“วัชระ”ซัด ป.ป.ช.ดองคดี 13 ปี อดีตเลขาธิการสภาฯ ส่อทุจริตปรับปรุงห้องนักข่าว 5 ล้าน

“วัชระ”ซัด ป.ป.ช.ดองคดีอดีตเลขาธิการสภาฯ นานถึง 13 ปีแล้วเป่าคดีส่อทุจริตปรับปรุงห้องนักข่าวสภา 5 ล้านบาท ซัดเป็นเล่ห์กลที่ใช้มานาน ไร้โปร่งใส ไม่มีความยุติธรรมจริง!
วันที่ 11 มีนาคม 2569 นายวัชระ เพชรทอง อดีต สส.พรรคประชาธิปัตย์กล่าวว่า ในขณะที่ตนเป็นโฆษกคณะกรรมาธิการวิสามัญงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2556 ได้ร้องเรียนต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ที่มาชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในที่ประชุม เรื่องการส่อทุจริตของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรที่ใช้วิธีพิเศษจำนวนหลายร้อยล้านบาทในยุคของนายสุวิจักษณ์ นาควัชระชัย เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร จำนวนนับสิบโครงการ
นายวัชระ เพชรทอง กล่าวว่า บางเรื่อง ป.ป.ช. ยกคำร้อง ผมก็ไม่ติดใจ บางเรื่อง ป.ป.ช.ส่งฟ้องที่ศาลอาญาทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง ก็เป็นการยุติธรรม แต่บางเรื่องอย่างเช่นกรณีห้องนักข่าว 5 ล้านนี้ ป.ป.ช. ดองคดีมานานถึง 13 ปี แล้วยกคำร้อง ผมรู้สึกว่าไม่สมเหตุสมผลเพราะงบประมาณ 5 ล้านนั้นคือเงินภาษีอากรของประชาชนและบรรดาท่านสื่อมวลชนในยุคนั้น ถ้ายังมีชีวิตอยู่ก็ยังคงจดจำได้เป็นอย่างดีว่างบประมาณที่ตั้งปรับปรุงห้องสื่อมวลชนที่สภาผู้แทนราษฎร ถนนอู่ทองในนั้นเป็นการตั้งงบประมาณที่ส่อไปในทางทุจริตอย่างชัดเจน และเมื่อ ป.ป.ช. ได้ส่งหนังสือที่ ปช 0020/ 0531 ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2569 เรื่อง แจ้งผลการพิจารณาของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ลงชื่อโดย นายบดินทร์ กรีธาธร ผู้อำนวยการสำนักไต่สวนการทุจริตภาครัฐ 1 ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. ความว่า
ตามหนังสือที่อ้างถึง ท่านได้กล่าวหานายสุวิจักขณ์ นาควัชระชัย เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ว่ามีพฤติการณ์ส่อไปในทางทุจริตการจัดซื้อจัดจ้างปรับปรุงห้องทำงานของสื่อมวลชนประจำรัฐสภา จำนวน 5,000,0000 บาท ความและเอียดแจ้งแล้วนั้น สำนักงาน ป.ป.ช. ขอเรียนว่า เรื่องดังกล่าวได้ดำเนินการตรวจสอบเบื้องต้น โดยขอทราบข้อเท็จจริงและเอกสารหลักฐานจากหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องแล้ว พบว่า ขณะเกิดเหตุมีการจัดชุมนุมประท้วงทางการเมืองบริเวณรัฐสภาอยู่ตลอดเวลามีนักข่าวสื่อมวลชนเข้ามาทำสื่อและใช้ห้องทำงานสื่อมวลชนประจำรัฐสภาเป็นจำนวนมาก ประกอบกับห้องทำงานของสื่อมวลชนประจำรัฐสภาเดิมชำรุดทรุดโทรม อุปกรณ์ต่าง ๆ ไม่รองรับเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน และการดูแลรักษาความปลอดภัย อันมีเหตุผลเพียงพอที่จะต้องกระทำโดยเร่งด่วน หากล่าช้าอาจเกิดความเสียหายแก่ราชการ สำนักงานสภาผู้แทนราษฎรจึงดำเนินการจัดจ้างปรับปรุงห้องทำงานของสื่อมวลชนประจำรัฐสภาโดยวิธีพิเศษได้ และการเลือกรูปแบบวิธีการจัดจ้างเป็นอำนาจและดุลพินิจของหัวหน้าส่วนราชการในการพิจารณาเลือกให้เหมาะสมกับการปฏิบัติงานตามโครงการหรือกิจกรรมนั้น ๆ การจัดจ้างครั้งนี้คณะกรรมการจัดจ้างโดยวิธีพิเศษได้เชิญชวนผู้รับจ้างที่มีอาชีพโดยตรง ให้เข้ายื่นเสนอราคา จำนวน 5 ราย ได้พิจารณาให้บริษัท นากาโน คอนสตรั๊คชั่น แอนด์ อินทีเรีย จำกัด เป็นผู้ชนะการเสนอราคาเนื่องจากเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด และได้ดำเนินการต่อรองราคา ผู้ถูกร้องปฏิบัติหน้าที่ในฐานะเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรขณะนั้น มีอำนาจในการจัดจ้าง จึงได้เห็นชอบอนุมัติให้ดำเนินการจัดจ้างบริษัท นากาโน คอนสตรั๊คชั่น แอนด์ อินทีเรีย จำกัด และได้ลงนามในสัญญาจ้างเลขที่ 123/2556 อันเป็นการปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 ข้อ 58 (1) ประกอบระเบียบรัฐสภาว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2555 ข้อ 13 แล้ว คณะกรรมการ ป.ป.ช. จึงมีมติไม่รับเรื่องกล่าวหาไว้พิจารณาตามระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติว่าด้วยการตรวจสอบและไต่สวน พ.ศ. 2561 ข้อ 45 (1) และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 มาตรา 49
นายวัชระ เพชรทอง กล่าวตอนท้ายว่า ผมขอวิจารณ์ตรงไปตรงมาว่า ป.ป.ช. เก็บเรื่องดองไว้นานถึง 13 ปี ย่อมเป็นการส่อเจตนาไม่สุจริตและมายกคำร้องสร้างความสงสัยให้กับสังคมว่า ป.ป.ช. ยังเป็นองค์กรที่โปร่งใส ยุติธรรม จริงหรือไม่ หรือคอยชี้มูลความผิดต่อข้าราชการที่ไม่มีเส้นสายเพียงเท่านี้ใช่หรือไม่ ถ้ามีเส้นสายหรือข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ก็หลุดรอดเกือบทุกคดี ทั้งนี้หนังสือ ป.ป.ช. ควรชี้แจงเชิงวิทยาศาสตร์ไม่ใช่เชิงพรรณนาโวหารและขัดกับข้อเท็จจริงในขณะนั้น ผมน้อมรับคำวินิจฉัย แต่ผมขอใช้สิทธิตามกฎหมายขอสำเนาสำนวนการสอบสวนเรื่องนี้จากปปช.ตามกฎหมายต่อไป