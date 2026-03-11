“ศุภจี” ไม่กังวลถูกจับตาเล่นการเมืองเต็มตัว ชูเป้าหลักทำประโยชน์เพื่อประชาชนและประเทศ ไม่ติดทำงานร่วม รมต.ต่างพรรค

“ศุภจี” ลั่นไม่กังวลถูกจับตาเล่นการเมืองเต็มตัว ชูเป้าหลักทำประโยชน์เพื่อประชาชนและประเทศ บอกยังไม่รู้กำกับกระทรวงเกษตรฯ ด้วยหรือไม่ ชี้ขึ้นอยู่กับนายกฯ ยันไม่ติดทำงานร่วม รมต.ต่างพรรค ขอมีเป้าหมายเดียวกัน
เมื่อเวลา 11.00 น.วันที่ 11 มี.ค. ที่ศูนย์การแสดงสินค้า และการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานีนางศุภจี สุธรรมพันธุ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวถึงการเข้ามาทำงานการเมืองเต็มตัวทำให้ถูกจับตามองมากเป็นพิเศษเพราะถือเป็นคนเก่งว่า ตัวเองไม่ได้เป็นคนเก่งอะไร แต่คิดว่าเป็นคนที่มีความตั้งใจมากกว่า ซึ่งส่วนตัวไม่ได้ห่วงอะไร ตั้งใจว่าจะทำให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนให้มากที่สุด ดังนั้น อะไรที่ไม่ได้เกี่ยวข้องหรือเป็นประโยชน์กับประชาชนก็ไม่ต้องไปสนใจ
เมื่อถามว่าจะต้องเป็นรองนายกรัฐมนตรีที่กำกับดูแลกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ด้วยหรือไม่
นางศุภจี กล่าวว่า ยังไม่ทราบซึ่งเราดูแลในเรื่องการค้าการขายอยู่แล้ว ก็ต้องเกี่ยวข้องกับเกษตร และทุกวันนี้ก็ทำงาน
บูรณาการกับกระทรวงเกษตรและสหรณ์อยู่แล้ว ส่วนจะต้องเข้าไปดูแลรับผิดชอบหรือไม่ ต้องขึ้นอยู่กับนายกรัฐมนตรี ทุกวันนี้ดูแลกระทรวงพาณิชย์อยู่แล้ว ซึ่งต้องทำงานเชื่อมโยงกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ก็ไม่ได้มีปัญหาอะไร
เมื่อถามว่าตอนนี้นายกรัฐมนตรีแจ้งหรือไม่ว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นของพรรคภูมิใจไทยหรือพรรคเพื่อไทยนางศุภจี กล่าวปฏิเสธว่า ยังไม่ทราบ ก็เห็นตามข่าวเหมือนกัน
เมื่อถามว่าดูเหมือนภาระจะเอี่ยงมาที่ 3 รัฐมนตรี ที่เป็นตัวชูโรงของพรรคภูมิใจไทย นางศุภจี กล่าวว่า จริงๆ แล้วทุกคนมีหน้าที่ที่รับผิดชอบและรัฐมนตรีทุกคนมีความตั้งใจที่จะทำหน้าที่ของตัวเอง ซึ่งต้องดูแลให้ดี ไม่คิดว่าจะมีการส่งงานมาให้มากหรือน้อยอย่างไรซึ่งงานในหน้าที่ความรับผิดชอบก็ทำเต็มที่อยู่แล้ว
เมื่อถามว่าในฐานะที่พรรคภูมิใจไทยวางตัวให้เป็นรองนายกรัฐมนตรีควบกระทรวงพาณิชย์คิดว่าจำเป็นจะต้องดูกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ด้วยหรือไม่ เพื่อให้การทำงานเกิดการบูรณาการที่ชัดเจน
นางศุภจี กล่าวว่า มันก็มีหลายปัจจัยด้วยกันในการที่ดูแลหากเราดูแลกระทรวงพาณิชย์ก็ดูแลในเรื่องของการค้าการขาย หากจะให้ดูแลส่วนอื่นด้วยก็จะทำให้เกิดการบูรณาการเชื่อมโยง แต่อย่างไรก็ตามแม้ดูกระทรวงพาณิชย์ในปัจจุบันก็ทำงานประสานกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์อยู่แล้วไม่ได้มีปัญหาอะไรตรงนั้น
เมื่อถามว่า ถ้าต่างพรรคจะไม่มีปัญหาในเรื่องของการประสานงานใช่หรือไม่ นางศุภจีกล่าวว่า จริงๆแล้วทุกคนทำงานเพื่อประโยชน์สูงสุดของประเทศและประชาชนเป็นหลัก ดิฉันเองก็ทำเช่นนั้น ฉะนั้นพรรคไหนก็ได้ขอให้เป็นพรรคที่มีเป้าหมายเดียวกันคือทำให้เกิดประโยชน์กับประเทศและประชาชนสูงสุดก็แค่นั้นไม่ได้มองว่าเป็นพรรคไหน ตนเองมองที่งานเป็นหลัก