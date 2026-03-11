นายกฯ-ทูตออสซี่ ร่วมรับประทานอาหารกลางวันที่ทำเนียบ คาดถกแหล่งซื้อ-ขายน้ำมัน

"อนุทิน-ทูตออสเตรเลีย" รับประทานอาหารกลางวันร่วมกันที่ทำเนียบ คาดถกแหล่งซื้อ-ขายน้ำมัน ช่วงสู้รบในตัวออกกลาง
วันนี้ (11 มี.ค.) เมื่อเวลา 13.00 น. นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เดินทางเข้าทำเนียบรัฐบาล โดยได้นัดหมาย น.ส.แอนเจลา แมคโดนัลด์ เอกอัครราชทูตออสเตรเลีย ประจำประเทศไทย มาร่วมรับประทานอาหารกลางวันที่ตึกไทยคู่ฟ้า ซึ่งคาดว่าจะมีการหารือเรื่องการซื้อขายน้ำมัน ในช่วงที่มีการสู้รบในภูมิภาคตะวันออกกลาง
ภายหลังใช้เวลากว่า 1 ชั่วโมง นายกรัฐมนตรี ได้เดินทางออกจากทำเนียบรัฐบาล โดยแจ้งว่าไปปฏิบัติภารกิจส่วนตัว