เพื่อเดินทางกลับประเทศไทยต่อไป แต่เนื่องจากเส้นทางต้องผ่านสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (ยูเออี) จึงได้ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อขอให้เร่งรัดการออกวีซ่าผ่านแดน รวมถึงทางการโอมาน ได้ยืนยันว่าจะอำนวยความสะดวกในการผ่านแดนเพื่อขึ้นเครื่องที่เมืองมัสกัส ซึ่งลูกเรือทั้ง 20 คน มีกำหนดการเดินทางถึงประเทศไทย ในช่วงเช้าวันจันทร์ที่ 16 มีนาคมนี้
นายปาณิดล กล่าวต่อว่า ส่วนการค้นหาและช่วยลูกเรืออีก 3 คน ขอให้มั่นใจว่ากระทรวงการต่างประเทศ และกองทัพเรือ รวมถึงสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมัสกัส ยังคงประสานงานอย่างใกล้ชิด เพื่อติดตามปฏิบัติการการค้นหาช่วยเหลือต่อไป
นายปาณิดล กล่าวว่า สำหรับการช่วยเหลือคนไทยในอิหร่าน กลุ่มคนไทยชุดสุดท้าย ที่เดินทางออกจากอิหร่านจำนวน 7 คน ได้เดินทางถึงประเทศไทยโดยสวัสดิภาพแล้วเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา ส่วนในประเทศอิสราเอล เนื่องจากการโจมตีที่รุนแรงขึ้น สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเทลอาวีฟ ได้ออกประกาศเตือนคนไทยในพื้นที่ภาคเหนือของอิสราเอล ให้เข้าที่หลบภัยภายใน 1 นาที หากได้ยินเสียงไซเรน และขอให้หลีกเลี่ยงการเดินทางไปยังบริเวณชายแดนทางตอนเหนือของอิสราเอล
นายปาณิดล กล่าวว่า ตั้งแต่เกิดเหตุการณ์ คนไทยได้รับความช่วยเหลือจากภูมิภาคตะวันออกกลาง รวม 591 คน พร้อมยืนยันว่ารัฐบาลไทยยึดมั่นในการให้ความช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการสู้รบ ให้ออกจากพื้นที่อันตรายด้วยความปลอดภัย