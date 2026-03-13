“เท้ง” ชี้ อนุฯ วินิจฉัย กกต.ปล่อย 229 คน รอดคดีฮั้ว สว.ค้านสายตา จ่อเปิดข้อมูลสู้ต่อ ค้านตรึงราคาน้ำมันเอื้อทุนใหญ่

“เท้ง” ชี้ คณะอนุฯ วินิจฉัย กกต.ปล่อย 229 คน รอดคดีฮั้ว สว.ค้านสายตา พรรคมีข้อมูลเพิ่มเติมจ่อดำเนินการ ไม่เห็นด้วยรัฐตรึงราคาพลังงานเอื้อธุรกิจขนาดใหญ่ เรียกร้องเปิดข้อมูลส่วนต่าง เพื่อความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย
วันนี้ (13 มี.ค.) นายณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ หัวหน้าพรรคประชาชน ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีคณะอนุกรรมการวินิจฉัยชุดที่ 36 ของ กกต.มีมติเสียงข้างมากค้าน มติของคณะอนุกรรมการไต่สวนชุดที่ 26 ชี้ว่า ผู้ที่ถูกกล่าวหาเกี่ยวกับคดีฮั้ว สว. 229 คน ไม่มีความผิด ว่า เป็นสิ่งที่ค้านสายตาประชาชน ซึ่งผลสรุปจากคณะอนุฯ ออกมาแล้ว ต่อไปก็ต้องเข้าสู่ที่ประชุม กกต. ชุดใหญ่ ซึ่งยังคงติดตามในส่วนนี้อย่างใกล้ชิด แต่ยังคงคาดหวังว่าทางกกตและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จะดำเนินการเรื่องนี้อย่างตรงไปตรงมา
ในส่วนของพรรคประชาชน นายแพทย์ วาโย อัศวรุ่งเรือง รองหัวหน้าพรรคประชาชน ก็ตามเรื่องนี้อย่างใกล้ชิด ซึ่งตอนนี้มีข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับขบวนการเลือก สว.ที่ผ่านมา และพรรคเตรียมการที่จะดำเนินการต่อไป
เมื่อถามถึงสถานการณ์บ้านเมืองและสถานการณ์สู้รบในสงครามตะวันออกกลาง นายณัฐพงษ์ กล่าวว่า สิ่งที่น่ากังวลที่สุดตอนนี้คือราคาพลังงาน ที่รัฐบาลพยายามตรึงราคา ซึ่งเป็นสิ่งที่เรามีข้อห่วงใย ว่า มาตรการตรึงราคาต่างๆ จะให้ผลประโยชน์เฉพาะธุรกิจขนาดใหญ่ ส่วนปั๊มรายย่อยไม่ได้รับประโยชน์จากส่วนนี้ ซึ่งอยากเรียกร้องให้รัฐบาลเปิดเผยข้อมูลซัปพลายเชน ในเรื่องธุรกิจพลังงานต่างๆ ให้มีความโปร่งใส ทั้งโรงกลั่น ปั๊มว่าใครมีส่วนต่างเท่าไหร่บ้าง เพื่อให้ประชาชนได้มองเห็นว่ามาตรการต่างๆ ที่รัฐบาลดำเนินการ เป็นธรรมกับทุกฝ่าย