สคบ.ผนึกกำลังออสซี่ (ACCC) อัปสกิลสืบสวนคดีออนไลน์ ยกระดับเกราะป้องกันผู้บริโภคยุคดิจิทัล

สคบ. ผนึกกำลังออสเตรเลีย (ACCC) อัปสกิลสืบสวนคดีออนไลน์ ยกระดับเกราะป้องกันผู้บริโภคยุคดิจิทัล รัฐบาลย้ำให้ความสำคัญคุ้มครองผู้บริโภค ทั้งชาวไทย และชาวต่างชาติที่เข้ามาซื้อสินค้าและใช้บริการในประเทศไทย
วันที่ (11 มีนาคม 2569) นายสันติ ปิยะทัต รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ร่วมกับ ดร. แอนเจลา แมคโดนัลด์ (Dr. Angela Macdonald) เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็ม แห่งเครือรัฐออสเตรเลียประจำประเทศไทย เป็นประธานร่วมในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการระหว่างประเทศ หัวข้อ “การสร้างขีดความสามารถด้านการสืบสวนสอบสวน” ซึ่งจัดโดยสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครอง ผู้บริโภค (สคบ.) ณ โรงแรมพูลแมน กรุงเทพ จี กรุงเทพมหานคร โดยมี นายรณรงค์ พูลพิพัฒน์ เลขาธิการ คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค เข้าร่วมในพิธีเปิด พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือ ระหว่างประเทศในการพัฒนาศักยภาพด้านการสืบสวนสอบสวนและการบังคับใช้กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค
นายสันติ ปิยะทัต ได้มอบนโยบายให้สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) เร่งเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรด้านการสืบสวนสอบสวนและการบังคับใช้กฎหมาย พร้อมยกระดับความร่วมมือ กับหน่วยงานระหว่างประเทศ เพื่อให้สามารถรับมือกับภัยคุกคามรูปแบบใหม่ โดยเฉพาะอาชญากรรม และการเอาเปรียบผู้บริโภคในโลกออนไลน์ที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
นายสันติ ปิยะทัต กล่าวว่า รัฐบาลให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อการคุ้มครองผู้บริโภค ทั้งผู้บริโภคชาวไทย และชาวต่างชาติที่เข้ามาซื้อสินค้าและใช้บริการในประเทศไทย ซึ่งควรได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย อย่างเท่าเทียมกัน โดยเฉพาะในยุคดิจิทัลที่การค้าขายผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ขยายตัวอย่างรวดเร็ว ทำให้รูปแบบการละเมิดสิทธิผู้บริโภคมีความซับซ้อนมากขึ้น จึงจำเป็นต้องพัฒนาศักยภาพของหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง ทั้งด้านองค์ความรู้ เทคโนโลยี และความร่วมมือระหว่างประเทศ เพื่อยกระดับการคุ้มครองผู้บริโภค ให้มีประสิทธิภาพและทันต่อสถานการณ์
ภายในงานมีการบรรยายและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้จากผู้เชี่ยวชาญทั้งจากต่างประเทศและหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง อาทิ การบรรยายเรื่อง อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการการแข่งขันและผู้บริโภคแห่งประเทศ ออสเตรเลีย (ACCC) และกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคของออสเตรเลีย การบรรยายหัวข้อ “AI กับการคุ้มครอง ผู้บริโภค” โดยผู้แทนอังค์ถัด รวมถึงการบรรยายเรื่อง การสืบสวนสอบสวนบนแพลตฟอร์มของ ACCC และการจัดการกับรูปแบบการหลอกลวงทางออนไลน์ โดยผู้เชี่ยวชาญจาก ACCC 2
การจัดประชุมครั้งนี้เป็นไปตามแผนกิจกรรมภายใต้บันทึกความเข้าใจ (MoU) ระหว่างสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) และคณะกรรมการการแข่งขันและผู้บริโภคแห่งประเทศออสเตรเลีย (ACCC) เพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถของเจ้าหน้าที่ในการรับเรื่องร้องทุกข์ การสืบสวนสอบสวนข้อเท็จจริง และการบังคับใช้กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น