ปชป.ชี้คดีหลบเลี่ยงภาษี “กฤตย์อิชย์” ต้องดำเนินการตามกฎหมาย ไม่ปิดกั้นการตรวจสอบ

“โฆษกปชป.” ชี้คดีหลบเลี่ยงภาษี “กฤตย์อิชย์” ต้องดำเนินการตามกฎหมาย ไม่ปิดกั้นการตรวจสอบ ย้ำต้องชำระภาษีให้ถูกต้อง
วันนี้ (13มี.ค.) นายพงศกร ขวัญเมือง โฆษกพรรคประชาธิปัตย์ กล่าวถึงกรณีที่พนักงานสอบสวน บก.ปอศ. ออกหมายเรียกนายกฤตย์อิชย์ ภาคย์อิชณน์ สส.ตรัง เขต3 พรรคประชาธิปัตย์ เข้ารับทราบข้อกล่าวหาคดีหลบเลี่ยงภาษี ว่า ก่อนหน้านี้นายสาทิตย์ วงศ์หนองเตย สส.บัญชีรายชื่อ และรองหัวหน้าฯ ในฐานะประธานสส.พรรคประชาธิปัตย์ ได้ชี้แจงว่าเป็นเรื่องที่เกิดก่อนหน้านี้และเป็นเรื่องการรับมรดกจากบิดา ซึ่งมีปัญหา และคิดว่าจะชำระภาษีให้ทั้งหมดอย่างถูกต้อง
เมื่อถามว่ากรณีดังกล่าวพบว่าอาจมีประเด็นคดีอาญาเพราะมีการปลอมเอกสารด้วย นายพงศกร กล่าวว่า ต้องดำเนินการ และไม่มีการปิดกั้นการตรวจสอบ
เมื่อถามว่าที่ประชุมสส.ให้นายกฤตย์อิชย์ ชี้แจง หรือไม่ นายพงศกร กล่าวว่า ขณะนี้อยู่ระหว่างการประชุม แต่สำหรับประเด็นนี้ต้องชำระภาษีให้ถูกต้องตามกฎหมายทุกอย่าง