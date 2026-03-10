รมว.ยธ.แจงพักโทษ “แม้ว” เรื่องยังมาไม่ถึง ต้องผ่าน 3 คณะกรรมการ

“รุทธพล” เผยขั้นตอนพักโทษ “ทักษิณ” ต้องผ่าน 3 คณะกรรมการ เรื่องยังมาไม่ถึง พร้อมออกหมายเรียก “ชนนพัฒน์” ซ้ำ หากเบี้ยว 12 มี.ค. ดีเอสไอลุยให้ได้ตัวช่วงเปิดสมัยประชุม ผ่านปธ.สภา
เมื่อเวลา 09.35 น. ที่ทำเนียบรัฐบาล พล.ต.ท.รุทธพล เนาวรัตน์ รมว.ยุติธรรม กล่าวถึงความคืบหน้าการยื่นขอพักโทษของนายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ว่า ขณะนี้ยังไม่ทราบ
เมื่อถามว่า ทางครอบครัวชินวัตร ระบุจะยื่นภายในเดือนนี้ พล.ต.ท.รุทธพล กล่าวว่า ยังไม่มีเรื่องมาถึงตน ทั้งเรือนจำ อธิบดีกรมราชทัณฑ์ ปลัดกระทรวงยุติธรรม รวมถึงรัฐมนตรีไม่ทราบอะไรเลย ส่วนขั้นตอนจะต้องดำเนินการอย่างไรนั้น จะต้องผ่าน 3 คณะกรรมการ ได้แก่ เรือนจำ กรมราชทัณฑ์ และกระทรวงฯ ซึ่งตนได้กำชับให้ดำเนินการตามกฏหมาย
เมื่อถามถึงกรณีนายชนนพัฒน์ นาคสั้ว สส.สงขลา พรรคกล้าธรรม ถูกออกหมายเรียกโดยดีเอสไอ กรณีเว็บพนัน รมว.ยุติกรรม กล่าวว่า ก็ออกหมายเรียก 12มี.ค.นี้ ถ้าไม่มาก็จะออกหมายเรียกอีกครั้งหนึ่ง อย่างไรก็ตาม หากเปิดสมัยประชุมสภาฯ ก็คงดำเนินการตามกฏหมาย โดยจะยื่นไปทางประธานสภาฯ เพื่อให้ประธานใช้มติของสภา ว่าจะให้ออกหมายเรียกหรือหมายจับ ซึ่งตนคาดว่าทางอธิบดีดีเอสไอจะดำเนินการตามนี้