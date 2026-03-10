ศบก.แถลงสถานการณ์ตะวันออกกลางล่าสุดยังรุนแรง ไร้ท่าทียุติ ขอคนไทยออกจากพื้นที่เสี่ยงโดยเร็ว

ศบก.แถลงสถานการณ์ตะวันออกกลางล่าสุดยังรุนแรง ไร้ท่าทียุติ ขอคนไทยเร่งออกจากพื้นที่เสี่ยงโดยเร็ว เผยคนไทยจากอิหร่านชุด2 ถึงพรุ่งนี้ ขณะยอดช่วยเหลือออกมาแล้วรวม 351 คน รัฐบาลไทยหวังทุกฝ่ายเจรจาเพื่อสันติ
เมื่อเวลา 11.00 น. วันที่ 10 มี.ค. ที่ทำเนียบรัฐบาล ศูนย์บริหารและติดตามสถานการณ์การสู้รบในภูมิภาคตะวันออกกลาง (ศบก.) แถลงสถานการณ์ประจำวัน โดย นายปาณิดล ปัจฉิมสวัสดิ์ รักษาการอธิบดีกรมสารนิเทศและรองโฆษกกระทรวงการต่างประเทศ แถลงสถานการณ์ในตะวันออกกลาง และความคืบหน้าในการให้ความช่วยเหลือคนไทยว่า สถานการณ์โดยรวมยังมีความรุนแรง มีการแลกเปลี่ยนการโจมตีด้วยขีปนาวุธอย่างต่อเนื่อง และล่าสุดมีการโจมตีโรงกลั่นน้ำมันในบาห์เรน ซึ่งส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตจำนวนมากขึ้น และในขณะนี้ยังไม่มีท่าทีว่าสหรัฐฯ อิสราเอล และอิหร่าน จะกลับเข้าสู่การเจรจา และผู้นำของประเทศคู่ขัดแย้งยังคงแสดงท่าทีที่แข็งกร้าว เราจึงจำเป็นต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด ถึงขณะนี้ยังไม่มีรายงานว่าคนไทยได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต อย่างไรก็ตาม สถานการณ์ยังมีความเปราะบาง กระทรวงการต่างประเทศขอเรียกร้องให้คนไทยหลีกเลี่ยงการเดินทางไปยังพื้นที่ดังกล่าว
นายปาณิดล กล่าวว่า ส่วนความคืบหน้าการช่วยเหลือคนไทยในพื้นที่ ในส่วนอิหร่าน ช่วงเช้าวันเดียวกันนี้คนไทยกลุ่มที่เหลือ ที่อพยพออกจากอิหร่านรอบแรก เมื่อวันที่ 7 มี.ค.ที่ผ่านมา ได้เดินทางกลับถึงประเทศไทยแล้วรวม 23 คน นอกจากนี้ ยังมีคนไทยในอิหร่านชุดที่สองจำนวน 69 คน กำลังจะเดินทางออกจากอิหร่านไปยังตุรกี โดยคนไทยบางส่วนจะเดินทางกลับถึงประเทศไทยในวันที่ 11 มี.ค. สถานเอกอัครราชทูตกรุงเตหะรานและกรุงอังการา กำลังประสานงานอย่างใกล้ชิด เพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางกลับประเทศไทย
นายปาณิดล กล่าวว่า ส่วนการอพยพคนไทยออกจากอิรัก ขณะนี้ยังมีคนไทย 14 คน ที่จะอพยพออกจากอิรัก โดยการประสานของสถานเอกอัครราชทูตกรุงอัมมาน เพื่อมาที่ศูนย์ปฏิบัติการชั่วคราวที่ตุรกี ซึ่งศูนย์ปฏิบัติการฯ พร้อมรองรับการเดินทางกลับประเทศไทยของคนไทยกลุ่มนี้ต่อไป
นายปาณิดล กล่าวว่า ในส่วนของประเทศอื่นๆ สถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ่ในพื้นที่ ยังคงอำนวยความสะดวก ดูแลให้คำแนะนำ และประสานงานกับสายการบิน รวมถึงมอบสิ่งของที่จำเป็นในการยังชีพ ให้กับคนไทยที่ประสงค์จะเดินทางกลับประเทศไทย โดยจะเดินทางในพื้นที่ที่ทำการบินได้ และจะคอยประสานงานกับหน่วยงานในเรื่องการขออนุญาตผ่านแดนกับประเทศที่น่านฟ้ายังปิดอยู่เพื่อให้สามารถเดินทางไปยังประเทศข้างเคียงได้
นายปาณิดล กล่าวอีกว่า โดยรวมขณะนี้มีคนไทยที่ได้รับการช่วยเหลือจากตะวันออกกลางเดินทางกลับมาประเทศไทยแล้วจำนวนทั้งสิ้น 351 คน และยืนยันว่ารัฐบาลยังคงเดินหน้าให้ความช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการสู้รบให้ออกจากพื้นที่อันตรายด้วยความปลอดภัย และขอความร่วมมือประชาชนหลีกเลี่ยงการเข้าไปในพื้นที่การชุมนุมในประเทศที่มีความขัดแย้ง
นายปาณิดล กล่าวด้วยว่า ประเทศไทยยังคงยึดมั่นในหลักการสันติภาพ และขอเรียกร้องให้ทุกฝ่ายใช้แนวทาง ทางการฑูตและการเจรจาอย่างสันติเพื่อไม่ให้ความขัดแย้งขยายวงกว้าง