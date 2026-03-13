พรรคส้ม ส่ง "เท้ง" ชิงนายกฯ อุบชื่อปธ.สภา ขออย่าเพิ่งติงฝ่ายค้านไร้เอกภาพ ให้ดูผลงานไม่เคยออมมือ

"ลิซ่า" เผยมติพรรคส้ม ส่ง "เท้ง" ชิงเก้าอี้นายกฯ ส่วนประธานสภาฯ ยังอุบชื่อ ขออย่าเพิ่งวิจารณ์ ฝ่ายค้านไม่มีเอกภาพ ให้ดูผลงานก่อน ลั่น ที่ผ่านมาพรรคปชน.ไม่เคยออมมือ
วันนี้ (13มี.ค.) ที่พรรคประชาชน น.ส.ภคมน หนุนอนันต์ รองโฆษกพรรคประชาชนกล่าวถึง ผลการประชุมเบื้องต้น ว่า ที่ประชุมมีมติส่งรายชื่อชิงตำแหน่งประธานสภาผู้แทนราษฎร แต่ยังได้ชื่อ และ ส่งนายณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ ชิงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี เพราะเป็นการยืนยันว่าพรรคประชาชนเป็นพรรคฝ่ายค้านอันดับ 1 โดยก่อนการลงมติจะมีการแสดงวิสัยทัศน์ เป็นการเปรียบเทียบให้ประชาชนเห็นว่า สิ่งที่พี่น้องประชาชนควรจะได้ จากตำแหน่งที่สำคัญควรจะเป็นอย่างไร
เมื่อถามว่า ขณะนี้เกิดการวิพากษ์วิจารณ์ว่าฝ่ายค้านไม่เป็นเอกภาพจะทำให้การ ตรวจสอบรัฐบาลไม่มีประสิทธิภาพ น.ส.ภคมน ยืนยันว่า ในส่วนของพรรคประชาชนจะตรวจสอบรัฐบาลอย่างเป็นที่ และเข้มข้นเหมือนที่ผ่านมา และที่ผ่านมาพรรคประชาชน ไม่เคยออมมือให้กับฝ่ายใด อย่างไรก็ตามการเป็นพรรคร่วมฝ่ายค้านไม่เหมือนกับการเป็นพรรคร่วมรัฐบาล ไม่ได้ร่วมแบบที่ทุกคนทุกฝ่ายร่วมมือ เป็นหนึ่งเดียวกัน แต่เป็นการร่วมกันแบบที่พรรคนั้นๆไม่ได้ร่วมรัฐบาล ดังนั้นเอกภาพก็จะเป็นเอกภาพแบบพรรคร่วมฝ่ายค้าน
เมื่อถามว่า หากฝ่ายค้านทำงานไม่เข้มแข็งอาจส่งผลให้รัฐบาล นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีอยู่ยาวนาน 4-8 ปีได้ น.ส.ภคมน กล่าวว่าอยากให้ทุกคนได้เห็นบทบาทการทำงานของพรรคประชาชนเสียก่อน ซึ่งการตั้งคำถามในตอนนี้ก็เหมือนเป็นการคาดเนกันไป
ทั้งนี้ จากมติของพรรคเบื้องต้นที่ได้แจ้ง ได้มีการประสานงานไปยังพรรคร่วมฝ่ายค้านอื่นๆหรือไม่ ในการขอความร่วมมือให้โหวตไปในทิศทางเดียวกัน น.ส.ภคมน กล่าวว่า เมื่อพรรคได้รายละเอียดที่ครบถ้วนแล้ว จะมีทีมที่เป็นวิปฝ่ายค้านดำเนินการต่อไป
น.ส.ภคมน ยังกล่าวด้วยว่า สำหรับชื่อประธานวิปฝ่ายค้านขณะนี้ จะต้องรอให้มีการแต่งตั้งผู้นำฝ่ายค้านเสียก่อน จึงอยากให้รอผลอย่างเป็นทางการก่อน ไม่อยากให้สันนิษฐานกันไปต่างๆนานา ขอให้รอเพราะพรรคประชาชนเปิดเผยทุกเรื่องต่อสาธารณชน