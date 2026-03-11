“นฤมล” ประชุม กศจ.กทม.อนุมัติโฮมสคูล 7 ครอบครัว ตั้ง 2 ศูนย์การเรียนเอกชนระดับ ม.ปลาย

“นฤมล” ประชุม กศจ.กทม.ไฟเขียวโฮมสคูล 7 ครอบครัว เปิดทางตั้ง 2 ศูนย์การเรียนเอกชนระดับ ม.ปลาย รองรับนักเรียนไม่เกินแห่งละ 50 คน ขยายทางเลือกให้เด็กเมืองกรุง
เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2569 เวลา 09.00 น. ศ.ดร.นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 1/2569 โดยมี นายสุเทพ แก่งสันเทียะ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ นายพิเชฐ โพธิ์ภักดี เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พร้อมด้วยคณะกรรมการ เข้าร่วม ณ ห้องประชุมราชวัลลภ กระทรวงศึกษาธิการ
ศ.ดร.นฤมล กล่าวว่า ที่ประชุมมีมติเห็นชอบการอนุญาตให้จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว ตั้งแต่ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2568 รวมจำนวน 7 ครอบครัว 7 ราย โดยแบ่งเป็น สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร จำนวน 4 ครอบครัว 4 ราย และสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 จำนวน 3 ครอบครัว 3 ราย
นอกจากนี้ ที่ประชุมยังได้รับทราบผลการดำเนินการอนุญาตให้จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในศูนย์การเรียน โดยได้อนุญาตให้สถานประกอบการ คือ บริษัท เวสท์มินส์เตอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล อะคาเดมิก จำกัด จัดการศึกษาในศูนย์การเรียน “เวสท์มินส์เตอร์แบงคอก” รูปแบบการศึกษานอกระบบ ประเภทสามัญศึกษา ระดับชั้น ม.4-6 จำนวนผู้เรียนไม่เกิน 50 คน และอนุญาตให้องค์กรเอกชน คือ มูลนิธิบ้านไมตรีจิตเพื่อการพัฒนาและศึกษาอิสลาม จัดการศึกษาในศูนย์การเรียน “ไมตรีจิตสร้างคุณธรรมสู่สังคมสันติ” ระดับชั้น ม.4-6 จำนวนผู้เรียนไม่เกิน 50 คน ในปีการศึกษา 2569
รมว.ศธ.กล่าวอีกว่า ที่ประชุมยังได้รับทราบการดำเนินงานในหลายประเด็น ได้แก่ รายงานผล การสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิในคณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์ แทนตำแหน่งที่ว่าง, ผลการขอยกเลิกจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัวของสังกัด สพป.กทม. จำนวน 4 ครอบครัว เนื่องจากเข้าศึกษาต่อในระบบโรงเรียน, ผลการดำเนินการส่งนักเรียนเข้ารับการศึกษาต่อในสถานศึกษาสังกัดกรมส่งเสริมการเรียนรู้ จำนวน 3 ราย ตลอดจนผลการดำเนินการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2569 ซึ่งได้มีการแก้ไขแนวปฏิบัติการประกาศผลผู้สอบผ่านและการประกาศบัญชีสำรอง โดย สพป.กทม. และ สพม.กทม. เขต 1 และ เขต 2 ได้ประกาศแจ้งโรงเรียนในสังกัดเป็นที่เรียบร้อยแล้ว