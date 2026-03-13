xs
xsm
sm
md
lg

รู้เที่ยงนี้ ปชน.ส่งคนชิง ปธ.สภา หรือไม่ พร้อมเคาะชื่อผู้นำฝ่ายค้าน “เท้ง” โวมีไทม์ไลน์ซักฟอกแล้ว

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



“เท้ง” ยันรู้เที่ยงนี้ ปชน.ส่งคนชิงเก้าอี้ประธานสภา หรือไม่ รวมถึงเคาะชื่อประธานวิปค้าน ชี้ คุณสมบัติต้องเป็นที่ยอมรับในสภา ขู่ มีไทม์ไลน์ซักฟอกแล้ว แต่อุบไว้ก่อน ลั่น ทำหน้าที่ฝ่ายค้านอย่างเต็มที่

วันนี้ (13 มี.ค.) นายณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ หัวหน้าพรรคประชาชน ให้สัมภาษณ์ถึงการประชุม สส. ในวันนี้ ว่า ในช่วงเช้าจะมีการหารือถึงการตัดสินใจเป็นมติพรรคว่า จะส่ง สส. ในพรรคชิงเก้าอี้ประธานสภาผู้แทนราษฎรหรือไม่ คาดว่า จะได้ข้อสรุปในช่วงเที่ยง ส่วนช่วงบ่ายจะเป็นเรื่องกระบวนการภายในพรรค

ส่วนการให้เสนอตัวหรือเสนอชื่อบุคคลทำหน้าที่ประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคการเมืองฝ่ายค้าน (ประธานวิปฝ่ายค้าน) จะมีการพูดคุยในช่วงเช้า โดยชี้แจงว่าการสรุปว่าเป็นผู้ใดเป็นไปได้ทุกรูปแบบ

“ขึ้นอยู่กับมติที่ประชุม สส.พรรค ยอมรับว่า อาจจะมีการนำประเด็นเรื่องความเสี่ยงในคดี 44 สส. มาประกอบการพิจารณา แต่ที่สำคัญมากกว่าคือเรื่องของความรู้ความสามารถของบุคคลที่เสนอตัวมาดำรงตำแหน่ง ต้องเป็นที่ยอมรับจากเพื่อนๆ สส. ในพรรคประชาชน และเป็นที่ยอมรับจากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรต่างพรรค” นายณัฐพงษ์ กล่าว

เมื่อถามต้องเคยเป็น สส. มาแล้วหรือไม่ สำหรับผู้จะมาทำหน้าที่ประธานวิปฝ่ายค้าน นายณัฐพงษ์ กล่าวว่า ค่อนข้างเปิด ไม่จำเป็นว่าต้องเป็น สส. หลายสมัย ตอนนี้รายชื่อที่ส่งมามีทั้ง 2 แบบ แต่ยังไม่ถึง 10 คน โดยยืนยันว่า จะมีความชัดเจนในช่วงเช้าแน่นอน และในช่วงเที่ยงจะมีการแถลงรายละเอียด

นายณัฐพงษ์ กล่าวย้ำว่า ในวันนี้จะต้องมีความชัดเจนให้ได้ข้อสรุปว่าพรรคประชาชนจะส่งบุคคลชิงตำแหน่งประธานสภาหรืออย่างไร หรือการตัดสินใจโหวตอย่างไร ก่อนที่จะถึงวันประชุมสภาผู้แทนราษฎรในวันอาทิตย์ที่ 15 มีนาคมนี้ ขณะเดียวกัน มีการพูดคุยเรื่องเตรียมเสนอร่างกฎหมาย 9 ชุด ที่จะเสนอทันทีเมื่อรัฐสภาเปิดสมัยประชุมว่าจะมีการผลักดันอย่างไรบ้าง

นายณัฐพงษ์ ยังกล่าวถึงการตรวจสอบคุณสมบัติของรัฐมนตรีใน ครม. ชุดใหม่ ว่า มีการเก็บข้อมูลอยู่เรื่อยๆ แต่สิ่งที่ยืนยันได้ตอนนี้คือพร้อมทำหน้าที่ฝ่ายค้านอย่างเต็มที่ และตอนนี้มีการพูดคุยถึงไทม์ไลน์หากการจัดตั้งรัฐบาลไม่ได้พลิกขั้ว จากที่เป็นไปซึ่งพรรคประชาชนไม่ได้มีความพยายามที่จะจัดตั้งรัฐบาลแข่ง ยังคงยืนยันหลักการว่า พรรคอันดับ 1 ต้องเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาล แต่ขณะนี้ก็มีการพูดคุยว่าไทม์ไลน์ที่เหมาะสมในการยื่นญัตติอภิปรายไม่ไว้วางใจจะเป็นช่วงไหน แต่ยังไม่ขอเปิดเผยในรายละเอียด ขอให้ภายในพรรคคุยกันให้เกิดความชัดเจนแล้วจะสื่อสารอีกครั้งหนึ่ง