รมว.ยธ.ไม่ทราบได้เป็นต่อหรือไม่ ชี้คดีเว็บพนัน "ชนนพัฒฐ์" อยู่ระหว่างสอบปากคำหลังรับทราบข้อกล่าวหา

"รุทธพล" ไม่ทราบได้นั่ง รมว.ยธ. ต่อหรือไม่ บอกยังไม่มีใครทาบทาม ส่วนคดีเว็บพนัน "ชนนพัฒฐ์" เจ้าตัวเข้ารับทราบข้อกล่าวหาแล้ว อยู่ระหว่างสอบปากคำ รอ พนง.สอบสวนรายงานอีกครั้ง
วันนี้ (12 มี.ค. 69) พลตำรวจโท รุทธพล เนาวรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เดินทางเข้าประชุมพรรคภูมิใจไทย ให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวถึงการนั่งตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมต่อ โดยปฏิเสธว่า ยังไม่ทราบ และยังไม่มีการทาบทาม
ส่วนจะได้ความชัดเจนเร็วๆ นี้หรือไม่ พลตำรวจโท รุทธพล ไม่ตอบคำถาม มีเพียงพยักหน้ารับ
ทั้งนี้ ผู้สื่อข่าวยังสอบถามถึงกรณีนายชนนพัฒฐ์ นาคสั้ว สส.สงขลา พรรคกล้าธรรม ผู้ต้องหาในคดีเอี่ยวเว็บพนันออนไลน์ ซึ่งได้เดินทางเข้นรับทราบข้อกล่าวหาที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) ในวันนี้ พลตำรวจโท รุทธพล ระบุว่า ขณะนี้อยู่ระหว่างสอบปากคำ แต่จะให้การอย่างไรนั้น ขอให้รอพนักงานสอบสวนรายงานเบื้องต้นมีอักครั้ง