"อนุทิน" ป้องภท.ไม่เกี่ยว เมินคนร้องสอบจริยธรรมปมใช้สนามช้างฯบุรีรัมย์สัมมนา ยันเช่าถูกต้อง

"ภูมิใจไทย" ไม่เกี่ยว! "อนุทิน" เมินคนร้องสอบจริยธรรมปมใช้สนามช้างฯ บุรีรัมย์ จัดสัมมนาพรรค ยันเช่าสถานที่ถูกต้อง
วันนี้ (12มี.ค.) เมื่อเวลา 15.06 น.ที่พรรคภูมิใจไทย นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทย ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่มีผู้ยื่นร้องต่อผู้ตรวจการแผ่นดิน ขอให้ตรวจสอบจริยธรรมนายกรัฐมนตรี ในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทย ที่นำ สส.ไปจัดสัมมนาที่สนามช้าง เซอร์กิต จังหวัดบุรีรัมย์ ว่า ไปร้องได้ยังไง เกี่ยวอะไรกับ พรรคภูมิใจไทย
ผู้สื่อข่าวถามว่า เป็นการร้องเอาผิดจริยธรรมหัวหน้าพรรคฯ ที่ได้ใช้พื้นที่ซึ่งศาลฎีกามีคำพิพากษาว่าเป็นที่ดินของการรถไฟแห่งประเทศไทย นายอนุทิน กล่าวว่า เราไปใช้สถาน เราไปเช่าสถานที่ ซึ่งก็ไม่รู้จะตอบอะไร ไม่เกี่ยวกับพรรคภูมิใจไทย เมื่อถามว่า ยืนยันว่าพรรคทำถูกต้องใช่หรือไม่ นายอนุทิน กล่าวว่า พรรคภูมิใจไทยถูกต้องอยู่แล้ว