ปชป.ถกสส.นัดแรก! “อภิสิทธิ์- 21 สส." เตรียมร่วมรัฐพิธีเปิดสภา 14 มี.ค. มติงดออกเสียงเลือกปธ.สภา

ปชป.ประชุมสส.นัดแรก! “อภิสิทธิ์” ถก สส. 21 คน เตรียมร่วมรัฐพิธีเปิดสภา 14 มี.ค. พร้อมมีมติงดออกเสียงเลือกประธานสภา ยันพร้อมทำงานกับทุกพรรค
วันนี้ (13 มี.ค.) เวลา 14.25 น. ที่พรรคประชาธิปัตย์ นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ สส.บัญชีรายชื่อ และหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ เป็นประธานการประชุม สส.พรรคประชาธิปัตย์ ทั้ง 21 คน เป็นนัดแรก เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเข้าร่วมรัฐพิธีเปิดประชุมรัฐสภา ในวันที่ 14 มี.ค.2569 เวลา 17.00 น. ที่รัฐสภา และเตรียมการก่อนการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อเลือกประธานและรองประธานสภาฯ ในวันที่ 15 มี.ค.2569 รวมถึงหารือแนวทางการทำหน้าที่ฝ่ายนิติบัญญัติและการตรวจสอบการทำงานของรัฐบาล
ทั้งนี้ นายอภิสิทธิ์ ได้แจ้งที่ประชุมให้ สส.ของพรรคทุกคนมารวมตัวกันอย่างพร้อมเพรียงที่พรรคในเวลา 13.00 น. ของวันที่ 14 มี.ค. เพื่อถ่ายภาพหมู่ร่วมกัน ก่อนจะเดินทางไปยังรัฐสภาเพื่อร่วมรัฐพิธีเปิดประชุมรัฐสภา
ด้านนายพงศกร แถลงภายหลังการประชุมว่า ที่ประชุม สส.พรรคมีมติเลือกนายสาทิตย์ วงศ์หนองเตย สส.บัญชีรายชื่อ และรองหัวหน้าพรรค เป็นประธาน สส.พรรคประชาธิปัตย์ โดยมีนายพิทักษ์เดช เดชเดโช สส.นครศรีธรรมราช เป็นรองประธาน สส.คนที่ 1 และนายศักดิ์สิทธิ์ ขาวทอง สส.สงขลา เป็นรองประธาน สส.คนที่ 2 ขณะที่นายพศิน ปิตุเตชะ สส.ระยอง ได้รับเลือกเป็นเลขานุการที่ประชุม สส.
นายพงศกร กล่าวว่า ที่ประชุมยังได้หารือถึงการประชุมสภาฯ เพื่อลงมติเลือกประธานสภาผู้แทนราษฎรในวันที่ 15 มี.ค.นี้ โดยขณะนี้ทราบว่าพรรคภูมิใจไทยเตรียมเสนอชื่อนายโสภณ ซารัมย์ สส.บุรีรัมย์ เป็นประธานสภาฯ และจะเสนอชื่อบุคคลอื่นเป็นรองประธานสภาฯ ด้วย อย่างไรก็ตาม เนื่องจากยังไม่มีพรรคการเมืองอื่นเสนอชื่อบุคคลเข้าชิงตำแหน่งอย่างเป็นทางการ ที่ประชุม สส.พรรคประชาธิปัตย์จึงมีมติงดออกเสียงในการลงมติครั้งนี้
เมื่อถามว่าการงดออกเสียงถือเป็นการสมานไมตรีกับฝ่ายรัฐบาลหรือไม่ นายพงศกร ระบุว่า ไม่ใช่เช่นนั้น เพราะหากพรรคเห็นด้วยก็ต้องลงมติเห็นชอบ แต่เนื่องจากยังมีความเป็นไปได้ที่อาจมีพรรคอื่นเสนอชื่อแข่งขัน เช่น พรรคกล้าธรรม พรรคจึงมีมติเบื้องต้นให้งดออกเสียง
นายพงศกร กล่าวอีกว่า หลายฝ่ายตั้งข้อสังเกตว่าพรรคประชาชนอาจส่งบุคคลชิงตำแหน่งประธานสภาฯ แต่พรรคประชาธิปัตย์เชื่อว่าพรรคประชาชนจะไม่ส่งผู้สมัคร เนื่องจากเคยประกาศไว้แล้วว่า หากไม่ได้เป็นพรรคอันดับหนึ่งจะไม่จัดตั้งรัฐบาลแข่งขัน และตามหลักกฎหมาย พรรคที่เป็นผู้นำฝ่ายค้านไม่ควรมีผู้ดำรงตำแหน่งประธานหรือรองประธานสภาฯ
เมื่อถามถึงกรณีที่พรรคประชาชนระบุว่าจะเสนอชื่อนายณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ ชิงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี นายพงศกร กล่าวว่า ที่ประชุมยังไม่ได้หารือถึงเรื่องดังกล่าว เนื่องจากยังไม่ถึงวาระเลือกนายกรัฐมนตรี โดยพรรคทราบเพียงจากคำแถลงของรองโฆษกพรรคประชาชน และต้องรอความชัดเจนอีกครั้ง แต่เชื่อว่าพรรคประชาชนจะทำตามคำประกาศที่เคยให้ไว้กับประชาชน
ต่อข้อถามว่าการเสนอชื่อชิงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีของพรรคประชาชน อาจมีเป้าหมายเพื่อให้นายอนุทิน ชาญวีรกูล หัวหน้าพรรคภูมิใจไทย แสดงวิสัยทัศน์ต่อรัฐสภาหรือไม่ นายพงศกร กล่าวว่า พรรคประชาธิปัตย์เห็นด้วยกับหลักการดังกล่าว เพราะบุคคลที่จะเป็นนายกรัฐมนตรีควรถูกตรวจสอบโดยรัฐสภา และประชาชนควรได้รับฟังวิสัยทัศน์และแนวทางบริหารประเทศอย่างชัดเจน
เมื่อถามถึงการประสานงานกับพรรคประชาชนในฐานะพรรคร่วมฝ่ายค้าน นายพงศกร กล่าวว่า พรรคประชาธิปัตย์พร้อมทำงานร่วมกับทุกพรรค ไม่ว่าจะเป็นพรรคประชาชน พรรคกล้าธรรม หรือพรรคเล็ก โดยการทำงานร่วมกันอาจไม่จำเป็นต้องเหมือนกันทุกเรื่อง แต่จะร่วมกันทำหน้าที่ตรวจสอบรัฐบาล และผลักดันกฎหมายที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนเข้าสู่สภา
นายพงศกร ยืนยันว่า การลงมติของ สส.พรรคประชาธิปัตย์จะเป็นไปในทิศทางเดียวกันตามมติพรรค และไม่คาดว่าจะมีการสวนมติพรรค หากเกิดขึ้นก็ต้องดำเนินการตามข้อบังคับพรรค พร้อมย้ำว่าพรรคประชาธิปัตย์มีความเป็นเอกภาพ ไม่มีการแบ่งก๊วนหรือกลุ่มภายในพรรค
อย่างไรก็ตาม การลงมติในสภาฯ เป็นสิทธิของแต่ละพรรคการเมือง โดยเฉพาะการเลือกประธานสภาฯ พรรคประชาธิปัตย์ไม่ได้หารือร่วมกับพรรคใด แต่ใช้มติจากที่ประชุม สส.ของพรรคเอง ขณะที่ในอนาคต หากมีร่างกฎหมายใดที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชน พรรคก็พร้อมให้ความร่วมมือกับทุกฝ่ายในสภา.