นายกฯหวัง 3 ลูกเรือไทยถูกอิหร่านยิงรอดสั่งระดมหา จี้กต.เกาะติด กระทบสัมพันธ์หรือไม่ดูเหตุผล

"หวังรอด!" "อนุทิน" สั่งระดมทุกสรรพกำลังเร่งหาตัว 3 ลูกเรือไทยสูญหายเซ่นปมอิหร่านยิงเรือพาณิชย์บริเวณช่องแคบฮอร์มุซ กำชับ กต. ประสานใกล้ชิด ส่วนกระทบสัมพันธ์หรือไม่ต้องดูเหตุผล
วันนี้ (12มี.ค.) เมื่อเวลา 15.06 น.ที่พรรคภูมิใจไทย นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวถึงกรณีที่ลูกเรือไทยสูญหาย 3 คน จากเหตุการณฺ์ที่อิหร่านยิงเรือเอกชนไทยบริเวณช่องแคบฮอร์มุซ ว่า ต้องระดมทุกสรรพกำลังในการหาตัว โดยหวังว่าเขายังมีความปลอดภัยอยู่
ผู้สื่อข่าวถามว่า ทำไมเรือสัญชาติไทยยังผ่านเข้าไปได้ทั้งที่มีคำประกาศเตือน นายอนุทิน กล่าวว่า ฟังข่าวก็บอกว่าเค้าได้เตือนแล้ว อันนี้เราไม่รู้ว่าการเตือนเป็นอย่างไร เขาจะเขื่อฟังใคร เพราะอาจเป็นน่านน้ำสากลหรือไม่ เนื่องจากอยู่ในช่องที่เป็นอ่าวเข้าไป อย่างไรก็ตาม คนส่วนใหญ่ของเราปลอดภัย ก็ถือว่ายังเป็นสิ่งที่ดี ทั้งนี้ได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสถานทูตให้ไปดูแลถึงเจ้าตัว ซึ่งทราบว่าใช้เวลานานมากในการเดินทาง แต่ก็ได้มีการประสานประเทศที่ให้การดูแลเรือของไทยเรียบร้อยแล้ว
เมื่อถามว่ารัฐบาลไทยจะมีการทำหนังสือไปถึงอิหร่าน เพื่อให้ชี้แจงข้อเท็จจริงหรือไม่ นายกฯกล่าวว่า มันมีขั้นตอน เมื่อถามว่า จะต้องมีการเชิญทูตอิหร่านมาพูดคุยหรือไม่ นายอนุทิน กล่าวว่านายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว รมว.ต่างประเทศ จะเป็นผู้ดำเนินการ เมื่อถามว่าทางเอกชน หรือเจ้าของเรือได้การติดต่อมาหรือไม่ นายกฯ กล่าวว่า เค้าอาจจะติดต่อทางกระทรวงคมนาคม หรือกระทรวงการต่างประเทศ เพราะเป็นหน่วยงานที่จะต้องดำเนินการในเรื่องพวกนี้ เมื่อถามว่ากรณีนี้จะกระทบความสัมพันธ์ไทยอิหร่านหรือไม่ นายอนุทินกล่าวว่า ก็ต้องดูว่าเหตุผลเป็นอย่างไร ถ้ามาทำร้ายเรือสิ่งที่ชอบก็ไม่ใช่สิ่งที่ชอบ