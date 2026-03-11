'ธรรมนัส' โยนถาม 'ชนนพัฒฐ์' หลัง DSI ออกหมายเรียก ชี้เป็นเรื่องส่วนตัว ทำได้แค่ให้กำลังใจ

'ธรรมนัส' โยนถาม 'ชนนพัฒฐ์' หลัง DSI ออกหมายเรียกให้ไปพบพรุ่งนี้วันสุดท้าย บอกเป็นเรื่องส่วนตัว ยุ่งมากไม่ได้ อย่างมากก็ให้กำลังใจ ไม่ทราบโดนเล่นงานทางการเมืองหรือไม่
วันนี้ (11 มี.ค. 69) ร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในฐานะประธานที่ปรึกษาพรรคกล้าธรรม เปิดเผยถึงกรณีของนายชนนพัฒฐ์ นาคสั้ว สส.สงขลา เขต 4 พรรคกล้าธรรม เนื่องจากวันพรุ่งนี้ (12 มี.ค. 69) จะเป็นวันสุดท้ายที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) เรียกไปพบว่า ต้องไปถามเขา มันเป็นเรื่องส่วนตัว ยุ่งมากไม่ได้ อย่างมากก็ให้กำลังใจ เราอยู่พรรคเดียวกัน เชื่อว่าสมาชิกพรรคถามไถ่ มันเป็นเรื่องปกติ ให้กำลังใจกัน
เมื่อถามว่ากรณีนี้เป็นการเล่นงานทางการเมืองหรือไม่ ร้อยเอกธรรมนัส กล่าวว่า "ไม่ทราบ ถ้าผมทำ จะตอบได้" ผู้สื่อข่าวจึงถามย้ำว่ามั่นใจในความบริสุทธิ์ใจของนายชนนพัฒฐ์ หรือไม่ ร้อยเอกธรรมนัส กล่าวว่า เป็นเรื่องส่วนตัว ตอบแทนไม่ได้