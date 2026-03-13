ป.ป.ช.สอบต่อ “เขากระโดง” หลัง DSI ยุติสืบสวน “หลุดคดีพิเศษ” เหตุคดีมีฟ้องร้องในชั้นศาลแล้ว

ป.ป.ช.สอบต่อ “เขากระโดง” หลัง DSI ยุติสืบสวน “หลุดคดีพิเศษ” เหตุคดีมีการฟ้องร้องในชั้นศาลแล้ว จับตา "ไชยชนก" ยังมีชื่อถือครองอาจมีความเสี่ยงต่อความผิดจริยธรรม
วันนี้ (13มีนาคม2569) รายงานข่าวจากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ(ป.ป.ช.) เปิดเผยว่า ได้รับสำนวนการสอบสวนคดีการบุกรุกที่ดินเขากระโดง ต.อิสาณ อ.เมือง จ. บุรีรัมย์ และ ต.เสม็ด อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ หลังจากตัวแทนการรถไฟแห่งประเทศ ไทย(รฟท.)ยื่นร้องทุกข์ขอให้ดีเอสไอตรวจสอบกลุ่มบุคคลที่เข้าไปบุกรุกครอบครองที่ดินเขากระโดง ซึ่งมีแนวเขตอยู่ในที่ดินของการรถไฟ จำนวน 4,414 ไร่ โดยขอให้มีคำสั่งเพิกถอนเรียกคาเสียหายในส่วนของดีเอสไอ มีมติไม่รับเป็นคดีพิเศษ เนื่องจากปัจจุบันคดีดังกล่าวอยู่ในชั้นศาล
แหล่งข่าวระดับสูงจากกระทรวงยุติธรรม เปิดเผยว่า เหตุผลที่ดีเอสไอมีมติไม่รับคดีเขากระโดงเป็นคดีพิเศษ เกิดจากรูปคดี เพราะคดีดังกล่าวขึ้นสู่การพิจารณาในชั้นศาลแล้ว จึงไม่สามารถรับเป็นคดีพิเศษได้ เพราะไม่เช่นนั้นจะซ้ำซ้อนกับศาลไม่สามารถฟ้องซ้ำได้ เนื่องจากก่อนหน้าที่การรถไฟจะมายื่นคำร้องต่อดีเอสไอขอให้รับคดีพิเศษ ทางผู้ว่าการรถไฟฯ ได้ฟ้องไปแล้ว ซึ่งตามระเบียบของคณะกรรมการคดีพิเศษวระบุชัดว่า หากมีการดำเนินคดีในชั้นศาลแล้ว หรือมีการดำเนินคดีอาญาก็ให้ดำเนินคดีต่อไป ส่วนดีเอสไอรับคดีพิเศษไม่ได้
มีรายงานเบื้องต้นว่า สำหรับที่ดินเขากระโดง มีผู้บุกรุกจำนวนมาก แต่มีรายชื่อนักการเมืองชื่อดังในจ.บุรีรัมย์ เข้าไปถือครอง 3 คน คือ นางกรุณา ชิดชอบ นาย เนวิน ชิดชอบ และนายไชยชนก ชิดชอบ สส.บัญชีรายชื่อพรรคภูมิใจไทย ซึ่งได้ถูกเสนอรายชื่อเป็น รมว.ดีอี ใน'รัฐบาลอนุทิน 2' และหากนายไชยชนก ยังมีรายชื่อถือครองที่ดินซึ่งยังมีปัญหาการบุกรุก อาจมีความเสี่ยงต่อความผิดจริยธรรมร้ายหรือไม่