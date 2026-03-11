จี้ ปค.ทบทวนร่างข้อบังคับฯ ดัน “พนง.สอบสวนฝ่ายปกครอง” มีอำนาจสอบ “จนท.รัฐ” ถูกโยงความผิดอาญา ตาม พ.ร.บ.อุ้มหาย

ฝ่าย กม.มหาดไทย แนะ “กรมการปกครอง” ทบทวนร่างข้อบังคับฯ ดัน “พนง.สอบสวนฝ่ายปกครอง” มีอำนาจสอบ “จนท.รัฐ” ถูกโยงความผิดอาญา ตาม พ.ร.บ.อุ้มหาย ร่วมกับ “พนักงานอัยการ” แนะ “มหาดไทย-ยุติธรรม” หารือจัดทําแนวทางเกี่ยวกับการสอบสวนคดีอาญาตาม พ.ร.บ. นี้ ของทุกฝ่าย อาจชง “บอร์ดอุ้มหาย” ร่วมพิจารณาวางระเบียบปฏิบัติการ ให้ชัดเจนและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
วันนี้ (11 มี.ค.) มีรายงานจากกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยถึงความคืบหน้าในการยกร่างข้อบังคับกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการสอบสวนความผิดอาญาตามพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทําให้บุคคลสูญหาย พ.ศ. 2565 โดยพนักงานสอบสวนฝ่ายปกครอง พ.ศ. .....
เป็นร่างที่ รมว.มหาดไทย เห็นชอบในหลักการ โดยเพิ่มหลักการกรณี ผู้กระทําความผิดเป็น “เจ้าพนักงานของรัฐ” และอยู่ในหน้าที่และอำนาจของ ป.ป.ช. สอบสวน ให้อำนาจ “ปลัด มท.” เป็นหัวหน้าพนักงานสอบสวนฝ่ายปกครอง ในพื้นที่ กทม.-ภูมิภาค มีอํานาจสั่งการ เกี่ยวกับคดี “ได้ทุกกรณี”
ล่าสุด คณะกรรมการพิจารณาร่างกฎหมายมหาดไทย คณะที่ 1 ได้ตรวจพิจารณาร่างข้อบังคับ ภายหลัง ปค. ได้พิจารณาทบทวนในหลายกรณี อย่างไรก็ตาม เห็นว่า ในกรณีเมื่อมีการกระทําความผิดทางอาญาตาม พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามฯ เกิดขึ้น
พนักงานสอบสวน จะต้องดําเนินการ ตาม พ.ร.บ.นี้ และตามที่ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญากําหนด การออกข้อบังคับ “ในชั้นนี้จึงไม่จําเป็นต้องกําหนดซ้ำซ้อน ถึงกระบวนการ และวิธีดําเนินการตามที่กฎหมายทั้งสองฉบับดังกล่าวกําหนดอีก”
ข้อบังคับฉบับนี้จึงควรพิจารณากําหนดหลักเกณฑ์ใน 2 ประเด็น คือ ประเด็นที่หนึ่ง การกําหนดตําแหน่งของพนักงานฝ่ายปกครอง ตามมาตรา 31 แห่ง พ.ร.บ.ดังกล่าว และประเด็นที่สอง การกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติงาน “ร่วมกัน” ระหว่างพนักงานฝ่ายปกครอง และพนักงานอัยการ
จึงเห็นควรให้กรมการปกครอง ปรับแก้ไขร่างข้อบังคับดังกล่าวอีกครั้ง ทั้งนี้ หาก ปค.เห็นว่า การกําหนดเนื้อหาของข้อบังคับดังกล่าวมีประเด็นเพิ่มเติม หรือมากกว่าที่ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญากําหนด ควรจัดทําเป็นกฎกระทรวงตามมาตรา 5 แห่ง พ.ร.บ.ให้ใช้ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
อีกข้อสังเกต เห็นว่า เพื่อเป็นการอํานวยความยุติธรรมและการปฏิบัติงานที่ถูกต้องตามเจตนารมณ์ ของกฎหมาย เห็นควรให้ ปค.เสนอ กระทรวงมหาดไทย แจ้งไปยังกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรมในฐานะกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทําให้บุคคลสูญหาย
เพื่อร่วมกันหารือให้มีการจัดทําแนวทางการดําเนินงานร่วมกัน เกี่ยวกับการสอบสวนคดีอาญาตาม พ.ร.บ.นี้ของทุกฝ่าย โดยอาศัยอํานาจตามมาตรา 19 (1) (10) แห่ง พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามฯ
ซึ่งกําหนดให้ “คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทําให้บุคคลสูญหาย” มีหน้าที่และอํานาจในการเสนอความเห็นต่อคณะรัฐมนตรี หรือหน่วยงานของรัฐให้มีการปรับปรุง กฎหมาย กฎ ระเบียบ หรือมาตรการอื่นที่จําเป็น
ตลอดจนวางระเบียบอื่นเพื่อปฏิบัติการ ตาม พ.ร.บ.ดังกล่าว ทั้งนี้ เพื่อให้การดําเนินการตาม พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามฯ เป็นไปตามเจตนารมณ์และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
มีรายงานว่า เมือเร็วๆ นี้ ปค. ได้ยกร่างข้อบังคับฯ กระทรวงมหาดไทยดังกล่าว ออกโดยอาศัยอํานาจตามความในมาตรา 20 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ บริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534
ประกอบมาตรา 31 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม การทรมานและการการกระทําให้บุคคลสูญหาย พ.ศ. 2565 และประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 16 มีสาระสําคัญ ดังนี้
กําหนดนิยามของหัวหน้าพนักงานสอบสวนและพนักงานสอบสวนฝ่ายปกครอง ได้แก่ (1) ปลัดกระทรวงมหาดไทย (ป.มท.) (2) รองปลัด มท. ซึ่ง ป.มท.มอบหมาย (3) ผู้ตรวจกระทรวง มท. ซึ่ง ป.มท.มอบหมาย ผู้ช่วยปลัด มท. ซึ่ง ป.มท.มอบหมาย
(4) อธิบดีกรมการปกครอง (5) รองอธิบดี ปค. (6) ผู้อำนวยการสํานักการสอบสวนและนิติการ ปค. (7) ผู้ตรวจกร ปค.
(8) ผู้ว่าราชการจังหวัด (9) รองผู้ว่าฯ (10) ปลัดจังหวัด (11) นายอําเภอ และ (12) ปลัดอําเภอ ผู้เป็นหัวหน้าประจํากิ่งอําเภอ
โดย “พนักงานสอบสวน” ได้แก่ (1) ปลัดอําเภอในเขตอําเภอหรือกิ่งอําเภอนั้น (2) เจ้าพนักงานปกครอง หรือนิติกรระดับปฏิบัติการขึ้นไป ในสังกัดที่ทำการปกครองจังหวัด ในเขต จังหวัดนั้น และ (2) เจ้าพนักงานปกครอง หรือนิติกร ระดับตั้งแต่ปฏิบัติการขึ้นไป ในสังกัด ปค.มท. ในเขตกรุงเทพมหานคร
ทั้งนี้ กำหนดให้ “หัวหน้าพนักงานสอบสวน” มีอํานาจสั่งการ เกี่ยวกับคดี “ได้ทุกกรณี ซึ่งประกอบด้วย ป.มท. หรือ รอง ป.มท. หรือผู้ตรวจกระทรวง ซึ่ง ป.มท. มอบหมาย หรือผู้ช่วย ป.มท. ซึ่ง ป.มท.มอบหมาย
ส่วน “หัวหน้าพนักงานสอบสวนและพนักงานสอบสวน ผู้รับผิดชอบในเขต กทม.” ได้แก่ อธิบดี ปค. รองอธิบดี ปค. ผู้ตรวจกรม ปค. ผอ.สํานักการสอบสวนและนิติการ ปค. หรือผู้รักษาการในตําแหน่งหรือผู้รักษาราชการ แทนหัวหน้าพนักงานสอบสวน
ส่วน “พนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบในเขตจังหวัด” ได้แก่ ผู้ว่าฯ รองผู้ว่าฯ หรือ ปลัดจังหวัด ซึ่งผู้ว่าฯ มอบหมาย และหัวหน้าพนักงานสอบสวน และพนักงานสอบสวน ผู้รับผิดชอบในเขตอําเภอ หรือกิ่งอําเภอ
ได้แก่ นายอําเภอ หรือปลัดอําเภอ ผู้เป็นหัวหน้าประจํากิ่งอําเภอ หรือผู้รักษาการในตําแหน่งหรือผู้รักษาราชการ แทนที่มีระดับตั้งแต่ชํานาญการพิเศษหรือเทียบเท่า
พบว่า ในร่างยังระบุถึงการกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขของการสอบสวน, กําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขของการปล่อยตัวชั่วคราว และการขอกันไว้เป็นพยาน
มีการกําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขของการทําความเห็นควรสั่งฟ้อง หรือสั่งไม่ฟ้อง การควบคุม ตรวจตรา และการให้คําแนะนําการสอบสวน เป็นต้น