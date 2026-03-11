'ธรรมนัส' ห่วงสงครามทำดันต้นทุนเกษตรพุ่ง ขอทำหน้าที่จนวาระสุดท้าย เผยคงไม่ต้องส่งต่องาน "สุริยะ" เหตุเป็นนักการเมืองมานาน

'ธรรมนัส' ห่วงสงครามตะวันออกกลางดันต้นทุนเกษตรพุ่ง ยังไม่เก็บของกลับบ้าน ขอทำหน้าที่จนวาระสุดท้าย บอกระดับ 'สุริยะ' นั่งเจ้ากระทรวง คงไม่ต้องส่งต่องาน เพราะท่านเป็นนักการเมืองมานาน
วันนี้ (11 มี.ค. 69) ร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้สัมภาษณ์ถึงสถานการณ์ความตึงเครียดตะวันออกกลาง ซึ่งส่งผลกระทบต่อราคาน้ำมันดีเซลที่เกษตรกรใช้ รวมถึงต้นทุนการผลิตของภาคเกษตรที่มีแนวโน้มสูงขึ้น ทั้งยังมีกลุ่มชาวประมงส่งสัญญาณเตรียมเคลื่อนไหวกดดันรัฐบาลบริเวณทำเนียบรัฐบาลว่า หากเป็นนักการเมืองคนอื่น อาจเตรียมเก็บข้าวของกลับบ้านไปแล้ว แต่สำหรับตนเองยืนยันว่าจะยังคงทำหน้าที่ต่อไปจนถึงวาระสุดท้าย จนกว่าจะมีการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง ครม.ชุดใหม่ ตนเองจะเดินหน้าแก้ไขปัญหาให้พี่น้องเกษตรกรจนถึงช่วงเวลาสุดท้ายของการปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งนโยบายและการทำงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ยังคงดำเนินการตามปกติ ตนเองได้ประสานงานกับปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และอธิบดีของแต่ละกรมอย่างต่อเนื่อง เพื่อหารือแนวทางรับมือกับผลกระทบจากสถานการณ์สงคราม โดยเฉพาะปัญหาค่าครองชีพและต้นทุนการผลิตของเกษตรกร
ขณะนี้ปัญหาด้านการตลาดของสินค้าเกษตรยังไม่รุนแรงมากนัก แต่สิ่งที่น่ากังวลคือเรื่องต้นทุนการผลิต ไม่ว่าจะเป็นราคาปุ๋ยหรือราคาน้ำมัน ซึ่งล้วนส่งผลกระทบต่อเกษตรกรโดยตรง และเริ่มเห็นการเคลื่อนไหวของกลุ่มเกษตรกรในหลายพื้นที่
อย่างไรก็ตาม ตนเองได้หารือร่วมกับปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รวมถึงผู้บริหารของกระทรวงว่า จะต้องเร่งแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ต่อไป จนกว่าจะมีรัฐบาลชุดใหม่เข้ามาปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งหลังจากนั้นจะเป็นหน้าที่ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์คนต่อไปในการดำเนินนโยบายต่อไป
เมื่อถามถึงโผ ครม.ล่าสุด ที่มีชื่อนายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ แคนดิเดตนายกรัฐมนตรีพรรคเพื่อไทย นั่ง รมว.เกษตรฯ จะส่งมอบงานอย่างไร ร.อ.ธรรมนัส กล่าวว่า ตนยังไม่เห็นข่าว แต่ระดับนายสุริยะ คงไม่ต้องส่งมอบ ท่านเป็นนักการเมืองมานาน