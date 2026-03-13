กกต.เคลียร์อนุฯปล่อยผี 229 คนคดีฮั้วสว. แค่หนึ่งในขั้นตอนพิจารณาโดยอิสระ ไม่ผูกพันกกต.พิจารณา

กกต.แจงมติอนุฯวินิจฉัยปล่อยผี 229 คนคดีฮั้วสว. แค่หนึ่งในขั้นตอนพิจารณา เป็นไปโดยอิสระ ไม่ผูกพันการพิจารณาของกกต.
วันนี้(13มี.ค.)สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.)ชี้แจงกรณีข่าว คณะอนุกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดปัญหา ข้อโต้แย้ง คณะที่ 36 มีมติ 5 ต่อ 2 วินิจฉัยว่าผู้ถูกกล่าวหาทั้ง 229คนซึ่งเป็นสว.ชุดปัจจุบัน กรรมการบริหารพรรคการเมืองและเครือข่าย ไม่มีความผิดในคดีฮั้วเลือกสว. ว่า กรณีปรากฏข่าวเกี่ยวกับความเห็นของคณะอนุกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดปัญหา ข้อโต้แย้ง คณะที่ 36 เป็นขั้นตอนในการกลั่นกรองสำนวนตามระเบียบ ซึ่งมิได้มีการเพิ่มเติม ขึ้นมาแต่อย่างใด โดยเมื่อคณะอนุกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาข้อโต้แย้ง คณะที่ 36 พิจารณาแล้ว จะจัดทำความเห็นและเสนอสำนักงานกกต. เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการ การเลือกตั้งพิจารณาต่อไป
ทั้งนี้ ตามขั้นตอนการจัดทำสำนวนตามระเบียบกกต.ว่าด้วยการสืบสวน การไต่สวน และการวินิจฉัยชี้ขาด พ.ศ. 2563 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2566 ในขั้นตอนที่ 4 กำหนดให้ เมื่อกกต.ได้รับสำนวน จากคณะอนุกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาข้อโต้แย้ง คณะที่ 36 แล้ว ต้องพิจารณาชี้ขาดหรือสั่งการ โดยเร็ว ดังนั้น ขณะนี้เรื่องดังกล่าวจึงยังอยู่ในชั้นการดำเนินการของสำนักงานกกต.
สำนักงานกกต.ขอยืนยันว่า การดำเนินการทุกขั้นตอนเป็นไป ตามกฎหมาย ระเบียบ และกระบวนการพิจารณาสำนวนที่กำหนดไว้ โดยความเห็นในแต่ละลำดับนั้น เป็นอิสระในการใช้ดุลยพินิจของตนเองในการเสนอความเห็น แต่ไม่มีผลผูกพันต่อการพิจารณาของกกต.โดยหากมีคำวินิจฉัยที่เป็นทางการ สำนักงานกกต.จะแจ้งให้ประชาชนทราบต่อไป