"มาร์ค" ย้ำไม่ถูกเชิญร่วมรบ.ไร้ปัญหาทำงานกธ.-ปชน. ถกสส.ศุกร์นี้เลือกปธ.สภา ชี้ "โสภณ" มีประสบการณ์

“อภิสิทธิ์” รับชัดไม่ถูกเชิญร่วมรัฐบาล ยัน ปชป. พร้อมทำหน้าที่ ย้ำ ไม่มีปัญหาทำงาน กับ กธ. - ปชน. เตรียมสัมมนา สส. ศุกร์นี้ ถกทิศทางเลือก ปธ.สภา บอก “โสภณ” เป็นคนมีประสบการณ์
วันนี้ (11มี.ค.) นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ สส. บัญชีรายชื่อ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีความชัดเจนในการร่วมรัฐบาล ว่า ไม่ได้รับการทาบทามในการเข้าร่วมรัฐบาล และคิดว่ารัฐบาล และนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี ก็ชัดเจน ว่าเสียงที่มีอยู่ก็เพียงพอ และตนก็เคยพูดเรื่องนี้ไปแล้ว
นายอภิสิทธิ์ กล่าวต่อว่า พรรคประชาธิปัตย์พร้อมทำหน้าที่ ซึ่งวันนี้เราก็เดิน ทำในสิ่งที่คิดว่าเป็นเรื่องสำคัญ เรายืนยันว่าวันนี้เศรษฐกิจ และสังคมเดินยาก ถ้าเราไม่จริงจังกับปัญหาสแกมเมอร์ทุนเทา รวมถึงข้อมูลที่ให้ไป และคำเตือนที่เคยให้ไว้ ว่าจะมีการยักย้ายถ่ายเททรัพย์สิน ว่าด้วยเหตุที่ ปปง. ก.ล.ต. ไม่ได้ดำเนินการ ความเสียหายก็ได้เกิดขึ้นแล้วในแง่การขายหุ้น เราอยากได้คำตอบว่าเรื่องนี้ใครจะรับผิดชอบ และจะแก้ไขปัญหานี้ไม่ให้เกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่าอย่างไร รวมถึงทำให้สังคมสงสัยว่าอะไรคืออุปสรรคที่หน่วยงาน 2 หน่วยงาน จะใช้อำนาจตามกฎหมายอย่างตรงไปตรงมา รวดเร็ว เพื่อปกป้องประโยชน์ของประชาชน ขอย้ำว่า ยังติดตาม รวมถึงสังเกตดูด้วยว่าเมื่อมีการจัดตั้งรัฐบาลขึ้นมาแล้ว ประชาชนจะมั่นใจได้มากน้อยแค่ไหนว่าไม่มีอุปสรรคต่อการทำงานเรื่องนี้
หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์กล่าวอีกว่า ขณะเดียวกัน พรรคประชาธิปัตย์ ติดตามเรื่องสถานการณ์โลก ผลกระทบด้านเศรษฐกิจ โดยเฉพาะเรื่องพลังงาน อยากให้รัฐบาลมีความชัดเจนมากกว่านี้ เรื่องแผนที่เกี่ยวข้องกับน้ำมัน ก๊าซ และ การผลิตไฟฟ้า โดยภายใน 1-2 วันนี้ จะมีข้อเสนอติดตามนโยบายที่เราเคยใช้หาเสียง ว่าการผลิตไฟฟ้าต้องพึ่งพาก๊าซลดลง มิเช่นนั้น หากสถานการณ์โลก ราคาก๊าซสูงขึ้น ประชาชนต้องแบกรับ และโครงสร้างยังไม่ได้ปรับ กลายเป็นว่าภาคเอกชนจะไม่ได้เดือดร้อน แต่มีกำไรเพิ่มขึ้น
เมื่อถามถึงการทำงานในฐานะฝ่ายค้าน ร่วมกับพรรคกล้าธรรม และพรรคประชาชน จะมีปัญหาหรือไม่นั้น นายอภิสิทธิ์ กล่าวว่า ไม่คิดว่าจะมีปัญหา เพราะการเป็นฝ่ายค้าน ไม่เหมือนกับการเป็นฝ่ายบริหาร แต่ละพรรคสามารถทำหน้าที่ของตัวเองได้ ไม่น่ามีปัญหาอะไร
ส่วนที่จะมีการสัมมนา สส. ของพรรคประชาธิปัตย์ในวันศุกร์ที่ 13 มี.ค.นี้ นายอภิสิทธิ์ กล่าวว่า ทราบว่าจะมีการเปิดประชุมสภา ในวันที่ 15 มี.ค. นี้ จึงต้องเตรียมความพร้อมในการประชุม สส.โดยมีการปฐมนิเทศ และสัมมนาเล็ก ๆ เพื่อให้ สส. ทั้งแบบเขต และแบบบัญชีรายชื่อได้พูดคุยกัน รวมไปถึงทิศทางการโหวตประธานสภาด้วย
เมื่อถามถึงแนวทิศทางการโหวตเลือกประธานสภา จะเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง นายอภิสิทธิ์ กล่าวว่า จะรอฟังว่าขณะนี้แต่ละพรรคมีท่าทีอย่างไร ซึ่งตนได้บอกโจทย์นี้กับ สส. ของพรรคแล้ว
ต่อข้อถามว่า มองอย่างไร ที่จะอาจมีการเสนอชื่อนายโสภณ ซารัมย์ สส.บุรีรัมย์ พรรคภูมิใจไทย เป็นประธานสภา นายอภิสิทธิ์ กล่าวว่า เป็นสิทธิ์ของฝ่ายรัฐบาลที่ปกติจะเสนอชื่อคนในพรรคแกนนำอยู่แล้ว และนายโสภณ ก็ต้องถือว่าเป็นคนที่มีประสบการณ์พอสมควร