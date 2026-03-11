“นฤมล“ ถกคุรุสภา ชงปรับขอใบวิชาชีพใช้ประสบการณ์ร่วมคะแนนสอบ รับรอง 29 หลักสูตรครู 18 สถาบัน

รมว.ศธ. ประชุมบอร์ดคุรุสภา ชงปรับเกณฑ์ขอใบอนุญาตวิชาชีพ เปิดทางใช้ประสบการณ์สอนร่วมคะแนนสอบ พร้อมรับรองหลักสูตรครู 29 หลักสูตรจาก 18 สถาบัน
เมื่อวันที่ (11 มีนาคม 2569) ศ.ดร.นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการคุรุสภา ครั้งที่ 3/2569 โดยมีคณะกรรมการ และผู้ช่วยศาสตราจารย์อมลวรรณ วีระธรรมโม เลขาธิการคุรุสภา เป็นกรรมการและเลขานุการ เข้าร่วม ณ ห้องประชุมราชวัลลภ
ศ.ดร.นฤมล กล่าวว่า วันนี้ที่ประชุมได้เห็นชอบการเห็นชอบการรับรองคุณวุฒิ เพื่อการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู กรณีสำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ ของผู้ยื่นคำขอรับรองคุณวุฒิฯ ตามประกาศคุรุสภา เรื่อง การรับรองคุณวุฒิ เพื่อการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู กรณีสำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ พ.ศ. 2566 จำนวน 311 ราย และเห็นชอบแนวทางการพัฒนาการทดสอบด้านความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ ตามมาตรฐานวิชาชีพครู เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศคณะกรรมการคุรุสภา เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู (ฉบับที่ …) พ.ศ. …. โดยให้นำประสบการณ์ปฏิบัติงานสอนของครูผู้ช่วย มามีส่วนในการพิจารณา ในการรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูได้ ซึ่งเป็นการนำคะแนนประเมินภาคปฏิบัติ จากต้นสังกัด มารวมกับคะแนนสอบ หากได้เกิน 60% ก็สามารถรับใบอนุญาตฯ ได้ทันที แต่จะมีการกำหนดระยะเวลา เช่น ถ้าทำงาน 2 ปี ใช้ประกอบการพิจารณาได้ไม่เกิน 20% ทำงาน 3 - 4 ปี ใช้ได้ 30%
“แนวทางดังกล่าว จะตอบโจทย์การทำงานของครูหลายกลุ่ม โดยเฉพาะครูการศึกษาพิเศษ ซึ่งคะแนนส่วนนี้มีความสำคัญมาก แทนที่จะใช้คะแนนสอบเพื่อขอรับใบอนุญาตฯ เพียงอย่างเดียว โดยภายในเดือนมีนาคมนี้ จะมีความชัดเจน เรื่องการทบทวนการสอบในอนุญาตฯ ทั้งระบบ ว่าจะให้จบตั้งแต่ที่มหาวิทยาลัย เช่นเดียวกับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพของกลุ่มแพทย์ ซึ่งจะมีการสอบตามลำดับชั้นปีตั้งแต่สถาบันการผลิต หากใช้แนวทางนี้ มหาวิทยาลัยและคุรุสภาต้องทำงานใกล้ชิด เพื่อให้สามารถผลิตครูได้ตรงตามความต้องการอย่างแท้จริง การพัฒนาควรจะต้องจบภายในมหาวิทยาลัย ไม่ใช้ออกมาแล้วยังต้องลุ้น ว่าจะได้รับใบอนุญาตฯ หรือไม่ ส่วนควรจะเหลือใบอนุญาตฯกี่ใบนั้น ยังไม่ได้ข้อสรุป โดยต้องรอความชัดเจนภายในสิ้นเดือนมีนาคมนี้เช่นเดียวกัน” ศ.ดร.นฤมล กล่าว
นอกจากนี้ ที่ประชุมยังได้เห็นชอบกรอบแนวทางการดำเนินงานการพัฒนาการทดสอบด้านความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ ตามมาตรฐานวิชาชีพครู โดยมีข้อเสนอเพื่อการพัฒนาคุณภาพการผลิตครูเชิงระบบเพื่อความยั่งยืน ใน 9 ประเด็น ได้แก่ การปรับปรุงคุณภาพการคัดเลือกผู้เรียนที่จะเข้าเรียนในสถาบันผลิตครู, การตรวจสอบความพร้อมและมาตรฐานของสถาบันผลิตครู, การตรวจสอบคุณภาพหลักสูตรการผลิตครู, การตรวจสอบคุณภาพของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ผู้สอนของสถาบันผลิตครู, สนับสนุน ส่งเสริม เข้มงวดกระบวนการผลิตและบ่มเพาะครูคุณภาพของสถาบันผลิตครู, การตรวจสอบสมรรถนะก่อนสำเร็จการศึกษา, คุณสมบัติของผู้ที่จะสอบเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูชั้นต้น, การทบทวนผังการสร้างแบบทดสอบที่สอดคล้องกับบริบทปัจจุบัน และการจัดทำฐานข้อมูลที่เชื่อมโยงเชิงระบบ ระหว่างสถาบันผลิตครู สป.อว. คุรุสภา และหน่วยงานผู้ใช้ครู กคศ. ท้องถิ่น
ศ.ดร.นฤมล กล่าวในตอนท้ายว่า เรื่องของการรับรองปริญญาและประกาศนียบัตรทางการศึกษาตามมาตรฐานวิชาชีพนั้น ที่ประชุมได้ให้การรับรองปริญญาและประกาศนียบัตรทางการศึกษา จำนวน 18 แห่ง รวมจำนวน 29 หลักสูตร ได้แก่ ปริญญาตรีทางการศึกษา (หลักสูตร 4 ปี) จำนวน 18 หลักสูตร ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู จำนวน 6 หลักสูตร ปริญญาโททางการศึกษา (วิชาชีพครู) จำนวน 1 หลักสูตร และ ปริญญาโททางการศึกษา (วิชาชีพบริหารการศึกษา) จำนวน 4 หลักสูตร รวมทั้งให้เปลี่ยนแปลงรายละเอียดปริญญาและประกาศนียบัตรทางการศึกษา ที่คุรุสภาให้การรับรองแล้ว โดยเปลี่ยนแปลงแผนการรับนักเรียน จำนวน 3 แห่ง รวมจำนวน 12 หลักสูตร ได้แก่ ปริญญาตรีทางการศึกษา (หลักสูตร 4 ปี) จำนวน 11 หลักสูตร และปริญญาโททางการศึกษา (วิชาชีพบริหารการศึกษา) จำนวน 1 หลักสูตร