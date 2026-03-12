“จุลพันธ์“ เตรียมหารือภูมิใจไทยบ่ายนี้ เคาะรายชื่อตำแหน่ง ครม.-รองประธานสภา

“จุลพันธ์“ เตรียมหารือภูมิใจไทยบ่ายนี้ ส่งรายชื่อรัฐมนตรี-รองประธานสภา ย้ำสรรหาบุคลากรที่มีศักยภาพ เป็นไปตามกฏหมาย เผยไม่ส่งชื่อเผื่อเลือก ส่งเท่าที่ได้โค้วต้า ชี้ ความคิดเห็นบุคคลภายนอกไม่ใช่ปัจจัยในการเลือก
เวลา 09.30 น. วันที่ 12 มี.ค. 69 ที่ทำการพรรคเพื่อไทย นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ หัวหน้าพรรคเพื่อไทย ให้สัมภาษณ์ถึงการส่งชื่อคณะรัฐมนตรีพรรคภูมิใจไทยช่วงบ่ายวันนี้ ว่า ในช่วงเช้าจะเป็นการประชุมกรรมการบริหารพรรคตามขั้นตอนเพื่อที่จะมอบหมายในเรื่องการคัดสรรตัวบุคลากรที่จะดำรงตำแหน่งทางการเมืองซึ่งกระบวนการถัดไปก็จะเป็นการพูดคุยกันต่อ
เมื่อถามว่าตำแหน่งทางการเมืองในวันนี้มีกี่ตำแหน่ง
นายจุลพันธ์ กล่าวว่า ต้องหารือกับทางพรรคแกนนำ หลักอีกครั้ง
เมื่อถามว่าจะเป็นการพิจารณาเฉพาะตำแหน่งรองประธานสภาฯ หรือตำแหน่งรัฐมนตรีทั้ง 8 คนที่พรรคได้มา นายจุลพันธ์ กล่าวว่า ไม่ได้ยืนยันจำนวนหรือตำแหน่ง ซึ่งจะต้องมีการพูดคุยหารือกันแต่ในขณะนี้เป็นการเปิดกรอบการทำงานของพรรคก่อน เพื่อให้คณะกรรมการบริหารพรรคมีการมอบหมายบุคลากรผู้มีอำนาจตัดสินใจตามขั้นตอนกระบวนการของพรรคเท่านั้นเอง
เมื่อถามว่า รายชื่อจะมีมากกว่าจำนวนตำแหน่งใช่หรือไม่ นายจุลพันธ์ กล่าวว่า สุดท้ายต้องส่งรายชื่อตามจำนวนให้เขาพิจารณา
เมื่อถามย้ำว่าจะไม่ส่งเผื่อให้เขาพิจารณาใช่หรือไม่ นายจุลพันธ์ กล่าวว่า เป็นไปตามขั้นตอน ซึ่งตอนนี้ยังไม่ได้รับการยืนยันอะไร
เมื่อถามถึงกระแสข่าวว่าพรรคเพื่อไทยส่งชื่อนายพัฒนา สัพโส เป็นรองประธานสภาฯ แต่ถูกพรรคภูมิใจไทยปัดตกนั้น นายจุลพันธ์ กล่าวว่า ไม่เป็นความจริงใดๆ เพราะยังไม่มีการส่งชื่อสักคนเดียว ส่วนกระบวนการเสนอชื่อรองประธานสภาคนที่ 2 สมาชิกพรรคมีการเสนอชื่อใครบ้างหรือไม่ เช่น นายวิสุทธิ์ ไชยณรุณ รองหัวหน้าพรรคเพื่อไทย (พท.) นายจุลพันธ์ กล่าวว่า เป็นเรื่องปกติมีการพูดกันเยอะช่วงนี้มีการหารือกันหลายวง มีการเสนอผ่านคณะกรรมการบริหาร ส่วนการตัดสินใจอย่างไรขอให้รอฟังดีกว่า ซึ่งการโยนชื่อใครออกมาแล้วเป็นประโยชน์ สุดท้ายไม่ว่าตำแหน่งใดก็ตามก็ต้องมี 1 คนและเมื่อถึงเวลาแล้วไม่ได้เป็น ก็เป็นสิ่งที่เสียหายกับตัวบุคลากรคนนั้น ซึ่งจริงๆ แล้วบุคลากรของพรรคมีความพร้อมและมีศักยภาพที่จะดำรงตำแหน่งได้หลายคน ขอเวลาให้พิจารณาได้อย่างครบถ้วน
เมื่อถามว่าจะไม่เอาความคิดเห็นภายนอกมาตัดสินใจเลือกบุคคลในการดำรงตำแหน่งใช่หรือไม่ นายจุลพันธ์ กล่าวว่า สุดท้ายต้องหารือแต่ทุกอย่างก็เป็นไปตามข้อกฎหมาย บุคลากรคนใดก็ตามที่จะไปดำรงตำแหน่งไหน มีขั้นตอนและกระบวนการตาม กฏหมายรวมถึงการตรวจสอบรายชื่อเพื่อให้ชอบด้วยรัฐธรรมนูญและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เราก็ดำเนินการตามนั้นหากไม่ติดขัดคงจะเป็นไปไม่ได้ว่าใครชอบใครหรือไม่ชอบใคร ซึ่งไม่ใช่เหตุและปัจจัย
ทั้งนี้ ยังไม่ได้ตัดสินใจว่าจะเคาะรายชื่อตามโควตา สส.ในพื้นที่หรือตามความสามารถ เพราะยังไม่ได้คิดและไม่ได้ตัดสินใจ อย่างไรก็ตามพรรคต้องดูบุคลากรที่มีศักยภาพทำงานได้ และตอบโจทย์ประชาชนและประเทศ ซึ่งช่วงบ่ายวันนี้จะมีการไปพูดคุยเรื่องรายชื่อที่พรรคภูมิใจไทย