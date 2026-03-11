ผู้ตรวจฯ ทำ MOU สภาองค์กรชุมชน-สถาบันพัฒนาฯ ร่วมแก้ปัญหาความเดือดร้อนประชาชนทั้งระบบ

ผู้ตรวจการแผ่นดิน ทำ MOU สภาองค์กรชุมชน – สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน ร่วมแก้ปัญหาความเดือดร้อนประชาชนทั้งระบบ เสริมสร้างธรรมาภิบาล ความเป็นธรรมในสังคม
วันนี้(11มี.ค.)สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ กับสภาองค์กรชุมชน และสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) กิจกรรมรับฟังความคิดเห็นเพื่อสร้างความเป็นธรรมให้กับสังคม ภายใต้โครงการส่งเสริมธรรมาภิบาลและการมีส่วนร่วมของภาครัฐและเอกชน ประจำปีงบประมาณ 2569
โดยมี นางสาวคมขวัญ กาญจนกุญชร รองเลขาธิการ รักษาการแทนเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน และนายทองสุข สีลิด ประธานที่ประชุมในระดับชาติของสภาองค์กรชุมชนตำบล และนายกฤษดา สมประสงค์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) ร่วมลงนาม โดยตั้งเป้าเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในการส่งเสริมธรรมาภิบาล ต่อต้านการทุจริต และขับเคลื่อนการอำนวยความเป็นธรรมแก่ประชาชน ผ่านกิจกรรม “Place of Justice”
นายทรงศัก สายเชื้อ ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน ได้บรรยายพิเศษ เรื่อง “เสริมพลังธรรมาภิบาลผ่านกลไกผู้ตรวจการแผ่นดิน : บทบาท ภารกิจ และความร่วมมือกับภาคประชาสังคม และภาคประชาชน” จากนั้นเป็นการบรรยายเรื่อง “พลังองค์กรชุมชนกับการขับเคลื่อนความเป็นธรรมในสังคม : บทบาท สอช./พอช. และแนวทางความร่วมมือกับสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน” ส่วนช่วงบ่ายมีการเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็น และการเสวนา เรื่อง “ การยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน : สะท้อนปัญหาความเดือดร้อนหรือความไม่เป็นธรรม กับการแก้ไขปัญหาเชิงระบบ” เพื่อรับฟังประเด็นปัญหาต่าง ๆ ใน 5 ประเด็น ได้แก่ 1. ประเด็นกลุ่มเปราะบาง 2. ด้านภัยพิบัติ 3. ด้านสาธารณะภัย 4. ด้านที่ดิน และ 5.ด้านการส่งเสริมธรรมาภิบาล พร้อมทั้งให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกัน
นายทรงศัก ให้สัมภาษณ์ว่าการลงนาม MOU กับสภาองค์กรชุมชนฯ และสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนในวันนี้ ถือว่าเป็นการยกระดับการทำงาน ซึ่งทั้งสององค์กรทำงานร่วมกับเรา มานานแล้วทั้งเรื่องการค้ามนุษย์ การช่วยเหลือกลุ่มเปราะบาง การแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ในตะวันออกกลาง โดยเฉพาะดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ และเรื่องวิสาหกิจชุมชน ซึ่งก็มีผู้แทนจากสภาองค์กรชุมชนมาให้ข้อมูล ให้ข้อเสนอแนะว่าจะขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากให้มีความเข้มแข็งอย่างไร ผลการลงนาม MOU ในวันนี้จะเป็นการยกระดับให้มีการทำงานร่วมกัน เราจะมีคณะทำงานร่วมกัน เพื่อพูดคุยกันว่าจะร่วมมือกันได้อย่างไร ความร่วมมืออาจจะไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของนอมินีโดยตรง แต่มีส่วนที่จะไปเสริมความเข้มแข็ง ของภาคเกษตร ผู้ประกอบการไทย ทำให้เราสามารถบริหารจัดการตลอดห่วงโซ่การผลิต โดยที่ไม่มีต่างชาติเข้ามาผูกขาดได้ ถือว่าเป็นนิมิตรหมายที่ดี ที่เราจะได้ร่วมมือกันเพราะสภาองค์กรชุมชนมีอยู่ทั่วประเทศ เป็นกลไกของภาคประชาชนที่สำคัญ ซึ่งเราต้องอาศัยกลไกภาคประชาชนนี้ในการทำหลายเรื่อง รวมถึงในเรื่องการส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือ Cool Clean ซึ่งจะต้องมีภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม รวมถึงการสร้างความเข้มแข็งที่เราเรียกว่าเป็นจะภาคี บวร ชร. ภาพวัดโรงเรียนชุมชน และรพ. สต.จะเป็นภาคีเครือข่ายที่สำคัญ โดยเฉพาะสภาองค์กรชุมชนเป็นหน่วยงานโดยตรง ที่เข้ามาขับเคลื่อนร่วมกับเราในการสร้างความเข้มแข็ง ในส่วนนี้ให้กับภาคประชาชน พัฒนาคุณภาพชีวิตให้มีความยั่งยืน