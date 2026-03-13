กสม.ประสานคุ้มครองป้องกันการละเมิดสิทธิ “เอกชัย หงส์กังวาน” เผยคลองเปรมนัดทำการรักษาแล้ว

กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ประสานการคุ้มครองเพื่อป้องกันการละเมิดสิทธิมนุษยชน “เอกชัย หงส์กังวาน” ระบุเรือนจำกลางคลองเปรมนัดหมายแพทย์เพื่อทำการรักษาแล้ว
วันนี้ (13 มี.ค.) นายวสันต์ ภัยหลีกลี้ กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 10 มีนาคมที่ผ่านมา กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และเจ้าหน้าที่ กสม.ได้เข้าเยี่ยมติดตามอาการป่วยของนายเอกชัย หงส์กังวาน ผู้ต้องขังระหว่างพิจารณาคดี ประเภทอุทธรณ์-ฎีกา ณ เรือนจำกลางคลองเปรม กรุงเทพฯ หลังจากมีข่าวนายเอกชัยป่วยหนัก
โดยพบว่านายเอกชัย มีอาการของโรคฝีในตับและภาวะต่อมลูกหมากโต ยังสามารถใช้ชีวิตประจำวันได้ตามปกติ ซึ่งนายเอกชัยได้ให้ข้อมูลความเป็นอยู่ภายในเรือนจำ และได้พบแพทย์โรงพยาบาลราชทัณฑ์ เพื่อตรวจโรคฝีในตับในเช้าวันนี้ (13 มี.ค.) รวมถึงมีกำหนดการพบแพทย์กรณีต่อมลูกหมากโตในวันที่ 24 มีนาคมที่จะถึงนี้ ิทั้งนี้ กสม. มีภารกิจในการคุ้มครอง ส่งเสริม และเฝ้าระวังสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชน รวมถึงสิทธิผู้ต้องขังด้วย