“ชัยชนะ” ปัดข่าว ปชป.แบ่งก๊วน ยัน 21 สส.มีเป้าหมายเดียวกัน เห็นต่างบ้างตามวิถีประชาธิปไตย

“ชัยชนะ” ปัดข่าว ปชป.แตกก๊วน ยัน 21 สส.ทำงานเป็นทีมมีเป้าหมายเดียวกัน เดินหน้าทำงานเพื่อประชาชน ชี้มีความเห็นหลากหลายตามวิถีประชาธิปไตย แต่ยึดมติพรรค
วันที่ 12 มี.ค. นายชัยชนะ เดชเดโช สส. บัญชีรายชื่อ รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ กล่าวถึงกรณีที่มีกระแสข่าวว่า สส.ของพรรคประชาธิปัตย์ แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ว่า ยืนยันว่าไม่เป็นความจริง ไม่มีการแบ่งกลุ่มแบ่งฝ่าย ซึ่งพรรคประชาธิปัตย์มี สส. 21 คน มีกลุ่มเดียวคือกลุ่ม ปชป.ที่พร้อมจะเดินหน้าทำงานร่วมกันเพื่อพี่น้องประชาชนและประเทศชาติ จึงขอฝากไปยังผู้ที่พยายามปล่อยข่าวหรือสร้างความเข้าใจผิดว่า พรรคประชาธิปัตย์แตกแยกหรือมีการแบ่งกลุ่มภายใน ขอให้หยุดการกระทำดังกล่าว เพราะไม่เป็นประโยชน์ต่อการเมืองโดยรวม และไม่เป็นธรรมต่อสมาชิกพรรคฯที่กำลังตั้งใจทำงานเพื่อประชาชน
”วันนี้พรรคประชาธิปัตย์มีเป้าหมายเดียวกัน คือการทำหน้าที่ผู้แทนของพี่น้องประชาชนอย่างเต็มที่ ทั้งการทำงานในสภาฯ การเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาให้ประเทศ และการสะท้อนเสียงของประชาชนในพื้นที่ต่างๆ ดังนั้น 21 เสียงของพรรคฯ จึงเดินไปในทิศทางเดียวกัน คือทำงานเพื่อประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาติเป็นสำคัญ” นายชัยชนะ กล่าว
นายชัยชนะ กล่าวย้ำว่า พรรคประชาธิปัตย์เป็นสถาบันทางการเมืองที่ยึดมั่นในอุดมการณ์และการทำงานเป็นทีมมาโดยตลอด แม้อาจมีความคิดเห็นที่หลากหลายตามวิถีประชาธิปไตย แต่ทุกคนยังคงเคารพมติพรรค และพร้อมร่วมกันขับเคลื่อนบทบาทของพรรคให้เข้มแข็งต่อไป