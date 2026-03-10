"สมชัย" จ่อเปิดตัว "กองทุนสู้กกต." ช่วยปชช.ถูกฟ้อง นัดไปกองปราบถามข้อมูลคดี พร้อมจำลองเลือกตั้งซ้ำ

"สมชัย" เตรียมเปิดตัว"กองทุนสู้กกต." ช่วยเหลือปชช.ที่ถูกฟ้อง เผย เตรียมไปกองปราบพฤหัสนี้ ถามข้อมูลคดีที่ถูกกล่าวหา ประกาศพร้อมจัดจำลองเลือกตั้งอีกรอบ ต่อหน้ากกต. ยินดีกับสนง.เหตุศาลฎีกายกฟ้องคดีใบส้ม ไม่ต้องจ่ายเงินหลวง 70 ล้านบาท
วันนี้ (10มี.ค.) นายสมชัย ศรีสุทธิยากร อดีตกกต. กล่าวถึงความคืบหน้ากรณี การจัดตั้ง กองทุนช่วยประชาชนสู้คดีและฟ้องกลับ กกต.ว่า กำลังรวบรวมรายชื่อของประชาชนทั้งหมดที่ได้รับผลกระทบและมีใครบ้างที่ยื่นมือเข้าไปช่วยและดูแลในเรื่องค่าใช้จ่ายต่างๆที่จะเกิดขึ้น เพราะกรณีที่ประชาชนถูกแจ้งความดำเนินคดีนั้น เขาอาจจะต้องขึ้นศาลต้องใช้เวลาหลายปี อาจจะขาดรายได้ในการประกอบอาชีพ การจ้างทนายความ หรือเงินประกันตัวต่างๆ ซึ่งขณะนี้กำลังดำเนินการในการจัดตั้งกองทุนขึ้นมาเพื่อช่วยเหลือในเรื่องนี้ คาดว่าสัปดาห์หน้าจะสามารถแจ้งรายละเอียดให้กับประชาชนทั่วไปทราบได้
นายสมชัย ยังกล่าวด้วยว่าการตั้งกองทุนนี้ขึ้นมา ตนจะไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกองทุนนี้ยกเว้นช่วยระดมทุน แต่เมื่อระดมทุนแล้วก็เป็นหน้าที่ของกรรมการ 5 คน ที่เป็นคนมีชื่อเสียงในสังคมเป็นคนที่ต่อสู้ ในฐานะภาคประชาชน ซึ่งกรรมการทั้ง 5 คนนี้ จะต้องออกกฎระเบียบต่างๆ เพื่อที่จะช่วยเหลือประชาชนในทางกฎหมาย โดยตั้งเป้าการทำงานนี้ยาวๆถึง 10 ปี ในการที่จะช่วยเหลือประชาชนที่จะปกป้องระบอบประชาธิปไตยแต่อาจจะถูกกลั่นแกล้งหรือถูกกระทำโดยมิชอบหรือไม่เป็นธรรม และหากพบเห็นการกระทำของ กกต.ที่มองว่าเป็นความผิด กองทุนนี้ก็จะเป็นกองทุนในการฟ้องกลับ กกต.ด้วย
เมื่อถามว่าการที่ตั้งกองทุนนี้เพราะมองเห็นแล้วว่ากกต.มีแนวโน้มที่จะฟ้องประชาชนมากขึ้นใช่หรือไม่ นายสมชัยกล่าวว่าเราไม่ทราบตัวเลขทั้งหมดที่แน่นอน แต่ล่าสุดมีคดีที่ชลบุรีและที่คันนายาว แต่ไม่รู้ว่าพื้นที่อื่นๆจะมีอีกหรือไม่ดังนั้นเป็นหน้าที่ของกรรมการกองทุนที่จะต้องไปรับข้อมูลต่างๆเข้ามาพิจารณาว่าจะดำเนินการตามขอบเขตได้มากน้อยแค่ไหน
นายสมชัย ยังย้ำว่า สัปดาห์หน้าจะมีการชี้แจงรายละเอียดของการตั้งกองทุนนี้ขึ้นมาซึ่งจะทำทุกอย่างให้โปร่งใสที่สุด เงินทุกบาทไม่ถึงมือตน และไม่เกี่ยวข้องกับตนแม้แต่บาทเดียว ตนจะไม่แตะต้องเงินแม้แต่บาทเดียว
ส่วนกรณีที่เดินเข้าไปเปิดหีบบัตรนั้นเป็นหนึ่งในกรณีที่รับเข้ามาไว้พิจารณาแต่ก็เป็นหน้าที่ของกรรมการในการพิจารณาว่าจะช่วยเหลือหรือไม่
ทั้งนี้ หากมีการฟ้องร้องมันเป็นต้นทุนของประชาชนที่ไม่เป็นธรรมถ้าหากต้องปล่อยให้คนเหล่านี้ต่อสู้อย่างโดดเดี่ยว เพราะฉะนั้นจึงจำเป็นในการจัดตั้งกองทุนขึ้นมา ซึ่งตนเองก็อาจจะเป็นหนึ่ง ในบุคคลที่จะขอความช่วยเหลือจากกองทุนก็ได้ ซึ่งการช่วยเหลือของกองทุนจะต้องเป็นคดีอาญาเท่านั้น แต่ถ้าจะฟ้องแพ่งต่อกกต.ต้องฟ้องเอง จะมาเอาเงินจากกองทุนไม่ได้
อย่างไรก็ตาม ทั้งหมดนี้ไม่ได้เกี่ยวข้องกับพรรคการเมืองและไม่ได้หวังให้พรรคการเมืองเข้ามาช่วยเหลือ เรื่องนี้เป็นเรื่องของประชาชนที่รวมตัวกันช่วยเหลือกันเอง
เมื่อถามว่าการมีนักการเมืองจะทำให้มีน้ำหนักมากขึ้นหรือไม่ นายสมชัยกล่าวว่าเราไม่ได้สนใจและไม่ได้คิดว่า จะให้นักการเมืองเข้ามายุ่งเกี่ยวกับเรื่องนี้ พร้อมเปิดเผยชื่อกองทุนชื่อเล่นว่ากองทุน สู้กกต. ส่วนชื่อจริงจะเป็นชื่ออะไรยังไม่ทราบเหมือนกัน
นายสมชัย ยังฝากถึงกกต.ว่าอยากให้ทบทวนสิ่งที่ทำมาทั้งหมด หากคิดว่าทบทวนแล้วทำดีแล้วก็ทำต่อไป แต่ถ้าคิดว่ายังมีจุดอ่อนหรือข้อบกพร่องก็ควรจะปรับปรุงให้ดีขึ้นโตๆกันแล้วบอกอะไรมากก็ไม่ได้
นายสมชัย ยังกล่าวกรณีกกต.ดำเนินคดีกับตนเอง ว่า จากที่ปรากฏเป็นข่าว ว่ากกต.แจ้ง ข้อกล่าวหาที่ร้ายแรงเช่นการขัดขวางการทำหน้าที่ของกกต.ในวันที่จัดการเลือกตั้งใหม่ , หรือกระทำตนเป็นปฏิปักษ์ต่อการปกครอง กระทำการผิดมาตรา 116 กระทำการอันเป็นพฤติกรรมคณะบุคคลขบวนการที่ทำให้เกิดความวุ่นวายในบ้านเมือง หรืออั้งยี่ซ่องโจร ซึ่งข้อกล่าวหาต่างๆเป็นข้อกล่าวหาที่รุนแรง แต่เรื่องเหล่านี้ยังไม่เคยออกจากปาก กกต.ว่าได้ดำเนินคดีกับตน ดังนั้นในวันพฤหัสบดี ที่ 12 มีนาคมนี้ตนเองและบุคคลที่ปรากฏเป็นข่าว จะเดินทางไปพบเจ้าหน้าที่กองปราบ เพื่อขอทราบรายละเอียดของการกล่าวหาดังกล่าวว่าเป็นความจริงหรือไม่ ใครเป็นผู้กล่าวหา ด้วยข้อกล่าวหาอะไร
ทั้งนี้ ตนหวังว่าทางกองปราบจะให้ข้อมูลข้อเท็จจริงเพราะไม่เช่นนั้นแล้วจะเป็นการเสื่อมเสียทั้งในแง่ของชื่อเสียงและจะให้สังคมเข้าใจตนเองและคณะบุคคลอื่นๆที่ปรากฏเป็นข่าวในทางที่ผิด
นายสมชัย ยังกล่าวถึงการจำลองการเลือกตั้งที่จัดขึ้นโดยคณะกรรมการพัฒนาการเมืองฯ ของสมาชิกวุฒิสภา ว่า ตนเองไม่ทราบว่าขณะนี้อยู่ในขั้นตอนไหนแล้ว และดูเหมือนเรื่องจะเงียบไป ตนเองก็มองว่าควรจัดจำลองขึ้นอีกรอบดีหรือไม่ หรือคณะกรรมการการเลือกตั้งยังข้องใจว่าบัตรเลือกตั้งของตนเองไม่สามารถที่จะรั่วไหลได้ก็สามารถจัดการเลือกตั้งจำลองขึ้นอีก 1 รอบต่อหน้าคณะกรรมการการเลือกตั้ง เอาตรงกลางลานอาคาร B ก็ได้
เมื่อถามว่า มีการวิพากษ์วิจารณ์ว่า บัตรเลือกตั้งในเมื่อเป็นความลับทำไมถึงอยากจะเปิดเผยเชื่อมโยงจนอาจจะไปกระทบกับสิทธิของประชาชนนั้น นายสมชัยกล่าวว่าเราไม่เคยเปิดเผยว่าบัตรใบนี้ใครเลือกใคร เราเพียงแค่พิสูจน์ในวิธีการว่าการใช้วิธีการแบบนี้ จะนำไปสู่การเปิดเผยถึงตัวบุคคลได้ ทั้งการเล่าให้ฟังในเชิงทฤษฎีและในเชิงปฏิบัติด้วยการจัดการเลือกตั้งจำลอง และผลที่ออกมาคือทายถูก 100% 3 ใน 5 ทีม 90% 1 ทีม 40% 1 ทีม ฉะนั้นรับรองได้ว่าภายใต้วิธีการที่ออกแบบมามีจุดอ่อนและทำให้สามารถที่จะล่วงรู้ว่าใครเลือกใครได้แต่ในคณะทำงานของเราไม่เคยเปิดเผยว่าใครเลือกใคร
" เรื่องนี้น่าจะเป็นบทเรียนให้ทางกกต.ทราบว่าในการเลือกตั้งคราวหน้าหรือการเลือกตั้งกทม.ที่กำลังจะถึงไม่ควรมีบาร์โค้ด ที่บัตรเลือกตั้งไม่ว่าบาร์โค้ดดังกล่าวจะเชื่อมไปยังบัตรเลือกตั้งใบต่อใบ หรือจะเชื่อมไปยังเล่มหรือเชื่อมไปยังล็อตผลิตต่างๆ ก็ตามทำให้เกิดความหวาดระแวงไม่วางไว้วางใจจากประชาชนต่อบัตรเลือกตั้งแล้ว ฉะนั้นไม่มีอะไรดีที่สุด ไปหาทางอื่นในการตรวจนับจำนวน หรือแหล่งที่มาหรือป้องกันการปลอมแปลง อีก 108 วิธีที่ทำได้ การใช้บาร์โค้ดเป็นวิธีการที่มีปัญหา แต่ถ้าท่านดื้อดึงดื้อรั้น ยังอยากจะมีบาร์โค้ดอีกก็เป็นสิทธิ์ของท่านที่จะตัดสินใจแต่ก็ต้องยอมรับผลที่จะตามมาจากการวิพากษ์วิจารณ์ของสังคมด้วย"
ทั้งนี้ตนเชื่อว่ากกต.ทำงานด้วยความตั้งใจแต่เอกสารรายละเอียดของการทำงานบางอย่าง จำเป็นต้องพิจารณาด้วยความรอบคอบ มากกว่านี้ ขณะเดียวกัน เรื่องใดที่เห็นว่าควรทำหรือไม่ควรทำต้องกล้าที่จะให้ความเห็นต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งไม่ใช่ประเภทว่าเออ ออตามกรรมการการเลือกตั้งอยากได้อะไรก็เอาตามนั้น เพราะฉะนั้นจะเป็นผลเสียที่เกิดขึ้นช่วยกันคลิปช่วยกันไตร่ตรองน่าจะดีที่สุด
นายสมชัย ยังกล่าวกรณีศาลฎีกาพิพากษายกฟ้องคดีที่กกต.ถูกฟ้องจากการให้ใบส้ม สส.เชียงใหม่ ว่าศาลฎีกาได้มีคำพิพากษายกฟ้อง เพราะมองว่ากกต.ได้ทำตามหน้าที่ไม่ได้มีเจตนาในการกลั่นแกล้งและเป็นไปตามกฎหมาย ซึ่งนี่เป็นบทเรียนของกกต.ที่จากนี้ไปในการพิจารณาหรือตัดสินคดีความต่างๆจำเป็นจะต้องพิจารณาอย่างรอบคอบ และไม่ทำให้ปัญหาเกิดขึ้นอีกในอนาคต เพราะไม่เช่นนั้นแล้วจะเป็นคดีที่มีการร้องเรียนกัน และการฟ้องยืดเยื้อยาวนานกว่า 8 ปีและทั้งสองฝ่ายเสียทั้งเวลาและค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ
ขณะเดียวกันก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้กกต.มั่นใจได้มากขึ้นว่าหากกกต.นั้นทำงานบนพื้นฐานของความยุติธรรมตรงไปตรงมาก็ไม่มีความจำเป็นจะต้องหวั่นเกรงใดๆ ซึ่งหลังจากมีกรณีใบส้มออกมากกต.ก็ไม่ได้มีการออกใบอื่นๆมาลงโทษอีก และกล้าที่จะตัดสินใจพิจารณาให้ใบเหลือง ใบแดงหรือใบส้มกับผู้ที่ทุจริตการเลือกตั้งถ้าทำโดยสุจริตรอบคอบและอิงกฎหมายก็จะมีมาตรฐานของศาลที่ให้คำตัดสินไว้แล้ว และยินดีกับกกต.ชุดที่แล้วที่คำตัดสินของศาลออกมาเป็นเช่นนี้ ยินดีกับสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ที่ไม่ต้องเสียเงินที่เป็นเงินหลวงประมาณ 70 ล้านบาท พร้อมให้กำลังใจและเห็นใจนายสุรพล เกียรติไชยากร อดีตสส.ที่ถูก กกต.ให้ใบส้ม ที่อาจจะต้องใช้ระยะเวลายาวนานในการพิสูจน์ข้อเท็จจริงเรื่องนี้และยังไม่ได้ผลตามที่ตัวเองต้องการนัก
ทั้งนี้ ตนเองติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด ซึ่ง กกต.เองอาจจะ ไม่รอบคอบในจังหวะเวลาการตัดสินให้ใบส้ม จนเกิดการฟ้องร้องดำเนินคดีต่อเนื่องมาอย่างยาวนาน